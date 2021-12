Devoteam geht strategische Zusammenarbeit mit AWS ein – beschleunigte Cloud-Implementierung für EMEA-Kunden

Devoteam A Cloud plant entscheidenden Personalzuwachs: 1.500 zusätzliche Cloud-Experten bis 2025

Weiterstadt, 13. Dezember 2021 – Devoteam, seit mehr als 25 Jahren ein führendes Unternehmen bei der Begleitung von Kunden aller Branchen auf ihrer digitalen Transformationsreise, hat eine neue strategische Zusammenarbeit bekanntgegeben, um die Unternehmenstransformation mithilfe von Amazon Web Services in ganz EMEA voranzutreiben. Die Vereinbarung ist Ausdruck eines starken Bündnisses zwischen Devoteam und AWS, das auf Investitionen in Mitarbeitende, neue Services sowie wegweisender Technologie basiert. Dadurch werden Kunden bei ihrer Cloud-Transformation in Zukunft noch besser unterstützt.

Das geplante 4-Jahres-Programm eröffnet Devoteam darüber hinaus zusätzliche Möglichkeiten. Die spezialisierte Unternehmenssparte Devoteam A Cloud hat das Ziel, ihre Kunden im EMEA-Markt zu befähigen, die jeweilige Cloud-Implementierung zu beschleunigen und dabei den Mehrwert von AWS zu maximieren. Dazu wird Devoteam A Cloud bis zum Jahr 2025 zusätzlich 1.500 AWS-Cloud-Experten einstellen. Zusammen werden Devoteam A Cloud und AWS gemeinsame Go-to-Market-Initiativen in den Bereichen Cloud-Migration, Sicherheit, Daten und maschinelles Lernen entwickeln. Ziel ist es, die Anzahl der zu implementierenden Cloud-Projekte von Devoteam-Kunden in den nächsten vier Jahren zu verdreifachen.

Devoteam A Cloud plant, sich zunächst auf die jeweiligen Märkte in Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Schweden, Portugal und Belgien zu konzentrieren, um vor Ort Expertenkapazitäten auszubauen und die EMEA-Kunden von Devoteam A Cloud damit lokal umfassend zu unterstützen.

Die Möglichkeiten, denen das Unternehmen gegenübersteht, sind dabei vielfältig. Laut einer IDC-Studie (International Data Corporation), die von Devoteam in Auftrag gegeben wurde, haben trotz einer enormen Steigerung der Nutzung und Akzeptanz von Cloud-Diensten und -Anwendungen „nur 15 Prozent der befragten EMEA-Unternehmen – die Cloud Innovators – die letzte Stufe ihrer Cloud-Reise erreicht.“

„Die oberste Priorität von Devoteam ist es, unsere Kunden umfassend auf ihrer Cloud-Reise zu unterstützen“, erklärt Romain Danielou, Group Vice-President und Verantwortlicher für Devoteam A Cloud. „Um dies zu erreichen, werden wir uns auf die AWS-Talententwicklung in der EMEA-Region konzentrieren. In diesem Rahmen werden wir einen Schwerpunkt auf den Ausbau unserer AWS-Zertifizierungen legen und den Expertinnen und Experten den Zugang zu den neuesten AWS-Technologien und -Schulungen ermöglichen.“

Eine Schlüsselinitiative im Sinne der Partnerschaft ist die Eröffnung der Devoteam Cloud Academy. In diesem Rahmen werden Tausende von qualifizierten AWS-Mitarbeitenden geschult, um auch in Zukunft die Cloud-Adoption voranzutreiben. Dadurch profitieren auch die Kunden des Unternehmens umfassend. Devoteam hat sich zum Ziel gesetzt, Schulungen für 10.000 Personen anzubieten – darunter auch Kunden und Mitarbeitende.

„Die Cloud-Migration in unserem Unternehmen war notwendig, um die Herausforderungen, die uns in Bezug auf Agilität und Effizienz begegneten, zu meistern. Devoteam A Cloud hat uns dabei geholfen, die Strategie und Definition unserer Cloud-Vision auszuarbeiten“, berichtet Christophe Franois, IT – Cloud & DevSecOps Manager, Bouygues Telecom. „Zusätzlich übernimmt Devoteam mithilfe von qualifizierten AWS-Experten auch den operativen Teil. Dies gestaltet unsere digitale Transformation noch reibungsloser.“

„Wir freuen uns, Devoteam dabei zu unterstützen, unsere erfolgreiche Zusammenarbeit auf die nächste Stufe zu heben und kundenorientierte AWS-Lösungen zu entwickeln“, berichtet Vittorio Sanvito, Head of EMEA Partner Development, AWS. „Diese werden für Devoteam in neuen, zusätzlichen Regionen zur Verfügung stehen und dadurch noch mehr Kunden dabei unterstützen, durch eine durchdachte Cloud-Strategie zu wachsen und Innovationen voranzutreiben.“

Über Devoteam A Cloud

Für mehr als 500 Kunden in ganz Europa bietet Devoteam A Cloud seit 2012 umfassende Expertise im Bereich der AWS-Technologie. Unser Team aus über 350 Experten verhilft unseren Kunden zu neuen Denkansätzen und optimiert mittels einer skalierbaren Infrastruktur interne Prozesse. Durch die AWS-Kollaborationsplattform eröffnen wir Unternehmen und Partnern neue Möglichkeiten, ihr Geschäft neu zu erfinden und mit Blick auf die Zukunft weiterzuentwickeln.

Devoteam A Cloud ist AWS Premier Consulting Partner mit den vier Schwerpunkten DevOps, Daten und Datenanalyse, digitale Sicherheit und Migration. Im Jahr 2020 wurde Devoteam A Cloud als AWS Consulting Partner of the Year ausgezeichnet und 2021 ein AWS Centre of Excellence in Lissabon eröffnet.

Über Devoteam:

Devoteam ist ein führendes Beratungsunternehmen, das sich auf digitale Strategie, Tech-Plattformen und Cybersicherheit konzentriert. Durch die Kombination von Kreativität, Technologie und Dateneinblicken befähigen wir unsere Kunden, ihr Geschäft zu transformieren und die Zukunft zu erschließen. Mit 25 Jahren Erfahrung und 8.000 Mitarbeitern in Europa und dem Nahen Osten fördert Devoteam verantwortungsvolle Technologie für Menschen und arbeitet daran, einen besseren Wandel zu schaffen.

