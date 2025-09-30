DHfPG-Dozent Ulf Sobek in den Vorstand des 1.FC Köln gewählt

Am 27. September 2025 fiel die Entscheidung: Mit etwa 65 % der Stimmen wurde das Team Stobbe in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung zum neuen Vorstand des 1. FC Köln 01/07 e.V. gewählt. Zu diesem Team gehört auch Prof. Dr. Ulf Sobek, seit 2005 Dozent an der DHfPG im Fachbereich Trainings- und Bewegungswissenschaft.

Erste Worte nach der Wahl

„Ja, das ist großartig. Das ist eine absolute Ehre von den Mitgliedern jetzt heute gewählt zu werden und wir sind einfach überglücklich“, sagte Prof. Dr. Ulf Sobek nach der Wahl im Interview.

Hintergrund: Prof. Dr. Ulf Sobeks Weg in die Vorstandschaft

Im Sommer wurde Prof. Dr. Ulf Sobek vom Mitgliederrat des FC als Vizepräsident nominiert. Gemeinsam mit Jörn Stobbe als Präsident und Dr. Jörg Alvermann als Vizepräsident bildete er das „Team FC“, das unter dem Motto „Klarheit. Kompetenz. Zusammenhalt.“ zur Wahl antrat.

Prof. Dr. Ulf Sobek bringt dafür umfangreiche Erfahrung mit:

Diplom-Sportmanager, Sportwissenschaftler und langjähriger Trainer im Nachwuchsleistungszentrum des FC (u. a. Deutscher Meister 2011 mit der U17)

Referent an der DFB-Akademie und Mitglied im Trainerteam der DFB-U20-Nationalmannschaft

Seit 2005 Dozent an der DHfPG, wo er zukünftige Fach- und Führungskräfte im Bereich Trainings- und Bewegungswissenschaft ausbildet

Sein besonderer Fokus liegt auf Talentförderung und Nachhaltigkeit: Junge Spieler gezielt entwickeln, langfristig halten und ihre Marktwerte steigern – so beschreibt er selbst die zentralen Säulen für sportlichen und wirtschaftlichen Erfolg.

Wissenschaft trifft Vereinsleidenschaft

Die Kombination aus wissenschaftlicher Expertise und praktischer Erfahrung im Profi-Fußball macht Prof. Dr. Ulf Sobek zu einer wertvollen Stimme im Vorstand des 1. FC Köln.

