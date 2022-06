Devoteam M Cloud weiter auf Erfolgskurs: ISG-Provider-Lens-Studie bestätigt umfassende Kompetenzen im Umgang mit Azure-Cloud

Unternehmenspillar von Devoteam als einer der führenden Anbieter für die digitale Transformation mit Microsoft Azure-Produkten gewürdigt – trotz schwieriger allgemeiner Marktlage und diversen Herausforderungen im IT-Markt.

Weiterstadt, 28. Juni 2022 – Devoteam M Cloud wird in der aktuellen ISG-Provider-Lens-Studie in drei Kategorien als Leader gewürdigt. Damit gelingt es dem Anbieter, seine Position als eines der führenden Beratungshäuser für Microsoft Azure-Produkte weiter zu verfestigen und trotz einer schwierigen Marktlage seinen Erfolgskurs beizubehalten.

„Die aktuelle Untersuchung von ISG bestätigt unsere bisherige Strategie und die Schwerpunkte, die wir bislang bei Devoteam M Cloud gelegt haben,“ erklärt Svenja Bischoff, Country Manager M Cloud Germany bei Devoteam. „Wir freuen uns darüber, dass unsere Leistungen gewürdigt und wir von ISG in den Kategorien Managed Services for Azure – Midmarket, Microsoft 365 for Midmarket und SAP on Azure als Leader hervorgehoben werden. Dieser Erfolg basiert auf unserer strategischen Ausrichtung im deutschen Markt und unserem weitreichenden Verständnis der Anforderungen und Ziele unserer Kunden. Besonders stolz sind wir darauf, dass wir – trotz der in der Studie vermerkten schwierigen Marktlage – weiter unsere Kompetenzen ausbauen konnten. Zudem investieren wir stark in die Weiterbildung und Zertifizierung unserer Mitarbeitenden. Denn uns ist klar, dass wir unseren Kunden nur durch gut ausgebildete Expertinnen und Experten auch in Zukunft Exzellenz bieten können.“

Leader für Managed Services for Azure – Midmarket

Bei der Bewertung der Managed Services for Azure – Midmarket stellt die ISG-Studie fest, dass Devoteam M Cloud durch Kompetenz, Fachwissen und Kundenverständnis eine herausragende Stellung unter den Anbietern darstellt. Dabei wurden innerhalb der Studie die risikoarmen und zugleich hochwertigen Cloud-Lösungen von Devoteam M Cloud als besondere Stärken hervorgehoben. Zudem sind auch die KI-gestützten Verteidigungskonzepte von Devoteam M Cloud, die eine konsistente und automatisierte Verwaltung von Identitäten ermöglichen, ein Grund für die Positionierung als Leader in diesem Segment.

„Dass unser umfassender IT-Support und die auf die jeweiligen Bedarfe der Anwender zugeschnittenen Azure-Lösungen die Analysten von ISG überzeugt haben, ist für uns eine außerordentliche Würdigung,“ erklärt Svenja Bischoff. „Der Mittelstand steht vor enormen Herausforderungen mit Blick auf die Digitalisierung – und zu diesen bieten wir mit unserem Portfolio an Azure-Produkten passgenaue Lösungen, die eine verlässliche Digitalisierungsstrategie ermöglichen.“

Leader für Microsoft 365 for Midmarket

„Einführung, Integration und Betrieb der SaaS-basierten Produktivitäts-Suite Microsoft 365 werden auch für mittelständische Unternehmen, die sich auf der digitalen Transformationsreise befinden, immer wichtiger,“ berichtet Svenja Bischoff. „Deshalb ist es uns ein wichtiges Anliegen, unsere Kunden auf ihrem Weg zu begleiten. Dieser Umstand und unser Fokus auf Sicherheit – etwa durch Zero Trust, Information Protection und Schulungen zu verschiedenen Cybersecurity-Themen – sind das Fundament unseres Geschäftserfolges. Zurecht wird dies auch als Grundlage für unsere Einordnung als Leader im Segment Microsoft 365 for Midmarket gewertet.“

Neben den genannten Aspekten zeichnet sich Devoteam M Cloud laut ISG-Provider-Lens-Studie auch durch seine umfassende Erfahrung im Bereich der Projektarbeit aus. So wird vor allem die dynamische Arbeitsweise und die Implementierung von skalierbaren Lösungen als eine der besonderen Stärken des Anbieters im Rahmen der Studie genannt.

Leader für SAP on Azure

Mit der Abkehr von R/3 von SAP rückten auch für die Anwender und Kunden des Anbieters Cloud-Lösungen zunehmend in den Fokus. Dieser Umstand macht einen besonderen Blick auf die Kompetenzen von Azure-Dienstleistern hinsichtlich der dedizierten SAP on Azure Suite von Microsoft notwendig. Auch hier kann Devoteam durch die übergeordnete Unternehmensstruktur und die engen Partnerschaften sowohl mit SAP wie auch mit Microsoft eine Spitzenposition innerhalb des Bewerberfeldes der ISG-Studie einnehmen.

„Wir wissen seit jeher, welchen außerordentlichen Stellenwert SAP für unsere Kunden einnimmt,“ weiß Svenja Bischoff zu berichten. „Dementsprechend haben wir auch bei unserer Umstrukturierung seit 2021 darauf geachtet, dass die jeweiligen Unternehmenspillars von Devoteam eng miteinander zusammenarbeiten, um für unsere Kunden hervorragende Ergebnisse zu erzielen. Als Pionier bei der Einführung von SAP S/4HANA auf der Microsoft Azure-Cloud-Plattform wissen wir aber auch, welche Relevanz die Weiterbildung neuer Talente hat. Den Stellenwert der Aus- und Weiterbildung bei Devoteam M Cloud unterstreichen wir durch unsere eigene Akademie und die weitreichenden Schulungsangebote.“

Angebot ausdehnen und Erfolgskurs beibehalten

Während die Auszeichnungen durch die ISG-Provider-Lens-Studie für Devoteam eine Bestätigung der geleisteten Anstrengungen darstellen, will man sich beim Anbieter nicht auf den Erfolgen ausruhen. „Wir wissen um die Herausforderungen des Marktes und die Volatilität der Cloud-Branche im Allgemeinen,“ resümiert Svenja Bischoff, Country Manager M Cloud Germany bei Devoteam. „Für uns sind die Ergebnisse der ISG-Studie daher einerseits eine Bestätigung dafür, dass unsere Strategie und unser bisher gewählter Kurs vollkommen richtig gewählt waren. Für die Zukunft ist uns aber auch klar, dass Flexibilität, eine enge und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Hyperscalern und Providern sowie eine dedizierte Strategie zur Weiterbildung von Mitarbeitenden das Fundament für künftige Erfolge darstellen. Die ISG-Provider-Lens-Studie zeigt uns auch auf, wie wir in Zukunft noch besser werden können, um die digitale Transformation mit Microsoft Azure für unsere Kunden weiter voranzutreiben.“

Creative tech for Better Change

Über Devoteam M Cloud:

Mit mehr als 500 Kunden ist Devoteam M Cloud einer der führenden Anbieter von Microsoft Cloud-Technologien in EMEA mit derzeit 16 Goldzertifizierungen und 11 Advanced Specializations – Change & Adoption, Windows and SQL migration, Kubernetes on Azure, Low Code Development, Calling for Teams, Meetings and Rooms for Teams, Threat Protection, Application Modernisation und Teamwork Deployment. Unsere mehr als 1.000 Microsoft-Experten in der EMEA-Region bieten mittelständischen und großen Unternehmen ein Lösungs- und Produktportfolio, das große Teile der Digitalisierung, neue Formen der Zusammenarbeit und eine gründliche Analyse von Unternehmens- und Produktionsdaten ermöglicht. Devoteam M Cloud modernisiert die gesamte IT-Architektur, begleitet unsere Kunden auf ihrem Weg in die Cloud und macht sie fit für die digitale Zukunft.

Über Devoteam:

Devoteam ist ein führendes Beratungsunternehmen, das sich auf digitale Strategie, Tech-Plattformen und Cybersicherheit konzentriert. Durch die Kombination von Kreativität, Technologie und Dateneinblicken befähigen wir unsere Kunden, ihr Geschäft zu transformieren und die Zukunft zu erschließen. Mit 25 Jahren Erfahrung und 9.000 Mitarbeitern in Europa und dem Nahen Osten fördert Devoteam verantwortungsvolle Technologie für Menschen und arbeitet daran, einen besseren Wandel zu schaffen.

Bildquelle: @ Devoteam