Die Autobahn GmbH baut auf ARTS als starken HR-Partner

Ab 01. Januar 2021 übernimmt die Autobahn GmbH die Verantwortung für die Deutschen Autobahnen. Um dieses Ziel erfolgreich zu realisieren, gilt es bundesweit die vielen offenen Stellen qualifiziert zu besetzen. Durch die exklusive Partnerschaft mit ARTS wird dieses Ziel seit August mit aller Konsequenz umgesetzt. Dabei profitiert die Autobahn GmbH besonders von der exzellenten Fachexpertise im Bereich HR-Services, mit der ARTS als Industriedienstleister seinen Partnern bereits seit nunmehr 20 Jahren einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil verschafft.

Im Rahmen der Kooperation unterstützt ARTS den gesamten Recruitingprozess. Von der Erstellung und Veröffentlichung der Stellenanzeigen über die zielgerichtete Reichweitenmaximierung und Bewerberansprache, beinhaltet die Zusammenarbeit auch die Kandidatenvorauswahl, Durchführung von Vorstellungsgesprächen und die Einstellungsempfehlungen.

Ziel ist es, ab 2021 die Geschäftstätigkeit der Autobahn sicherzustellen und fortan die Planung, den Bau, die Erneuerung sowie den Erhalt und ganzjährigen Betrieb der Infrastruktur, sowie die Finanzierung / Verwaltung des Vermögenswertes Autobahn zu verantworten. Die Gründung der bundeseigenen Autobahn GmbH im September 2018, beruht auf der Reform zur Neuordnung der Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern, deren Ziel die effektive Ressourcennutzung und Qualitätssicherung der deutschen Autobahnen ist.

ARTS – Extending Your Success

Mit herausragenden Persönlichkeiten gestalten wir seit über 20 Jahren mit Leidenschaft und hoch-performanten Leistungen eine erfolgreiche Zukunft. ARTS ist Projektdienstleister und Berater für Engineering und HR. High-Tech-Unternehmen erhalten weltweit durch unsere schlüsselfertigen individuellen Lösungen, optimierten Prozessen und erfahrenen Spezialisten einen Wettbewerbsvorsprung, der Ihnen nachhaltigen Erfolg garantiert.

An 5 Niederlassungen und über 40 Projektstandorten arbeiten täglich mehr als 500 technische und kaufmännische Mitarbeiter daran, die Visionen unserer Kunden zu realisieren. ARTS verhilft Unternehmen aus den Branchen Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Maschinenbau & produzierender Industrie, IT & Kommunikationstechnik und der Energiewirtschaft mit Expertise zu einem Vorsprung und macht sie schneller, besser und leistungsfähiger.

