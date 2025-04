Die AKAD University gewinnt Studienpreis 2025

KI-Kompass zum Fernstudienprojekt des Jahres gekürt

Die AKAD University wurde mit dem renommierten Studienpreis des Bundesverbands der Fernstudienanbieter ausgezeichnet – in der Kategorie Fernstudienprojekt des Jahres 2025. Der Preis gilt dem innovativem Projekt KI-Kompass – ein Wegweiser für Studierende und Lehrende zur AI Literacy, entwickelt von Prof. Dr. Annette Miller, Prof. Dr. Daniel Markgraf und Felix Schwaderer.

„Der KI-Kompass ist eine interaktive, didaktisch durchdachte Orientierungshilfe für den Umgang mit Künstlicher Intelligenz im Bildungsalltag“ erklärt Prof. Dr. Daniel Markgraf, Prorektor für Forschung und Digitalisierung. „Er wurde entwickelt für den Einsatz im Fernstudium und verfolgt das Ziel, sowohl Studierenden als auch Lehrenden den reflektierten, produktiven und kritischen Umgang mit KI zu ermöglichen.“

Der KI-Kompass ist Teil der strategischen Initiative der AKAD Fernhochschule, Künstliche Intelligenz gezielt für Lehre und Lernen zu nutzen und KI-Kompetenzen nachhaltig zu fördern. Die Auszeichnung würdigt das Engagement der AKAD, zukunftsweisende Technologien praxisnah in den Hochschulalltag einzubinden. Ein weiterer Meilenstein dieser Strategie ist der neue Bachelorstudiengang „Künstliche Intelligenz im Management“, der in diesem Sommer an der AKAD startet. Damit schafft die Hochschule ein attraktives Angebot für Studierende, die KI-Kompetenz mit betriebswirtschaftlichem Know-how verbinden möchten.

Mit dem KI-Kompass wird ein innovatives Lern- und Trainingsformat vorgestellt, das weit über eine bloße Sammlung an KI-Tools hinausgeht. Als interaktive, webbasierte Anwendung verbindet der KI-Kompass fundierte Inhalte mit praxisnahen Anwendungen – speziell konzipiert für das Fernstudium.

Im Zentrum stehen drei zentrale Lernziele: Grundlagenwissen zu Künstlicher Intelligenz vermitteln, die produktive Nutzung von KI-Tools fördern, sowie ein reflektierter und verantwortungsvoller Umgang mit ethischen, rechtlichen und gesellschaftlichen Fragestellungen anregen. Dabei werden auch Themen wie Datenschutz, Bias, Urheberrecht und Transparenz vermittelt und kritisch beleuchtet.

Was den KI-Kompass nach Ansicht von Prof. Dr. Annette Miller, Professorin für ABWL mit Schwerpunkt KI und neue Geschäftsmodelle, besonders macht: „Der KI-Kompass fördert nicht nur Wissen, sondern gezielt Kompetenzen – von der Anwendung einzelner Tools bis hin zur Entwicklung einer umfassenden AI Literacy, also der Fähigkeit, KI-Technologien produktiv und verantwortungsbewusst zu nutzen.“

Als webbasiertes Training ermöglicht der KI-Kompass orts- und zeitunabhängiges Lernen. Interaktive Elemente wie Reflexionsfragen, Tests und visuelle Navigation fördern ein aktives, motivierendes Lernerlebnis.

Mit über 65 Jahren Erfahrung und über 72.000 erfolgreichen Alumni gehört die AKAD University als erste staatlich anerkannte private Fernhochschule Deutschlands zu den größten Bildungsanbietern im Fernstudium. Sie bietet über 80 Fernstudiengänge mit den Abschlüssen Bachelor, Master und MBA sowie Dual-Studiengänge, Hochschulzertifikate und Vorbereitungskurse für staatlich anerkannte Prüfungen in den Bereichen Wirtschaft & Management, Technik & Informatik, Kommunikation & Kultur sowie Gesundheit & Soziales an. Das digitale AKAD-Fernstudienmodell ermöglicht einen flexiblen, individuellen und effizienten Weg zum Abschluss – der Studienbeginn ist jederzeit möglich. Die AKAD University ist staatlich anerkannt und durch den Wissenschaftsrat institutionell sowie systemakkreditiert. Die AKAD University steht für Qualität in der Bildung, hohe Flexibilität und ausgezeichnete Betreuung, was durch hohe Zufriedenheitswerte der Studierenden und Teilnehmenden bestätigt wird.

