Die AOC Professional P4-Serie: 120 Hertz, Pop-out-USB-Hub und 5 Jahre Garantie

TCO Certified, generation 10 Displays für nachhaltige Leistung

Amsterdam, 29. August 2025 – Der Displayspezialist AOC stellt seine Professional P4-Serie für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen vor. Alle Modelle der Reihe sind mit TCO Certified, generation 10 zertifiziert, kommen mit einer 5-Jahres-Garantie und bieten eine Bildwiederholrate von 120 Hz sowie einen leicht zugänglichen, aus- und wieder einfahrbaren USB-Hub mit dediziertem USB-C-Anschluss. Zur Schonung der Augen sind sie darüber hinaus mit der TÜV Eye Comfort zertifizierten, hardwarebasierten Low-Blue-Light-Technologie ausgestattet. Vom kompakten 60,4 cm (23,8″) 24P4U mit Full-HD bis zum größeren 68,6 cm (27″) QHD-Modell Q27P4U bieten beide die professionelle Leistung und die Konnektivität, wie sie an modernen Arbeitsplätzen gefordert wird.

Komfortabel und praktisch: der Pop-out-USB-Hub

Das herausragende Merkmal der P4-Serie ist das Design des ausfahrbaren USB-Hubs – ein origineller Ansatz für die Organisation des professionellen Schreibtisches. Im Gegensatz zu herkömmlichen USB-Anschlüssen, die entweder schwer zugänglich sind oder für einen unaufgeräumt wirkenden Arbeitsplatz sorgen können, fährt der versenkbare, nach vorne gerichtete USB-3.2-Hub (5 Gbit/s) bei Bedarf übergangslos aus der unteren Blende heraus und bei Nichtgebrauch wieder vollständig ein.

Der Pop-out-Mechanismus macht jeden P4-Monitor zu einer umfassenden Docking-Lösung. Im ausgefahrenen Zustand bietet der 2-Port-Hub an der Vorderseite einen USB-A- und einen USB-C-Anschluss (15 W Power Delivery) für schnelle Datenübertragung, das Aufladen von Geräten und den Anschluss von Peripheriegeräten. Bei versenktem Hub zeigt der Monitor ein klares, minimalistisches Design, das zu Geschäftsumgebungen passt, in denen Ästhetik genauso wichtig ist wie Funktionalität. Die Hub-Idee erweist sich als besonders wertvoll für professionelle Anwender, die häufigen Zugriff auf USB-Sicherheitsdongles für proprietäre Software benötigen oder Smartphones/Tablets zur Datenübertragung beziehungsweise zum Aufladen anschließen. Die verbleibenden zwei USB-A-Ports auf der Rückseite eignen sich gut für ständig angeschlossene Peripheriegeräte wie Tastatur und Maus.

Ein Sortiment – viele Anwendungen

Die ersten beiden Modelle der P4-Serie verbinden gängige Diagonalen und Auflösungen mit einer für Office-Modelle außergewöhnlich hohen Bildwiederholrate und Helligkeitswerten, die sich sehen lassen können:

-24P4U: 23,8-Zoll-IPS-Panel, Full HD (1920 1080), 120 Hz, 300 Nits

-Q27P4U: 27-Zoll-IPS-Panel, QHD (2560 1440), 120 Hz, 350 Nits

Beide Modelle verfügen über Reaktionszeiten von bis zu 4 ms GtG und Adaptive-Sync-Technologie, die eine reibungslose Leistung bei anspruchsvollen professionellen Anwendungen gewährleisten. Die Bildwiederholrate von 120 Hz erweist sich als besonders vorteilhaft, da flüssiges Scrollen und reduzierte Bewegungsunschärfe dazu beitragen, die Augen der User zu schonen und gleichzeitig die Produktivität zu steigern. Umfassende Anschlussmöglichkeiten wie HDMI, DisplayPort und VGA (beim 24P4U) gewährleisten die Kompatibilität mit sowohl heutigen als auch älteren Signalquellen.

Komfort und Leistung optimiert

Jeder P4-Monitor verfügt über die TÜV Eye Comfort (4/5 Sterne) zertifizierte, hardwarebasierte Low-Blue-Light- und die Flicker-Free-Technologie. Unerlässlich zum Beispiel für all jene, die lange Zeit mit der detaillierten Prüfung von Dokumenten verbringen oder mit mehreren Anwendungen gleichzeitig arbeiten. Darüber hinaus lassen sich alle um 150 mm in der Höhe verstellen, neigen (-5/30°), schwenken (-180°/180°) und drehen (Pivot). Die 100100-mm-VESA-Halterungskompatibilität bietet Flexibilität bei der Installation für Nicht-Standard-Umgebungen, die spezielle Montagekonfigurationen oder Setups mit mehreren Monitoren erfordern.

Nachhaltigkeitsnachweise für verantwortungsbewusste Organisationen

Die P4-Serie ist mit TCO Certified, generation 10 zertifiziert, was das Engagement von AOC für Umweltverantwortung unterstreicht. Die 5-Jahres-Garantie für alle P4-Modelle unterstützt die Nachhaltigkeitsinitiativen von Unternehmen, indem sie die Produktlebens- und Nutzungszyklen verlängert und damit Elektroschrott reduziert. Professionelle Organisationen profitieren von der Zertifizierung Energy Star 8, die zur Erreichung von Energieeffizienzzielen beiträgt und gleichzeitig eine kompromisslose Leistung gewährleistet.

Preise und Verfügbarkeit

Die ersten Modelle der neuen Professional P4-Serie, die Monitore AOC 24P4U und Q27P4U, werden für 189,00 EUR (UVP) / 179,00 CHF (UVP; exkl. MwSt. + vRG) beziehungsweise 249,00 EUR (UVP) / 239,00 CHF (UVP; exkl. MwSt. + vRG) auf den Markt gebracht. Der 24P4U ist bereits verfügbar, während der Q27P4U Mitte September folgen wird. Die erschwingliche Preisgestaltung und der Funktionsumfang positionieren die P4-Serie als eine erstklassige professionelle Lösung, die ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis für Organisationen bietet, die Leistung, Konnektivität und Nachhaltigkeit in den Vordergrund stellen.

Über AOC

AOC ist eine 1967 gegründete Tochtergesellschaft des weltweit größten LCD-Herstellers TPV Technology Limited und global führende Marke für Monitore und IT-Zubehör. Das umfassende Produktangebot von AOC umfasst innovative, ergonomische, umweltfreundliche und stilvolle Lösungen für den professionellen und privaten Einsatz gleichermaßen.

Zur Submarke von AOC, AGON by AOC, gehört eines der weltweit stärksten Portfolios für High-Performance-Gaming-Monitore sowie ein komplettes, in folgende drei Kategorien unterteiltes Gaming-Zubehör-Ökosystem: AOC GAMING für Core Gamer, AGON für Competitive Gamer sowie AGON PRO für eSports-Enthusiasten und professionelle eSports-Spieler. Seit 2020 ist AGON by AOC eine der führenden Gaming-Monitor-Marken und eine erste Wahl von Gamern in aller Welt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Website von AGON by AOC oder folgen Sie AGON by AOC auf Facebook, Twitter oder Instagram.

