Die Agentur für Haushaltshilfe GmbH Hamm stellt sich vor

Der Standort Hamm Westfalen und Unna, ist nur einer von vielen Bezirken der Agentur für Haushaltshilfe. Stand Heute ist die AfH an über 90 Standorten vertreten.

Die Agentur für Haushaltshilfe entlastet jetzt auch Pflegedienste und private Pflegepersonen in Hamm Westfalen und dem Kreis Unna. Tim Peter Haas ist der zuständige Bezirksleiter und baut den Standort auf.

Die Agentur für Haushaltshilfe kurz AfH ist Ansprechpartner für Senioren mit Pflegegrad und andere Pflegebedürftige, wenn es um Haushaltshilfen, Alltagshilfe und Seniorenbetreuung geht. Desweiteren gehören auch Frauen während und nach der Schwangerschaft zum Kundenkreis. Darüber hinaus werden auch Bedürftige während einer Erkrankung oder nach einer OP auf ärztliche Verordnung unterstützt.

Pflegedienste sind keineswegs Konkurrenten, sondern Kooperationspartner. Da die AfH nicht pflegerisch tätig wird, werden Kunden auf Wunsch an die Partner vermittelt . Kunden die von Pflegediensten im Bereich Haushaltshilfe etc. nicht bedient werden können werden von der Agentur für Haushaltshilfe übernommen. Weitere Partner sind soziale Verbände, Vereine, Kirchen, Pflegeberater sowie, die Städte Hamm und Unna.

Ein Beispiel wie eine Kooperation aussehen kann sehen Sie unter dem folgenden Link:

https://youtu.be/hMKllEOwqW4

Ab Pflegegrad 1 wird direkt mit der Pflegekasse abgerechnet. Weitere Möglichkeiten sind die Krankenkassen, öffentliche Träger oder Privatzahler.

Die Agentur für Haushaltshilfe kann innerhalb kürzester Zeit Ihre Kunden im angemessenen Rahmen versorgen. Welche Tätigkeiten das geschulte Personal der AfH übernimmt, entscheidet alleine der Kunde, dessen Angehörige oder ggf. die gesetzliche Betreuung . Einige Beispiele sind Unterstützung im gesamten Haushalt, leichte Gartenarbeiten, Botengänge, Einkaufen, Begleitung zu Terminen, Hobbys nachgehen usw.

Im Erstgespräch mit Herr Haas, dem zuständigen Bezirksleiter, werden die finanziellen Möglichkeiten ermittelt und daran anschließend der „Fahrplan“ für die Umsetzung gestaltet. Bei Bedarf wird dem Kunden geholfen die entsprechende Anträge auszufüllen und Gelder zu beantragen.

Die Agentur für Haushaltshilfe Hamm steht bei weiteren Fragen gerne zur Verfügung.

Agentur für Haushaltshilfe – Das Unternehmen

Die Agentur für Haushaltshilfe hat ein großes Ziel. Wir möchten, dass hilfsbedürftige Menschen dort leben können, wo sie am liebsten sind – zu Hause!

Die Agentur startete im Gründungsjahr 2018 in Neuss mit hauswirtschaftlichen Unterstützungen und gehört mittlerweile zu den größten Anbietern für hauswirtschaftliche Hilfe in Deutschland. Uns war es bereits früh in der Gründungsphase ein Anliegen, den älteren und hilfsbedürftigen Menschen so viel Unterstützung wie möglich bieten zu können.

Mit unserem Standortkonzept möchten wir die Hilfe in ganz Deutschland flächendeckend anbieten. Hierbei folgt jeder unserer angestellten Mitarbeiter, egal ob im Backoffice, als Teamleiter oder als Helfer einem einfachen Leitsatz: „So viel Hilfe vor Ort wie möglich“.

Als Dienst am Menschen sind wir heute vor Ort effizient und strukturiert aufgestellt. In allen wichtigen Bereichen beschäftigen wir Spezialisten um unseren Teamleitern vor Ort den größtmöglichen Support bieten zu können.

UnserBüroteam in Neusssteht Ihnen gerne als Ansprechpartner für Ihre Anliegen zur Verfügung.

Ganz egal, ob Sie als Kunde Fragen zu Ihren Rechnungen haben oder als Mitarbeiter Ihre persönlichen Angelegenheiten geklärt wissen wollen – der passende Ansprechpartner sitzt inNeuss-Grimlinghausen.

Kontakt

Agentur für Haushaltshilfe GmbH

Tim Haas

Eichenstraße 8

59071 Hamm

02381 3394600

Tim.Haas@web.de

https://www.agentur-fuer-haushaltshilfe.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.