Die 2024 PUBG MOBILE Global Championship (PMGC)

Die besten PUBG MOBILE-Teams der Welt kämpfen um den Titel und einen Preispool von 3 Millionen Dollar

Berlin, 26. November – Die mit Spannung erwarteten PUBG MOBILE Global Championship (PMGC) Grand Finals 2024 kommen nach London und versprechen ein unvergessliches Ereignis in der Welt des E-Sports zu werden. Vom 06. bis 08. Dezember werden im berühmten ExCeL London 16 der weltbesten besten PUBG MOBILE Teams der Welt um den ultimativen Titel und ihren Anteil an einem Preisgeld von 3 Millionen Dollar kämpfen. Fans können die spannende Live-Action miterleben, ihre Lieblingsteams anfeuern und ein unvergessliches E-Sports-Erlebnis genießen!

Die Highlights der Veranstaltung

1. PUBG MOBILE-Wettbewerb auf Weltklasse-Niveau

Die PMGC Grand Finals versprechen intensive Kämpfe, wenn die 16 besten PUBG MOBILE Teams aus der ganzen Welt – einschließlich einer exklusiven Einladung für das Team der Gastgeberregion, Guild Esports aus Großbritannien – über drei actiongeladene Tage hinweg gegeneinander antreten. Mit Spielzeiten von 12:00 bis 17:45 Uhr täglich können Fans hautnah die höchste Stufe an PUBG MOBILE-Fähigkeiten und -Strategien miterleben.

2. Special Guest: Hafor Julíus Björnsson

Ein besonderes Highlight erwartet die Fans in London: Hafor Julíus Björnsson, international bekannt als „Der Berg“ aus der Erfolgsserie Game of Thrones und ehemaliger „World’s Strongest Man“, wird als Special Guest auftreten und die „Ice Hammer Challenge“ anführen. Björnsson, dessen imposante Stärke und Präsenz ihm weltweit Kultstatus eingebracht haben, lädt die Besucher*innen ein, sich ihm anzuschließen und ihre eigene Stärke an der 20-kg-Herausforderung zu testen.

3. Interaktive Erlebniswelten und exklusive Merch-Aktion

Fans können durch die interaktiven WOW- und Metro Royale-Stände die Welt von PUBG MOBILE erleben. Fünf Cosplayer in ikonischen Charakter-Kostümen, darunter der beliebte Lone Survivor, sorgen für vollkommene Immersion. Die Eisdrachen-Skulptur bietet eine beeindruckende Fotomöglichkeit und Fans können ihre Kräfte an der 20-kg „Ice Hammer Lifting Challenge“ testen lassen.

Bei der PMGC-„Stamp Collection“- Challenge können Besuchende beim Erkunden des Areals besondere Stempel sammeln, die sie dann gegen exklusiven und limitierten Merch eintauschen können.

