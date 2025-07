Die beliebtesten Stellplätze in Frankreich im Juni

Top 10 der meistgebuchten roadsurfer Stellplätze in Frankreich: Von Lavendelfeldern der Provence bis zur Küste der Bretagne

München, 24. Juli 2025 – Ob entspannt unter Pinien, mit den Füßen im Mittelmeer oder zwischen blühenden Lavendelfeldern – Frankreich ist Sehnsuchtsort für Camper aus ganz Europa. Das bestätigt eine aktuelle Auswertung der Plattform roadsurfer spots, über die europaweit außergewöhnliche Stell- und Campingplätze buchbar sind. Im Juni 2025 gehörte Frankreich erneut zu den Top-Reiseländern auf der Plattform.

Ausgewertet wurden alle Buchungen im Zeitraum vom 1. bis 30. Juni 2025. Das Ergebnis: eine vielfältige Liste der zehn gefragtesten roadsurfer spots – von Nizza bis Saint-Malo.

„Die Nachfrage zeigt ganz klar: Wer mit dem Camper nach Frankreich reist, sucht naturnahe Erlebnisse, charmante Gastgeber und echte Vielfalt – vom Gebirge bis ans Meer“, sagt Susanne Dickhardt, Mitgründerin und CXO bei roadsurfer. „Unsere spots verbinden genau das – authentisches Campen und maximale Freiheit.“

Die 10 beliebtesten roadsurfer Stellplätze in Frankreich im Juni

(Basierend auf Buchungszahlen via roadsurfer spots App)

1.Strand des Verdon

Direkt am türkisblauen Wasser des Verdon gelegen – dieser Platz vereint Beach-Vibes mit Bergpanorama.

2.Bei Alain

Ein echter Wohlfühlort: familiärer Stellplatz mit mediterranem Flair nahe Nmes.

3.Campingplatz bei Nizza

Meerblick, Palmen und Cote d“Azur-Luft – ideal für sonnige Tage an der Riviera.

4.Campingplatz bei Asse mit Lavendel

Ein Lavendeltraum: Camping zwischen blühenden Feldern in der Haute-Provence.

5.Camping im Herzen des Camargue

Ein Naturerlebnis pur: Campen zwischen weißen Pferden, Flamingos und wilomantischer Sumpflandschaft.

6.Camping auf dem Bauernhof der 4 Sterne

Landleben pur mit Eseln, Pferden und regionalem Hofladen.

7.Camping in einem Garten in der Nähe des Meeres

Kleiner Gartenplatz in der Bretagne – ruhig, grün, strandnah.

8.Öko-Domäne La Reverie

Nachhaltiges Camping mit Weitblick und Waldfeeling im Südwesten Frankreichs.

9.Camping im Zentrum von Saint-Malo

Stellplatz mitten in der bretonischen Hafenstadt – perfekt für Entdecker.

10.Entspanntes Camping in Capbreton

Entspannter Atlantikspot mit Surferflair und Meeresbrise.

roadsurfer spots ab sofort mit weiteren ausgewählten Campingplätze

Seit Juni kooperiert roadsurfer spots neben privaten Gastgebern und kleinen Camping-Plätzen nun auch mit großen Campingplatz-Anbietern wie Seasonova, Flower Camping oder ab sofort auch Huttopia, mit den Marken CityKamp und OnlyCamp. Durch die Zusammenarbeit möchte roadsurfer spots den Camping-Liebhabern eine noch größere Auswahl an exklusiven Camping-Erlebnissen bieten können – einfach und flexibel buchbar über eine App. Die größeren Campingplätze weisen meist noch mehr Komfort sowie Verpflegungs- und Unterhaltungsmöglichkeiten auf. Auch die neu ausgewählten Campingplätze bestechen vor allem durch naturreiche Umgebungen. Insgesamt werden so rund 100 mehr individuelle Campingplätze Teil des roadsurfer spots Angebots sein.

Über roadsurfer spots

roadsurfer spots ist die Buchungsplattform für handverlesene Stell- und Campingplätze in Europa. Ob auf Weingütern, in Olivenhainen oder am Seeufer – Gastgeber bieten ihre privaten Flächen für Camper an. Zusätzlich bieten ausgewählte Campingplätze in schöner Natur Komfort, Verpflegung und Unterhaltung. Die Plattform ist Teil des Outdoor-Experten roadsurfer, dem weltweit führenden Anbieter für Camper-Reisen.

roadsurfer wurde 2016 gegründet und ist mit seinen bunt-folierten Campern für Vermietung, Abo und Verkauf sowie der Stellplatz-Plattform roadsurfer spots der weltweit führende Experte für Camper-Reisen. Das roadsurfer Campervan-Versprechen: Ready-to-go-Camping-Paket, flexible Storno oder Umbuchung, unbegrenzte Freikilometer und stets das neueste Camper-Modell.

