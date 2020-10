Die andere Hausverwaltung für Pforzheim und den Enzkreis

HPE – Zuverlässig. Pünktlich. Persönlich. HPE hausverwaltung Pforzheim Enzkreis GmbH bietet moderne Hausverwaltung für kleine Eigentümergemeinschaften.

“Wir verwalten mit großer Freude kleine Immobilien!” Das sagt Andreas Dittrich, Geschäftsführer der Hausverwaltung Pforzheim Enzkreis GmbH. Im Gegensatz zu vielen anderen Hausverwaltungsfirmen freut er sich über die Verwaltung kleiner Immobilien. Seiner Meinung nach treffen kleine Objekte schnellere Entscheidungen, die Menschen im Haus kennen sich untereinander und auch der Kontakt zur Hausverwaltung sei deutlich persönlicher als in großen Objekten.

“Wir kennen unsere Kunden persönlich” freut er sich. Das ist ihm besonders wichtig.

Daneben legt er großen Wert auf absolute Transparenz. So bietet sein Unternehmen die Möglichkeit, alle Dokumente, Rechnungen, Kontoauszüge und Vorgänge eines Objektes rund um die Uhr online einzusehen. “So sind die Eigentümer jederzeit allumfassend informiert” sagt der Geschäftsführer. Das Thema Transparenz sei ihm und seinem Unternehmen eine Herzensangelegenheit. “Jeder Eigentümer soll alle Dokumente des Hauses uneingeschränkt einsehen dürfen” betont er.

Um die Vielzahl von Anliegen an den betreuten Objekten verlässlich abarbeiten zu können, hat die Hausverwaltung Pforzheim Enzkreis GmbH ein modernes Ticketsystem im Einsatz. “So verlieren wir keinen Vorgang aus den Augen” sagt der Immobilien Verwalter (IHK) und Diplom Ingenieur. Jeder Eigentümer, der einen Vorgang meldet, kann den Fortgang und die Erledigung dieser Meldung online mitverfolgen. “So sind auch hier die Eigentümer bestens informiert und eingebunden” berichtet Herr Dittrich. Seiner Meinung nach sollen auch zahlreiche kleine Immobilien von diesen innovativen Methoden profitieren. Der rasante Fortschritt moderner Technik mache es möglich, diese Leistungen anzubieten.

Die Hausverwaltung Pforzheim Enzkreis GmbH verwaltet vorwiegend Wohnungs-Eigentümergemeinschaften in Pforzheim und Umgebung. “Da wir nur in der Region Immobilien verwalten, erreichen wir diese in einem Notfall auch schnell” sagt der Hausverwalter aus Pforzheim. Das Unternehmen betreut Immobilien in folgenden Gemeinden: Pforzheim, Kieselbronn, Ölbronn-Dürrn, Neulingen, Ötisheim, Mühlacker, Niefern-Öschelbronn, Ispringen, Eisingen, Kelter, Birkenfeld, Neuenbürg.

Die Kunden des Unternehmens erhalten schnelle und übersichtliche Jahresabrechnungen. Die Immobilienverwalter legen dabei besonderen Wert auf die Verständlichkeit der Abrechnung. Die Eigentümerversammlungen der betreuten Objekte sind stets gut vorbereitet. Das Protokoll der jeweiligen Eigentümerversammlung ist am Ende der Versammlung fertiggestellt und steht bereits am nächsten Morgen allen Eigentümern zur Verfügung.

Durch regelmäßige Weiterbildungen hält er sein Wissen auf dem Laufenden. Das Unternehmensmotto lautet: Verlässlich. Pünktlich. Persönlich. – Ihr moderner Hausverwalter für kleine Immobilien.

