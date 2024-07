Auf der „Road to Berlin“ kämpfen Teams aus ganz Deutschland in 16 Städten um den Titel

PRESS-INFORMATION

Deutschland-Premiere:

„Road to Berlin“ – die 1. ELARIS Deutsche Meisterschaft im Elfmeterschießen

-an 16 Standorten in Deutschland

-für alle Vereinsmannschaften

-Anmeldungen noch möglich

Nerven-Thrill Elfmeterschießen: Bereits 2022 und 2023 war das Elfmeterschießen Festival in Köln ein Riesenerfolg. Jetzt entert der 11er-Event-Tross ganz Deutschland und zeigt an insgesamt 16 Standorten im Rahmen der 1. ELARIS Deutsche Meisterschaft im Elfmeterschießen auf den berühmten Punkt. Gesucht wird das beste Elfer-Team des Landes!

Das Meisterschaftswochenende zum Auftakt beim Hafengeburtstag in Hamburg direkt an der Elbe vom 9. bis 12. Mai war bereits ein Volltreffer. Nun breitet sich der Elfer-Mythos auf die gesamte Republik aus. Weitere Spielorte sind München, Fürth, Leipzig, Magdeburg, Jena, Hannover, Düsseldorf, Kaiserslautern, Frankfurt a.M., Berlin, Kiel, Karlsruhe, Stuttgart, Köln, Dortmund und dann noch mal die Hauptstadt, in der am 28. September das große Finale steigt.

Teilnehmen oder gleichzeitig auch ausrichten

Teilnehmen können alle Vereinsmannschaften. Vereine, die gleichzeitig auch Ausrichter sein möchten, können die Bewirtung übernehmen und so zusätzlich Geld in ihre Vereinskasse spielen.

Musik und Moderation sowie den mobilen Elfer-Court für die richtige Stadionatmosphäre gibt es inklusive bzw. werden von den Organisatoren mitgebracht.

Das Dauer-Duell Schütze gegen Torwart sucht seine Meister

Kein Geplänkel, keine Taktikreihen, sondern immer 1 zu 1 voll auf die Elf! Es werden ausschließlich Elfmeter geschossen, das Ganze in Turnierform und mit Vereinsmannschaften.

Die Regeln

An jedem Standort wird es ein Frauen- und Herrenturnier geben. Ein Team besteht jeweils aus mindestens fünf bis maximal elf Spieler:innen. In der Gruppenphase geht es um Punkte, danach platzieren sich die besten Teams direkt für die K.O.-Phase.

Finaaaaale in der „Mall of Berlin“

Höhepunkt des Turniers wird das große Finale in der „Mall of Berlin“ am 28. September sein. Dort wird es dann richtig ernst: Zu gewinnen gibt es Preisgelder in Höhe von 5.000,00 EUR. Aus allen Siegerinnen und Siegern der 16 „Road to Berlin“-Vorrundenturniere wird das Gewinner-Team der 1. ELARIS Deutschen Meisterschaft im Elfmeterschießen gekrönt.

„Elfmeterschießen garantiert Tore und Paraden im Sekundentakt. Das macht es für Aktive und Zuschauer:innen besonders interessant und spannend. Die Spieler:innen müssen vielleicht nicht die besten Fußballer:innen sein, trotzdem können sie mit ihrem Team den Turniersieg klarmachen“, betont Christian Tiede, Gründer und Geschäftsführer des Kölner Start-Ups dm11 und Organisationschef des Events.

Zum Meisterschaftsfinale sind Fußball-Vereinsmannschaften mit Teams im echten Spielbetrieb unabhängig von der Spielklasse eingeladen. Zur Unterstützung des Amateurfußballs ist die Anmeldung hierzu frei.

Für alle Turniere (Ausnahme Qualifier in Hamburg) ist die Anmeldung noch geöffnet unter: www.dm11.de

Kontakt für weitere Informationen und Bildmaterial:

Christian Tiede

36feet GmbH

Im MediaPark 5 – 50670 Köln

Christian@36feet.com

T +49 172 4700440

www.dm11.de Unsere Homepage

Bei 36feet dreht sich alles um Elfmeterschießen! Von unserer eigenen deutschen Meisterschaft bis hin zu Events wie dem Hafengeburtstag in Hamburg veranstalten wir Events vom Punkt. Ein besonderer Fokus liegt dabei immer auf dem Amateursport, den wir besonders unterstützen wollen. Aber auch große Adressen wie Bayer 04 Leverkusen arbeiten bereits mit uns.

