Die Basketball Karriere Von Lubos Barton

Bei Einer Karriere Wie Der Von Lubos Ist Es Schwer Zu Entscheiden, Wo Man Anfangen Soll, Aber Beginnen Wir Bei Seinen Anfängen.

Im Sommer 1992 Spielte Das Amerikanische Dream-Team Bei Den Olympischen Spielen In Barcelona. Das War Der Moment, Als Er Sich In Basketball Verliebte.

„Es War, Als Ob Jemand Vom Mars Plötzlich Zum Spielen Gekommen Wäre.“ Er Begann Mit Basketball, Als Er 7 Jahre Alt War. Unter Der Leitung Von Trainer Miroslav Potměšil Entwickelte Er Sich Schnell In Den Jugendmannschaften Von Česká Lípa Und Wurde Auch In Die U17- Und U19- Nationalmannschaften Berufen. Im Alter Von 17 Jahren Wechselte Er Aufgrund Seiner Schnellen Entwicklung Zur Erstligamannschaft Bk Děčín.

Barton Hat Seine Langen Arme Und Körperlichen Eigenschaften Von Seinen Eltern Geerbt, Die Ebenfalls Gute Sportler Waren. Dank Seiner Guten Körperlichen Eigenschaften Und Seiner Guten Sprungkraft, War Es Leicht Vorherzusagen, Dass Er Ein Sehr Guter Profisportler Sein Wird. Nach Der Schule Ging Er In Die Usa, Um Dort Zu Studieren Und Basketball Zu Spielen. Er Hat Vier Jahre Lang An Der Valparaiso University Gespielt Und Dem Team Geholfen, Dreimal Beim Ncaa-Turnier Zu Spielen. In Seinem Abschlussjahr 2002 War Er Der Beste Spieler Der Liga. Er Wurde Beim Nba-Draft Im Gegensatz Zu Seinem Tschechischen Kollegen Jiri Welsch Nicht Ausgewählt. Er Hinterliess In Diesem Jahr In Der Nba-Sommerliga Einen Recht Guten Eindruck, Aber Barton Zog Es Vor, Nach Europa Zurückzukehren Und Für Das Italienische Spitzenteam Fortitudo Bologna Zu Spielen.

In Den Folgenden Jahren Spielte Er In Vereinen In Italien (Fortitudo Bologna, Virtus Roma) Und Spanien (Joventut Badalona, Fc Barcelona, Fuenlabrada Und Valencia). Seine Erfolgreichsten Jahre Verbrachte Er In Spanien, Wo Er Mit Den Teams Von Joventut Und Barcelona Zahlreiche Titel Gewann. Der Höhepunkt Seiner Ersten 5 Jahre In Spanien, War Der Euroleague-Titel Im Jahr 2010. Nach Seiner Rückkehr In Die Tschechische Republik Spielte Er Kurzzeitig Für Usk Prag Und Wechselte Im Sommer 2014 Zum Basketballteam Čez Nymburk. Ende 2015 Nahm Er Ein Angebot Aus Barcelona An, Wo Er In Der Reservemannschaft Spielte. Neben Dem Spielen War Es Seine Aufgabe, Junge Spieler Zu Betreuen Und Sich Auf Eine Trainerkarriere Vorzubereiten.

Er Begann Seine Karriere Als Trainer Bei Europrobasket Und Leitete Das Europrobasket-Team Als Cheftrainer. Nach Zwei Monaten Bei Europrobasket Wurde Ihm Eine Stelle Als Assistenztrainer Bei Der Jugendmannschaft Des Fc Barcelona Angeboten. Er Sah Die Einmalige Chance, Jungen Spielern Aus Basketballtechnischer Und Menschlicher Sicht Zu „Helfen“. Dank Seiner Langen Karriere Hatte Er Eine Klare Vorstellung Davon, Wie Basketball Gespielt Werden Sollte Und Das Verlangte Er Auch Von Seinen Spielern. Er War 3 Jahre Lang In Der Jugendabteilung Des Fc Barcelona Tätig.

Seine Spezialität Ist Die Arbeit Mit Den Profispielern Und Die Betreuung Der Jungen Starspieler. In Dieser Saison Führte Barton Sein Jugendteam Ins Finale Der Spanischen Meisterschaft, Wo Er Mit Zwei Punkten Gegen Das Andere Spanische Spitzenteam, Real Madrid, Verlor.

Barton Arbeitet Seit 2017 Auch Mit Dem Tschechischen Basketballverband Zusammen. 2017 Nahm Er Mit Der Nationalmannschaft Der Senioren An Der Europameisterschaft Teil, Kurz Darauf, Im Jahr 2018, Wurde Er Zum Cheftrainer Der Tschechischen U18-Nationalmannschaft Ernannt Und Zum Trainer Der Mannschaft, Die 2019 In Die Erste Liga Aufstieg. 2020 War Sein Viertes Jahr Als Trainer Von Spielern, Die 2003 Und 2004 Geboren Wurden.

Beim Euroleague Basketball Adidas Next Generation Turnier In Istanbul Hat Coach Barton Basket Brno Zum Ersten Sieg Bei Diesem Turnier Geführt. Das Team Besiegte Die U18-Mannschaft Von Tofas Bursa Mit 71:66 In Der Verlängerung Und Belegte Damit Den Siebten Platz In Istanbul.

Lubos Hat Ein Weiteres Ticket Für Das Euroleague Basketball Adidas Next Generation Turnier Gewonnen, Das In Dieser Saison Zum 20. Mal Ausgetragen Wird. Basket Brno Wird Ein Weiteres Jahr Von Seiner Erfahrung Profitieren.

Wir Können Tagelang Über Die Interessante Basketballkarriere Von Lubos Barton Sprechen, Aber Eines Ist Sicher, Er War Ein Grossartiger Spieler Und Wurde Ein Noch Besserer Trainer, Der Jungen Spielern Wichtige Dinge Im Leben Und Im Basketball Beibringt.

Presse-/Medienkontaktdaten:

info@lubosbarton.com

https://lubosbarton.com/