DFPA Deutsche Finanz Presse Agentur mit neuem Service rund um den Fonds-Zweitmarkt

Ausgabe Nr. 07/2022 der Hamburger Fachzeitung für private Kapitalanlage EXXECNEWS ist erschienen

Die Deutsche Zweitmarkt AG und das Finanznachrichten-Portal DFPA Deutsche Finanz Presse Agentur (https://www.dfpa.info) kooperieren in der Berichterstattung über den immer wichtiger werdenden Zweitmarkt für Anteile an Geschlossenen Fonds. EXXECNEWS, die Hamburger Fachzeitung für private Kapitalanlage (https://exxecnews.org), berichtet in ihrer aktuellen Ausgabe Nr. 07/2022, was DFPA-Nutzer künftig erwarten dürfen.

Hamburg, 29. März 2022 – Jan-Peter Schmidt, Vorstand der Deutsche Zweitmarkt AG, sagt: „Durch die DFPA-Berichterstattung wird der Zweitmarkt für geschlossene Fondsanteile noch stärker in das Bewusstsein der Anleger rücken und ihnen die Chancen und Möglichkeiten dieses Marktes nahegebracht.“

Rechtsanwalt Oliver Renner vom Stuttgarter Anwaltsbüro Wüterich Breuker erklärt, dass Banken nicht allein auf standardisierte Risikoklassen setzen dürfen: Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat deswegen eine Bank wegen fehlerhafter Anlageberatung zum Schadensersatz verurteilt. EXXECNEWS-Herausgeber Dr. Dieter E. Jansen fragt, ob in den neuen Leitlinien der ESMA, der europäischen Finanzdienstleistungsaufsicht, zu Marketing-Anzeigen bei Finanzprodukten Segen oder Fluch zu sehen ist.

Sven Mückenheim, Vertriebschef der Dortmunder Dr. Peters Group, beurteilt im EXXECNEWS-Interview die Chancen des deutschen Gewerbeimmobilienmarktes. Dass Venture Capital nicht nur für professionelle Investoren, sondern auch für private Kapitalanleger eine Assetklasse mit Zukunft ist, erläutert Lennard Fischer von der Berliner inVenture Capital iVC GmbH. „Erneuerbare Energien gehen als Gewinner aus der Energiekrise hervor,“ sagt Christian Rom, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter DNB Asset Management. Und dem UNEP-Renewable Global Status Report zufolge ist die Photovoltaik die wettbewerbsfähigste Form der Stromerzeugung, sowohl für Privathaushalte als auch für die kommerzielle Energiegewinnung, ergänzt das Güglinger Solarunternehmen hep global.

Die aktuelle EXXECNEWS Ausgabe Nr. 7-2022 steht zum kostenfreien Download auf www.exxecnews.org zur Verfügung.

Aktuelle Beiträge zur privaten Kapitalanlage gibt es bei EXXECNEWS auf https://exxecnews.org/exxecnews-beitrage-kapitalanlagebranche/

Über EXXECNEWS:

Kapitalanlage-News für Führungskräfte, das ist der Claim von EXXECNEWS. Die Führungselite (Executives) der Finanzdienstleister hat den Anspruch, schnellstmöglich, umfassend, korrekt und wertungsfrei über entscheidungsrelevante Vorgänge der Branche informiert zu werden. Die Fachredaktion von EXXECNEWS berichtet schneller, kompetenter und intensiver als das Gros der anderen Finanzdienstleistungs-Medien. Das Tagesgeschehen der Finanzbranche ist auf dem Nachrichtenportal DFPA Deutsche Finanz Presse Agentur unter https://www.dfpa.info und in der DFPA-App täglich zu verfolgen.

