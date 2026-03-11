Das unverzichtbare Standardwerk für alle, die eine neue Sauna planen!

Das hochwertige Coffee-Table-Book „DIE 99 SCHÖNSTEN SAUNA-DESIGNS“ zelebriert die Kunst des zeitgenössischen Saunadesigns in all ihrer architektonischen Vielfalt und atmosphärischen Tiefe. Der Bildband versteht sich als inspirierendes Standardwerk für alle, die die Sauna nicht nur als Wärmeraum, sondern als gestalteten Rückzugsort begreifen – als Ort der Regeneration, der Ruhe und der bewussten Auszeit vom Alltag. Mit viel Gespür für Architektur, Materialität und Raumwirkung rückt das Buch die Sauna in den Mittelpunkt moderner Wohn- und Wellnesskultur und setzt damit neue Impulse für Bauherren, Planer und Designinteressierte.

Anhand von 99 realisierten Projekten vorwiegend aus dem deutschsprachigen Raum, aber auch aus aller Welt, präsentiert „DIE 99 SCHÖNSTEN SAUNA-DESIGNS“ außergewöhnliche Lösungen für ganz unterschiedliche räumliche Situationen – von kompakten Einbauten bis hin zur Einbindung in großzügige Wellnesslandschaften. Jedes vorgestellte Objekt erzählt seine eigene Geschichte und zeigt, wie durchdachte Planung, handwerkliche Präzision und eine klare gestalterische Haltung Saunen entstehen lassen, die weit über ihre Funktion hinausgehen. Ob minimalistisch und puristisch, naturnah und rustikal oder als architektonisches Statement inszeniert – die Bandbreite der gezeigten Konzepte eröffnet vielfältige Perspektiven auf das Thema Sauna.

Das Buch ist in vier Rubriken gegliedert, die unterschiedliche Formen des Saunierens beleuchten. Die erste widmet sich der Sauna als privatem Wellnessraum – sei es als eigenständiges Element oder als Teil eines kleinen privaten Spa-Bereichs. Die zweite Rubrik zeigt Saunen, die sensibel in private Badezimmer integriert wurden und dort intime, alltagstaugliche Rückzugsorte schaffen. In der dritten Kategorie stehen freistehende Gartensaunen im Fokus, die das Saunieren in engem Dialog mit der Natur ermöglichen – vom minimalistischen Kubus bis zum traditionellen Saunahaus. Die vierte Rubrik führt in exklusive Hotel- und Resortanlagen, deren großzügige Saunalandschaften jede Menge an Inspirationen für private Projekte liefern.

Key-Facts:

224 Seiten / 99 Sauna-Designs / Bildband / 26 x 28,5 cm

ISBN: 978-3-9827813-1-0

Preis: 39,99 EUR

Bestellbar unter www.btshop.de – oder im Buchhandel erhältlich.

Über den Verlag:

Das Coffee-Table-Book „DIE 99 SCHÖNSTEN SAUNA-DESIGNS“ ist ein Buch von 99 BOOKS, der Buchsparte des BT Verlags. Der BT Verlag ist ein Medien- und Zeitschriftenhaus in München. Die Printprodukte des Verlags sind in ihren Segmenten visuelle, inhaltliche und/oder leistungsbezogene Marktführer. Es wird größter Wert auf die Qualität der Text- und Bildsprache in allen Medien gelegt. Dabei schätzen die Leser vor allem den hohen Nutzwert der Berichterstattung. Wellness, Wohnen, Smarthome, Gesundheit und das gute Leben sind einige der Themenfelder, in denen sich die Publikationen des Verlags – ob Buch, ob Magazin – bewegen.

