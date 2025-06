DGUV-Vorgaben im Fokus bei maintech service

Wer DGUV-Prüfungen vernachlässigt, riskiert Haftung, Ausfälle und gefährdet die Sicherheit im eigenen Unternehmen.

Regelmäßige Prüfungen elektrischer und mechanischer Betriebsmittel nach den Vorgaben der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) sind für Unternehmen gesetzliche Pflicht und wesentlicher Bestandteil der Sicherheitskultur. Enrico Kabbe, Geschäftsführer der maintech service GmbH, betont: „Wer die DGUV-Prüfung als bloßen Verwaltungsakt sieht, unterschätzt die reale Gefahr. Es geht um die Gesundheit der Mitarbeitenden und um die Handlungsfähigkeit des gesam-ten Betriebs.“

Ein defektes Kabel, ein ungeprüftes Gerät oder ein nicht dokumentierter Mangel: Die Ursachen für Betriebsunfälle sind oft banal, ihre Konsequenzen hingegen verheerend. Genau deshalb konkreti-sieren Vorschriften wie die DGUV V3 (elektrische Betriebsmittel) und V68 (Flurförderzeuge) klare Anforderungen an die regelmäßige Prüfung durch qualifizierte Fachkräfte. Dabei ist es mit einem flüchtigen Blick nicht getan. Sichtprüfung, Messung und Funktionsprüfung bilden zusammen ein abgestimmtes Verfahren, das nur dann wirksam ist, wenn es regelmäßig, vollständig und nachvoll-ziehbar dokumentiert wird.

„Im Schadensfall zählt nicht das Bauchgefühl, sondern das Protokoll“, sagt Enrico Kabbe. „Fehlende Nachweise, überschrittene Intervalle oder der Einsatz nicht geprüfter Geräte können juristische und finanzielle Folgen bis hin zu Regressforderungen durch die Berufsgenossenschaft oder straf-rechtlicher Verfolgung haben.“ Die Verantwortung liegt letztlich bei der Geschäftsführung. Ein Um-stand, der vielen erst im Ernstfall bewusst wird.

Um dem vorzubeugen, empfiehlt maintech service eine strukturierte Vorgehensweise: Zunächst steht die vollständige Erfassung aller prüfpflichtigen Betriebsmittel im Fokus, anschließend die Fest-legung sinnvoller Prüfintervalle und schließlich die professionelle Durchführung und Dokumentati-on aller Maßnahmen. Das Unternehmen setzt dabei auf ein Team zertifizierter Fachkräfte, die tech-nisch versiert und mit den Anforderungen der Betriebssicherheitsverordnung (§ 3 BetrSichV) bes-tens vertraut sind.

Doch Prüfpflichten allein schaffen noch keine Sicherheit. Erst, wenn sie in eine Kultur der Verant-wortlichkeit eingebettet sind, von der Geschäftsleitung bis zum Geräteverantwortlichen vor Ort, entsteht der Schutz, den Unternehmen heute brauchen. Eine regelmäßige Unterweisung der Mit-arbeitenden, klare Zuständigkeiten und das Bewusstsein für die Bedeutung technischer Sicherheit sind ebenso Teil des Konzepts wie die rechtssichere Archivierung aller Prüfergebnisse.

„Unsere Erfahrung zeigt: Sicherheit entsteht nicht durch Zufall, sondern durch Konsequenz“, so Kabbe. „Deshalb begleiten wir unsere Kunden bei der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und helfen darüber hinaus dabei, eine belastbare Sicherheitsstruktur aufzubauen.“

Unternehmen, die wissen möchten, wie eine DGUV-konforme Prüfung in ihrem konkreten Betrieb aussehen kann oder Unterstützung bei der Organisation benötigen, können sich direkt an maintech service wenden. Das Team entwickelt auf Wunsch ein individuelles Prüfkonzept.

Weitere Informationen und Kontakt zu maintech service finden Sie unter www.maintech-service.de.

maintech service ist Anbieter spezialisierter Industrieservices für den Mittelstand. Das Unternehmen mit Sitz in Dresden bietet umfassende Dienstleistungen in den Bereichen Industriemontage, Instandhaltung und Anlagenwartung. Mit einem erfahrenen Team garantiert maintech service die fachgerechte Installation, Instandhaltung und Wartung von Produktionsanlagen. Branchenspezifische Expertise und maßgeschneiderte Lösungen sorgen für höchste Effizienz und Qualität in der Metallverarbeitung, dem produzierenden Gewerbe, der Reinraumproduktion, der Kunststofftechnik und der Lebensmittelindustrie.

Kontakt

maintech service GmbH

Enrico Kabbe

Hermann-Reichelt-Str. 3

01109 Dresden

+49 351 8967131-0



http://www.maintech-service.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.