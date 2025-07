Wie oft denkst du daran, etwas zu verändern? Vielleicht träumst du von einem neuen Beruf, einer aufregenden Reise oder einem erfüllteren Alltag. Doch statt den ersten Schritt zu machen, bleibst du in deinem gewohnten Umfeld. Warum ist das so? Ganz einfach: Ängste halten uns zurück. Sie flüstern uns Zweifel zu, lähmen unseren Mut und lassen uns glauben, es sei sicherer stillzustehen, statt etwas zu wagen. Doch was, wenn du gar keine Angst vor deinen Ängsten haben musst?

PlusPerfekt – Magazin für Diversity in Fashion – hat darüber mit Coach und Buchautorin Barbara Hofmeister gesprochen – sie nennt sich selbst „Zukunftsarchitektin“. Und genau das macht ihren Ansatz so besonders: Barbara hilft Menschen dabei ihr Leben nicht einfach nur zu „verwalten“, sondern die Komfortzone zu verlassen, aktiv an sich und seiner Zukunft zu arbeiten.

Gemeinsam mit Barbara entlarven wir die fünf größten Ängste, die uns von unseren Träumen abhalten – und wie wir sie ein für alle Mal überwinden.

1. Angst vor dem Scheitern

Der Gedanke, zu scheitern, ist für viele der größte Blockierer. Du fragst dich: „Was, wenn es nicht klappt? Was, wenn ich versage?“ Diese Angst hat einen unglaublich mächtigen Einfluss, weil sie dich davon abhält, überhaupt anzufangen.

Um sie zu überwinden, darfst du lernen, Scheitern als Teil des Prozesses zu akzeptieren. Erfolg entsteht selten ohne Fehler. Schreib dir auf, was im schlimmsten Fall passieren könnte – und überlege, wie du damit umgehen würdest. Oft stellst du fest, dass das vermeintliche „Desaster“ gar nicht so dramatisch ist. Jede Erfahrung, ob positiv oder negativ, bringt dich näher an dein Ziel.

Hier klicken um den kompletten Beitrag “ Die 5 größten Ängste, die uns zurückhalten – und wie du sie überwindest“ auf PlusPerfekt.de zu lesen.

PlusPerfekt ist ein Magazin für Plus Size Fashion, Trends & LifeStyle. Einmal jährlich erscheinen zudem die PlusPerfekt Editionen Business & Wellbeing und Curvy Bride als Print- und eMagazin.

Kontakt

PlusPerfekt – OnlineMagazin für Plus Size Fashion, Trends & LifeStyle

Christine Scharf

Untere Ringstr. 48

97267 Himmelstadt

09364 8157951



https://www.PlusPerfekt.de