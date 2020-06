Diabolocom stellt Contact Center-Telefonielösung im Salesforce AppExchange zur Verfügung

– Direkte Integration von Anrufverwaltungsfunktionen und Diabolocom-Kampagnen in die Salesforce®-Benutzeroberfläche

– Maßgeschneiderte Unterstützung für Salesforce-Kunden bei der Umsetzung ihrer Voice-CRM-Integrationsstrategie

Frankfurt, 04. Juni 2020 – Diabolocom, ein Anbieter von Lösungen für das Management von Kundeninteraktionen in Vertriebsteams, Kundendienst und Kontaktzentren, gab heute die Verfügbarkeit seiner Cloud-basierten Contact Center Lösung auf der AppExchange-Plattform von Salesforce bekannt. Mit dieser Entscheidung unterstreicht Diabolocom eine Partnerschaft, die es Salesforce-Kunden seit mehreren Jahren ermöglicht, ihre Geschäftsprozesse neu zu erfinden, indem sie die modernen Verwaltungsfunktionen der Diabolocom-Plattform für eingehende und ausgehende Anrufe direkt in ihr CRM-System integrieren. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Internationalisierung seiner Geschäftstätigkeit erleichtert Diabolocom über diesen zusätzlichen Vertriebskanal auch internationalen Kunden den Zugang zu seiner Diabolocom CTI-Lösung und zu einem maßgeschneiderten Support bei der Umsetzung ihrer Voice-CRM-Integrationsstrategie.

“Seit mehr als vier Jahren haben sich zahlreiche Unternehmen für uns entschieden, weil wir ihnen eine Telefonielösung anbieten konnten, die sich nahtlos in ihre Salesforce-Umgebung integrieren lässt”, erklärt David Sagakian, Chief Operating Officer von Diabolocom. ” Im Rahmen dieser Projekte haben die Diabolocom-Teams ein fundiertes Wissen über Salesforce und die möglichen Synergien zwischen unseren beiden Lösungen entwickelt. Mit der Entscheidung, auf AppExchange präsent zu sein, geben wir allen Unternehmen, die Salesforce nutzen, die Möglichkeit, nicht nur von der bewährten Technologieintegration zu profitieren, sondern auch von der Expertise unserer Teams, die von führenden Referenzen bestätigt wird.”

Führende Unternehmen setzen auf das Duo Salesforce und Diabolocom

Bereits im Jahr 2015 hat Diabolocom die Voice-CRM-Integration in den Mittelpunkt seiner Produktstrategie gestellt und eine spezifische Schnittstelle für Salesforce, den weltweiten Marktführer im Bereich CRM, entwickelt. Diese Integrationslösung, die gleichermaßen schnell und sicher ist, hat Diabolocom in die Lage versetzt, die Anforderungen von Unternehmen zu erfüllen, die das in ihrer Salesforce-Umgebung gespeicherte Kundenwissen nutzen möchten. Ziel war es, die Qualität und Effizienz ihrer Kundenbeziehungen sowie die Leistung ihrer Verkaufsteams im Voice-Kanal zu verbessern.

Bereits heute setzen zahlreiche Firmen auf eine integrierte Salesforce-Diabolocom-Lösung, um ihr Geschäft zu entwickeln und sich durch die Qualität der Dienstleistungen und die Erfahrung, die sie ihren Kunden über den Sprachkanal bieten, zu differenzieren. Mit besonderem Stolz freut sich Diabolocom unter anderem Firmen wie Air Liquide, BBGR (Essilor-Luxottica-Gruppe), Mantrac Caterpillar, Meilleurs Agents, Wonderbox, Smartbox, etc. zu unterstützen.

Umfassende Diabolocom Funktionen in Salesforce

Die Integration von Diabolocom in Salesforce ermöglicht Unternehmen, mit nur wenigen Klicks das Entwerfen, Konfigurieren und Anpassen von:

– Strategien für die Steuerung eingehender Anrufe auf Basis der Qualifikation und Verfügbarkeit von Agenten, der Anrufherkunft, der Erkennung der Anrufer-ID oder anderer Kriterien ihrer Wahl

– Anrufkampagnen mit optimierter Zielgruppenansprache mittels präziser Segmentierung auf der Grundlage von CRM-Daten, die im Predictive-, Progressive- oder Preview-Modus ausgeführt werden können

– Anspruchsvollen Kundenführungsmenüs, welche die Interaktion mit Agenten und Voice Self Care (IVR) kombinieren.

Die operativen Funktionen der Diabolocom-Lösung sind direkt über die Salesforce-Agentenschnittstelle zugänglich – ohne Begrenzung der Anzahl von Agenten, ohne geografische Einschränkungen und mit der erstklassigen Sprachqualität, die Diabolocom allen seinen Kunden garantiert.

Mehr über die Diabolocom-Lösung für Salesforce erfahren Sie unter: https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000FHCqeUAH sowie unter https://www.diabolocom.com/de/integration-crm-salesforce

Diabolocom bietet eine zu 100% Cloud-basierte Softwarelösung für den Omnichannel-Kundendialog in Kundenservice und Vertrieb.

Dank kurzer Implementierungszeit, einer intuitiven Benutzeroberfläche und des lokalen Business-Supports ermöglicht es Diabolocom Unternehmen, neue Maßstäbe für Customer Experience zu setzen und ihre operative Leistungsfähigkeit zu steigern.

Warum sich mehr als 300 Unternehmen auf 5 Kontinenten für Diabolocom entschieden haben, erfahren Sie unter: www.diabolocom.com

