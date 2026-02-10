HAMBURG – In einer digitalen Welt, die von schnellen Schlagzeilen und Informationsüberfluss geprägt ist, setzt das Hamburger Medienunternehmen Minformatik einen bewussten Gegenakzent. Mit der Einführung seines systemischen 10-Multiperspektiven-Verfahrens bietet das Haus am Standort Schiffbeker Weg eine methodische Antwort auf die zunehmende Komplexität moderner Themen.

Deep Thinking als redaktioneller Kern

Das Herzstück der Arbeit bei Minformatik ist das sogenannte Deep Thinking. Hierbei wird ein Thema nicht mehr nur oberflächlich beleuchtet, sondern durch ein spezialisiertes Autorenteam aus zehn fest definierten Blickwinkeln analysiert. Dieser Prozess stellt sicher, dass sowohl historische, systemische als auch technologische Dimensionen eines Sachverhalts erfasst werden.

„Wissen ist heute überall verfügbar, aber das Verständnis für Zusammenhänge geht oft verloren“, so die Redaktion der Minformatik. „Unser Ziel ist es, durch die 10 Multiperspektiven eine intellektuelle Landkarte zu erstellen, die echtes Verständnis ermöglicht.“

Creative Non-Fiction für anspruchsvolle Leser

Die Ergebnisse dieser tiefgehenden Analysen werden im Genre der Creative Non-Fiction aufbereitet. Fakten werden dabei nicht trocken aneinandergereiht, sondern in narrative Strukturen eingebettet, die den Leser fesseln, ohne die wissenschaftliche Präzision zu verlieren. Die Minformatik positioniert sich damit als Schnittstelle zwischen klassischem Qualitätsjournalismus und moderner Wissensarchitektur.

Über Minformatik:

Die Minformatik ist ein innovatives Medienunternehmen mit Sitz in Hamburg. Spezialisiert auf hochwertige Wissensvermittlung, nutzt das Haus systemische Analysemodelle, um komplexe Sujets durch Deep Thinking zugänglich zu machen. Das 10-Multiperspektiven-Verfahren bildet dabei das Fundament für eine neue Form der tiefgründigen Berichterstattung.

Minformatik: Die Architektur des Wissens. Die Minformatik ist ein innovatives Hamburger Medienunternehmen, das sich der Entschlüsselung komplexer Sachverhalte verschrieben hat. In einer Zeit der oberflächlichen Informationen setzt das Haus auf „Deep Thinking“ als journalistisches Leitmotiv. Durch das eigens entwickelte 10-Multiperspektiven-Verfahren beleuchtet ein spezialisiertes Autorenteam Themen aus unterschiedlichen Dimensionen – von der systemischen Struktur bis zur ethischen Relevanz. Das Ergebnis ist High-End Creative Non-Fiction, die fundierte Erkenntnisse mit narrativer Klarheit verbindet. Ansässig im Schiffbeker Weg, steht die Minformatik für intellektuelle Gründlichkeit und neue Standards in der modernen Wissensarchitektur.

Kontakt

Minformatik

Muhsin Özdemir

Schiffbeker Weg 123b

22119 Hamburg

017682948766



https://minformatik.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.