Devoteam ernennt Annariina Komljenovic zur Country Director AWS in Deutschland

Weiterstadt / Frankfurt am Main, 1. September 2023 – Devoteam, das IT-Beratungsunternehmen mit 10.000 Experten, das sich auf Cloud-Technologie in der EMEA-Region spezialisiert hat und starke Partnerschaften mit Cloud-Plattformen wie Amazon Web Services (AWS), Microsoft und Google pflegt, hat Annariina Komljenovic zur Country Director für die Amazon Web Services-Aktivitäten in Deutschland ernannt.

Annariina Komljenovic ist eine erfahrene Führungskraft mit beeindruckender Erfolgsbilanz bei der Gestaltung von Veränderungen in verschiedenen Branchen, darunter Consumer Services, Financial Services, Einzelhandel, Medien, Fertigung und mehr, über einen Zeitraum von über 25 Jahren. Sie bringt ein umfangreiches Fachwissen in organisatorischer Transformation, Digitalisierung, Innovation und Cloud-basierten Strategien in Devoteam ein.

Die Priorität von Devoteam besteht darin, unsere Kunden auf ihrer Cloud-Reise seit 2013 zu unterstützen. Als AWS Premier Consulting Partner bietet Devoteam A Cloud mit herausragenden AWS-Expertenteams in der EMEA-Region ausgezeichnetes Know-how zu AWS-Technologien. Mit AWS-Kompetenzen in Bereichen wie Migration, DevOps, Daten & Analytics, Sicherheit und Beratung für digitale Arbeitsplätze wurde es 2020 mit dem AWS Consulting Partner des Jahres ausgezeichnet und 2021 zum AWS Migration Partner France ernannt.

„Unsere hochqualifizierten AWS-Experten beschleunigen die Cloud-Adoption unserer Kunden. Sie unterstützen Kunden dabei, Strategien für Innovation, Migration und Modernisierung durch die AWS Cloud zu entwickeln, was zu bemerkenswerten Geschäftsergebnissen führt. Die Partnerschaft zwischen Devoteam und AWS befähigt Kunden dazu, transformative Technologien wie Generative Künstliche Intelligenz zu nutzen, um Effizienz und Mehrwert für das Geschäft unserer Kunden zu schaffen“, sagte Annariina Komljenovic, Country Director von A Cloud bei Devoteam Deutschland.

„Devoteam teilt meine Vision von technologieorientierter und kundenorientierter Innovation, und ich bin zu einer wegweisenden Firma in einer äußerst spannenden Zeit gestoßen. Ich freue mich darauf, unsere strategische Partnerschaft mit AWS weiter zu stärken, und ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam einzigartig positioniert sind, um unseren Kunden bei ihrer digitalen Transformation zu helfen und ihr volles Potenzial auszuschöpfen.“

Fahim Ghaffari, CTO von Devoteam Deutschland, freut sich auf die enge Zusammenarbeit mit Annariina: „Wir heißen Annariina herzlich in unserem Führungsteam bei Devoteam Deutschland willkommen. Annariinas nachgewiesene branchenübergreifende Führung und umfangreiche Erfahrung im Tech-Bereich werden Devoteams Position als Branchenführer für transformative Lösungen stärken, während wir unser Geschäft ausbauen und unserer Mission nachgehen, Kunden zu bedienen“, sagte Ghaffari.

Über Devoteam:

Devoteam ist ein führendes Beratungsunternehmen, das sich auf digitale Strategie, Tech-Plattformen und Cybersicherheit konzentriert. Durch die Kombination von Kreativität, Technologie und Dateneinblicken befähigen wir unsere Kunden, ihr Geschäft zu transformieren und die Zukunft zu erschließen. Mit 25 Jahren Erfahrung und 10.000 Mitarbeitern in Europa und dem Nahen Osten fördert Devoteam verantwortungsvolle Technologie für Menschen und arbeitet daran, einen besseren Wandel zu schaffen.

