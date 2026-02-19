Siegreicher Umgang mit Narzissten und Cholerikern

Mit seinem Werk „Die auf dem Tisch tanzen – Siegreicher Umgang mit Narzissten und Cholerikern“ legt Josef Ringhofer eine eindringliche Denkschrift über Machtmissbrauch, narzisstische Persönlichkeitsstrukturen und seelische Gewalt vor. Das Buch ist 2021 im Verlag Schweizer Literaturgesellschaft (Europäische Verlagsgesellschaften GmbH, Zug) erschienen (ISBN 978-3-03883-138-9).

Ein Buch für Betroffene seelischer Gewalt

Ringhofer richtet sich ausdrücklich an Menschen, die durch narzisstische oder cholerische Persönlichkeiten seelischen Schaden erlitten haben. Bereits in der Widmung macht er deutlich, dass das Werk all jenen gewidmet ist, „die durch seelische Gewalt heimgesucht wurden“.

Im Vorwort beschreibt der Autor sein Anliegen als zutiefst persönlich motiviert: Er schreibt nicht aus sicherer Distanz, sondern als selbst Betroffener. Ziel des Buches ist es, Hintergründe von Boshaftigkeit zu analysieren, Mechanismen von Manipulation offenzulegen und Wege zu einem selbstbestimmten, geschützten Umgang mit destruktiven Charakteren aufzuzeigen.

Klare Position gegen Verharmlosung

Ein zentrales Anliegen des Autors ist die deutliche Absage an eine Verharmlosung destruktiver Persönlichkeitsstrukturen. Ringhofer argumentiert, dass Boshaftigkeit nicht bloß ein Affekt, sondern oft vorsätzliche Schädigung sei.

Er plädiert dafür, Naivität abzulegen, seelische Hellsichtigkeit zu entwickeln und konkrete Schutz- und Verhaltensstrategien zu erlernen, um sich gegenüber narzisstisch-cholerischen Menschen behaupten zu können.

Ein Buch mit gesellschaftlicher Relevanz

„Die auf dem Tisch tanzen“ versteht sich nicht nur als Analyse individueller Beziehungskonflikte, sondern auch als gesellschaftliche Standortbestimmung. Ringhofer beschreibt Mechanismen, durch die „Emporkömmlinge“ auf Kosten anderer Karriere machen und dabei seelische Zerstörung hinterlassen.

Das Werk verbindet persönliche Erfahrungsberichte, philosophische Reflexion, biblische Exegese und psychologische Deutung zu einer kraftvollen Auseinandersetzung mit Macht, Manipulation und moralischer Verantwortung.

Buchdetails

Titel: Die auf dem Tisch tanzen – Siegreicher Umgang mit Narzissten und Cholerikern

Autor: Josef Ringhofer

Erscheinungsjahr: 2021

ISBN: 978-3-03883-138-9

Verlag: Schweizer Literaturgesellschaft (Imprint der Europäische Verlagsgesellschaften GmbH), Zug

