DHfPG-Dozentin Prof. Dr. Daniela Klix wirkt an ZDF-Dokumentation über 70 Jahre Bundeswehr mit

Die Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG) freut sich über die Mitwirkung von Prof. Dr. Daniela Klix an der neuen ZDF-Dokumentation „Kriegstüchtig? 70 Jahre Bundeswehr“. Die 90-minütige Produktion wird am Donnerstag, den 21. Mai 2026, von 22:15 bis 23:45 Uhr im ZDF ausgestrahlt.

Die Dokumentation beleuchtet anhand persönlicher Biografien die Entwicklung der Bundeswehr seit der Einführung der Wehrpflicht im Jahr 1956. Im Mittelpunkt stehen die Erfahrungen aktiver und ehemaliger Soldatinnen und Soldaten während des Kalten Krieges, nach der Wiedervereinigung Deutschlands sowie bei internationalen Auslandseinsätzen. Gleichzeitig zeichnet der Film gesellschaftliche und politische Entwicklungen nach – von der deutschen Teilung bis zur aktuellen sicherheitspolitischen „Zeitenwende“.

Prof. Dr. Daniela Klix wurde für die Dokumentation noch in ihrer früheren Funktion als Referentin Sport/KLF der Bundeswehr interviewt. Ihr Beitrag thematisiert die zentrale Bedeutung körperlicher Leistungsfähigkeit für die personelle Einsatzbereitschaft und die Anforderungen moderner Streitkräfte. Dabei wird deutlich, welchen Stellenwert wissenschaftlich fundiertes Training und Leistungsdiagnostik im militärischen Kontext einnehmen.

Heute ist Prof. Dr. Daniela Klix als Dozentin im Bereich Trainingswissenschaften an der DHfPG tätig. Dort vermittelt sie Studierenden praxisnahes Wissen rund um Leistungsfähigkeit, Trainingssteuerung und sportwissenschaftliche Grundlagen. Ihre Erfahrungen aus Wissenschaft und Praxis bereichern dabei sowohl die Lehre als auch den fachlichen Austausch mit Studierenden.

Die Mitwirkung an der ZDF-Produktion unterstreicht zugleich die gesellschaftliche Relevanz trainingswissenschaftlicher Expertise und zeigt, wie vielseitig die beruflichen Einsatzfelder im Gesundheits-, Fitness- und Leistungsbereich sein können.

Sendetermin:

„Kriegstüchtig? 70 Jahre Bundeswehr“

Donnerstag, 21. Mai 2026

22:15 bis 23:45 Uhr im ZDF

Qualifikationen im Zukunftsmarkt Prävention, Gesundheit, Fitness, Sport und Informatik

Die staatlich anerkannte private Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG) qualifiziert mittlerweile rund 8.000 Studierende zum Bachelor of Arts in den Studiengängen Fitnessökonomie, Gesundheitsmanagement, Sportökonomie, Sport- und Bewegungstherapie, Fitnesstraining, Ernährungsberatung sowie Sport-/Gesundheitsinformatik.

Zudem zum Master of Arts in den Studiengängen Sport- und Bewegungstherapie, Prävention und Gesundheitsmanagement, Sportökonomie oder Fitnessökonomie als auch zum Master of Business Administration Sport-/Gesundheitsmanagement. Ein Graduiertenprogramm zur Vorbereitung auf eine Promotion zum Dr. rer. med. und mehr als 100 Hochschulweiterbildungen runden das Angebot ab.

Mehr als 4.300 Unternehmen setzen auf die Studiengänge beim Testsieger „Beste private Hochschule im Bereich Gesundheit“. Alle Bachelor- und Master-Studiengänge der DHfPG sind akkreditiert und staatlich anerkannt sowie durch die Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU) zugelassen.

Das duale Bachelor-Studiensystem der DHfPG verbindet eine betriebliche Tätigkeit und ein Fernstudium mit kompakten Lehrveranstaltungen. Die Studierenden werden durch Fernlehrer, Tutoren und den E-Campus der Hochschule unterstützt. Insbesondere Unternehmen des Zukunftsmarkts profitieren von den dualen Bachelor-Studiengängen, weil die Studierenden ihre erworbenen Kompetenzen unmittelbar in die betriebliche Praxis mit einbringen und mit zunehmender Studiendauer mehr Verantwortung übernehmen können.

Die BSA-Akademie ist mit mehr als 275.000 Teilnehmern seit 1983 einer der führenden Bildungsanbieter im Zukunftsmarkt Prävention, Fitness und Gesundheit. Teilnehmer profitieren vom kombinierten Fernunterricht bestehend aus Fernlernphasen und kompakten Präsenzphasen (vor Ort oder digital). Mit Hilfe der über 90 staatlich geprüften und zugelassenen Lehrgänge in den Fachbereichen Fitness/Individualtraining, Management, Ernährung, Gesundheitsförderung, Betriebliches Gesundheitsmanagement, Mentale Fitness/Entspannung, Fitness/Gruppentraining, Sun, Beauty & Care und Bäderbetriebe gelingt die nebenberufliche Qualifikation für eine Tätigkeit im Zukunftsmarkt. Der Einstieg in einen Fachbereich erfolgt mit einer Basisqualifikation, die modular mit Aufbaulehrgängen über Profiabschlüsse bis hin zu Fachwirtqualifikationen, wie „Fitnessfachwirt/in“ oder „Fachwirt/in für Prävention und Gesundheitsförderung“, erweitert werden kann. Diese Abschlüsse bereiten optimal auf die öffentlich-rechtlichen Fachwirtprüfungen bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) vor, die zu Berufsabschlüssen auf Meister-Niveau führen.

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