didacta 2025: KI-Lösungen von Pocketalk – Bildung ohne sprachliche Grenzen

Zum zweiten Mal in Folge präsentiert Pocketalk auf der Bildungsmesse smarte Direktübersetzer für größeren Lernerfolg und mehr Chancengleichheit

Keizersgracht, 16.01.2025 – Pocketalk, ein führender Anbieter von Übersetzungslösungen, präsentiert seinen handlichen, KI-basierten und intuitiven Direktübersetzer auf der diesjährigen didacta in Stuttgart. Besucherinnen und Besucher können sich am Pocketalk-Stand in Halle 7, 7B35 über Vorteile und den Einsatz des Übersetzers in Schulen und Bildungseinrichtungen informieren.

Sprache verbindet!

In vielen Schulen, Kindergärten und anderen Bildungsstätten stellen Sprachbarrieren im Alltag eine Herausforderung dar. Ob bei Schülerinnen und Schülern, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, in Elterngesprächen oder im interkulturellen Austausch: Sprachliche Brücken zu bauen ist entscheidend, um Vielfalt und Integration zu fördern. Dafür steht Pocketalk und bietet Lehrenden, Lernenden und deren Eltern einen mobilen Direktübersetzer, der anfängliche Sprachbarrieren überwindet und seit letztem Jahr auch in deutschen Schulen eingesetzt wird, um mehr Chancengleichheit zu schaffen.

So hat die Schönbuchschule Stuttgart den Übersetzer als Pocketalk-Partnerschule im Einsatz. Alice Sandor, stellvertretende Schulleiterin der Bildungseinrichtung erklärt dazu: „Wir setzen Pocketalk für Elterngespräche ein – vor allem in Abhol- und Bringsituationen. Und auch im Sekretariat wird er genutzt. Wir finden die Übersetzungen für die alltägliche Kommunikation sehr hilfreich.“

Ralf Wermter, Schulleiter der Rupert-Neudeck-Schule, Gemeinschaftshauptschule in Troisdorf ergänzt: „Seit mehreren Monaten setzen wir jetzt den Pocketalk-Übersetzer für die gegenseitige Verständigung zwischen unserem Lehrpersonal, Schülerinnen und Schülern sowie deren Eltern für die Beratung, Unterstützung und Deeskalation ein und sind begeistert. Sprachliche Herausforderungen konnten wir damit erfolgreich meistern und Chancengleichheit schaffen – ein gutes Gefühl.“

Innovative Technologie im Bildungswesen

Auf der didacta 2025 zeigt Pocketalk, wie innovative Übersetzungstechnologien dazu beitragen, Verständnis ab dem ersten Moment zu schaffen. Der Pocketalk bietet eine KI-basierte, praxistaugliche Lösung, um Sprachbarrieren zu überwinden. Das handliche Gerät wurde speziell entwickelt, um Echtzeit-Konversationen in 84 Sprachen zu ermöglichen – intuitiv und benutzerfreundlich. Schulen liefert er qualitativ hochwertige Übersetzungen kostengünstig und in Echtzeit.

Vorteile von Pocketalk auf einen Blick:

– Echtzeit-Übersetzung für den Einsatz im Klassenzimmer und darüber hinaus

– Bereits erfolgreicher Einsatz in Schulen weltweit (etwa in den USA, UK, Holland und Deutschland)

– DSGVO-konform und mehrfach als eine führende Lösung bewertet

– Intuitive Bedienung, die keine technischen Vorkenntnisse erfordert

– Dediziert für Übersetzungen entwickelt, keine ablenkenden Apps

– Übersetzungsausgabe in Wort und Schrift

– Nutzung via WLAN oder integrierter SIM-Karte möglich

Highlights auf der didacta

– KI im Bildungswesen: Zusätzlich zum praktischen Einsatz des Übersetzers bietet Pocketalk spannende Einblicke in aktuelle Entwicklungen rund um Künstliche Intelligenz (KI). Digitale Bildung und KI-Lösungen im Bildungswesen werden auf der didacta intensiv diskutiert – und Pocketalk zeigt, wie KI-basierte Sprachübersetzung dabei eine Schlüsselrolle spielt.

– Preisträger des Pocketalk Impact Awards teilen ihre Erfahrungen: Vertreterinnen der Verbundschule Rohr in Stuttgart, Preisträger des diesjährigen Impact Awards von Pocketalk in der Kategorie Youth Changemaker Award, werden am Pocketalk-Stand ihre Erfahrungen mit dem Direktübersetzer teilen und berichten, wie er den Alltag in vielfältigen Schulgemeinschaften bereichert. Als besonderes Schmankerl wird auch die Award-Übergabe am Stand stattfinden. Am Dienstag, den 11. Februar um 10:30 Uhr erhält die Schule den Impact Award. Interessierte können zu dieser Zeit gerne am Stand vorbeischauen.

„Ich freue mich auch dieses Jahr wieder auf spannende Gespräche und den regen Austausch darüber, wie wir gemeinsam sprachliche Brücken bauen können“, so Christoph Janeba, General Manager Germany von Pocketalk. „Es ist wichtiger denn je, die Integration aller Kindern an Schulen zu unterstützen und ihnen Chancengleichheit und ein sicheres Ankommen in der Lerngemeinschaft als Voraussetzung für langfristigen Lernerfolg zu ermöglichen. Gleichzeitig gilt es Lehrpersonal bei ihren täglichen Herausforderungen zu unterstützen. Innovative Technologien wie unser Direktübersetzer sind hier ein wichtiger Baustein.“

Details zum Pocketalk-Stand im Überblick?

– Wo: didacta 2025, Messe Stuttgart, Halle 7, Stand 7B35

– Wann: 11. bis 15. Februar 2025

– Ansprechpartner: Christoph Janeba, General Manager Germany von Pocketalk

Weitere Informationen unter: https://www.pocketalk.com/de_de/ und https://www.messe-stuttgart.de/didacta/ausstellung/unternehmen-produkte/ausstellerverzeichnis#/exhibitor/485161

Pocketalk ist ein global führender Anbieter von Übersetzungslösungen, der die Welt miteinander verbindet und authentische Konversationen zwischen verschiedensprachigen Geschäftspartnerinnen und -partnern, Mitarbeitenden und Freunden erleichtert – schnell, einfach und vor allem genau. Entwickelt, hergestellt und vertrieben von Sourcenext, dem größten Distributor und Hersteller von Software-, Hardware- und IoT-Produkten in Japan, wurde Pocketalk 2023 offiziell in DACH eingeführt und hat seinen Hauptsitz in Palo Alto, Kalifornien. Pocketalk ist DSGVO-konform und verbindet Menschen jeglicher Herkunft im Handumdrehen mit erschwinglicher KI-basierter Sprachübersetzung durch das handliche mobile Gerät, das durch mobile Daten oder WLAN mit dem Internet verbunden ist, und die cloudbasierte App sowie weiteren Lösungen in mehr als 84 Sprachen und in über 140 Ländern.

