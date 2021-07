Devoteam setzt auf den Hyperscaler Microsoft

Mit der neuen Unternehmensstrategie des Digitalisierungsunternehmens wird die Kundenbetreuung sowie Entscheidungsprozesse vereinfacht, und ein neue Unternehmenssparte geschaffen, in der alle Microsoft-Expertisen vereint sind – Devoteam M Cloud

MĂĽnchen, 6. Juli 2021 – Devoteam, ein fĂĽhrendes Dienstleistungs-unternehmen fĂĽr digitalen Transformation in EMEA, gibt die neue Strukturierung seiner Geschäftsfelder und zentralen Unternehmenspfeiler im Rahmen seiner neuen Strategie bekannt. Dadurch ermöglicht das Unternehmen Kunden aus allen Branchen und Industrien eine einfache und zielgerichtete Zusammenarbeit und optimiert auf diese Weise auch die bisherigen Betriebsabläufe. Devoteam sorgt kĂĽnftig fĂĽr eine noch agilere und multidisziplinäre Kundenbetreuung.

Devoteam Alegri wird Devoteam M Cloud

Einer der zentralen Aspekte dieser Umstellung beinhaltet die Umbenennung der Devoteam Alegri in Devoteam M Cloud. Die neu geschaffene Unternehmenssparte, gefĂĽhrt von Svenja Bischoff, Director Devoteam M Cloud Germany, vereint unter sich alle Aspekte des Microsoft-Produktportfolios und deckt damit wichtige Zukunftstechnologien von Azure-Cloud-Services ĂĽber Collaboration-Werkzeuge bis hin zu Cybersecurity und Managed Services ab.

Auf dem Weg zur digitalen Transformation mit Devoteam

Im Fokus der Devoteam M Cloud, die sich durch das breite Leistungs- und Produktspektrum von Microsoft auszeichnet, können Kunden in diesem Rahmen ab sofort – je nach gewĂĽnschten Services und Leistungen – auf Devoteam M Cloud mit den Schwerpunkten Data & AI, Modern Workplace, SAP on Azure und Agile IT zurĂĽckgreifen. Im Rahmen der Zusammenarbeit mit Devoteam sind somit von der Umsetzung einer weitreichenden Cloud-Strategie bis hin zu Teamanwendungen alle Formen der digitalen Transformation möglich.

“Unser Kernanliegen ist es, unseren Kunden und Partnern eine passgenaue und individuelle Lösung fĂĽr ihre Herausforderungen zu bieten”, erklärt Bert Schaap, Group Senior Vice President und CEO Devoteam Deutschland. “Unsere Strategie, die auf die kommenden Jahre ausgelegt ist, entspricht genau diesen Anforderungen. FĂĽr unsere Kunden bedeutet dies, dass wir all unsere engen Partnerschaften gewinnbringend und zielgerichtet fĂĽr sie einsetzen werden. Und mit unserer neuen Unternehmenssäule M Cloud, die aus den bisherigen Devoteam-Abteilungen und -Entitäten hervorgeht, sind wir insbesondere fĂĽr Kunden, die auf Produkte aus dem Microsoft-Portfolio setzen, die erste Wahl fĂĽr ihre digitale Transformation.”

Creative tech for Better Change.

Ăśber Devoteam M Cloud:

Mit mehr als 500 Kunden ist Devoteam M Cloud einer der fĂĽhrenden Anbieter von Microsoft Cloud-Technologien in EMEA mit derzeit 16 Goldzertifizierungen und 4 Advanced Specializations – Kubernetes on Microsoft Azure, Modernization of Web Applications to Microsoft Azure, Windows Server und SQL Migration to Microsoft Azure und Adoption and Change Management. Unsere mehr als 800 Microsoft-Experten in der EMEA-Region bieten mittelständischen und groĂźen Unternehmen ein Lösungs- und Produktportfolio, das groĂźe Teile der Digitalisierung, neue Formen der Zusammenarbeit und eine grĂĽndliche Analyse von Unternehmens- und Produktionsdaten ermöglicht. Devoteam M Cloud modernisiert die gesamte IT-Architektur, begleitet unsere Kunden auf ihrem Weg in die Cloud und macht sie fit fĂĽr die digitale Zukunft.

Ăśber Devoteam:

Devoteam ist ein führendes Beratungsunternehmen, das sich auf digitale Strategie, Tech-Plattformen und Cybersicherheit konzentriert. Durch die Kombination von Kreativität, Technologie und Dateneinblicken befähigen wir unsere Kunden, ihr Geschäft zu transformieren und die Zukunft zu erschließen. Mit 25 Jahren Erfahrung und 8.000 Mitarbeitern in Europa und dem Nahen Osten fördert Devoteam verantwortungsvolle Technologie für Menschen und arbeitet daran, einen besseren Wandel zu schaffen.

