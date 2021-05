Ambulante Pflege mit Herz, Expertise und mehr Zeit für Pflegende durch modernste Technik

Kaum ein Job ist so vielseitig und erfordert maximale Flexibilität, Leidenschaft und Expertise wie der Pflegeberuf. Und kein Beruf basiert mehr auf Vertrauen! Miguel Norte, Inhaber der Arbeitnehmerüberlassungsagenturen PRO-VIVET GmbH und PRO-VIVET MINIS und Erkan Karabulut, erfahrener Unternehmer in der Ambulanten Pflege bündeln mit der Gründung der A-VIVET GmbH ihre gesamte Expertise in der Gesundheits- und Pflegebranche und setzen mit ihrem Ambulanten Pflegedienst ab Juli 2021 neue Maßstäbe. AVIVET agiert zunächst im Kreis Meerbusch – weitere Standorte sind geplant.

Die Gesundheitsbranche ist im Umbruch. Sowohl in Krankenhäusern als auch in der ambulanten Pflege sind Überstunden und Unterbezahlung an der Tagesordnung. Es mangelt an Flexibilität bei der Wahl der Dienste und an Zeit für die pflegebedürftigen Menschen. Wer sich für einen Beruf in der Pflege entscheidet, tut dieses aus Nächstenliebe und möchte mit viel Herzblut für die zu pflegenden Personen im Einsatz sein. Äußere Umstände machen den bewusst gewählten Traumberuf mittlerweile für viele zum Alptraum. Genau hier setzt die A-VIVET GmbH an. Pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige, profitieren von der umfassenden Expertise der Gesellschafter Miguel Norte und Erkan Karakurt. Ebenso wie die Mitarbeiter, die sich über eine ausgewogene Work-Life-Balance freuen können und so ihre Liebe zum Beruf umso mehr erhalten.

A-VIVET bietet ein umfassendes Leistungsportfolio, das ein absoluten Mehrwert für Mitarbeiter und deren Familien bietet! Eine Philosophie, die auch die zu pflegenden Personen wieder in den Fokus rückt und ihren Bedürfnissen mehr Raum gibt – durch zufriedene Pflegekräfte, die nicht überfordert und unterbezahlt sind und den Spagat zwischen Familie und Job trotz Pflegeberuf viel einfacher meistern können.

Pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige profitieren von einfachen, unkomplizierten Kommunikationswegen und einer 24/7 Erreichbarkeit: Zudem setzt A-VIVET auf eine geringere Dokumentation durch Digitalisierung. Diese ermöglicht es, mehr Zeit für die zu pflegenden Personen zu haben und den Zeitdruck pro Hausbesuch zu minimieren.

Der umfassende Leistungskatalog des Ambulanten Pflegedienstes garantiert eine individuell auf die Bedürfnisse der Pflegenden abgestimmte Betreuung und umfasst Leistungskomplexe von der kleinen Grundpflege wie Waschen und Zähneputzen sowie Unterstützung im Haushalt, über ärztlich delegierte Leistungen wie Verbandswechsel, Medikamentengabe oder Insulinspritzen bis hin zu Intensivleistungen bis zur 24h Versorgung von Heimbeatmungspatienten.

Die A-VIVET GmbH ist Teil der Norte Holding GmbH – dem Partner im Bereich Pflegemanagement. Neben der Ambulanten Pflege A-VIVET zählen zudem die Unternehmen PRO-VIVET und PRO-VIVET MINIS zur Norte Holding GmbH.

Miguel Norte:

“Die Gesundheitsbranche ist so vielfältig wie anspruchsvoll. Drei gezielt auf verschiedene Arbeitsbereiche zugeschnittene Unternehmen ermöglichen es uns, jedem einzelnen im Team optimal gerecht zu werden und somit unserer Philosophie treu zu bleiben – weil das Leben wertvoll ist! Das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter steht für uns im Fokus. Wir möchten ihnen eine flexible Berufsplanung bieten, abgestimmt auf die ganz persönlichen Bedürfnisse eines jeden einzelnen – für ein Maximum an Work-Life-Balance.”

Erkan Karabulut:

“Wir treffen mit unserem Pflegedienst den Nerv der Zeit. Nicht nur in Bezug auf unsere Mitarbeiter, die als motiviertes Team mit viel Herzblut den Pflegeberuf ausüben, sondern auch bezüglich unserer Kunden, die wir unterstützen – und zwar auf dem neuesten Stand der Möglichkeiten, die wir als ambulanter Pflegedienst haben. Dieses gibt sowohl den Angehörigen als auch den zu pflegenden Personen ein gutes Gefühl. Ein vertrauensvolles Miteinander ist das A und O.”

