Deutschlandweite Abfallentsorgung mit Containerdienst

Personen, die einen Garten pflegen, sind verpflichtet den entstandenen Gartenabfall zu entsorgen. Wer sein Haus renoviert, ausbaut oder umbaut, wird früher oder später seinen Bauschutt entsorgen. Doch besonders Baufirmen, die tagtäglich Bauabfall produzieren, sind auf einen guten Containerservice angewiesen, der große Mengen schnell abtransportiert.

Probleme bei der Suche nach dem passenden Containerservice

In Großstädten gibt es mehrere Firmen, die Abfallentsorgung anbieten. Doch anders schaut es in Kleinstädten und Dörfern aus: Dort ist es nicht rentabel, eine große Abfallentsorgungsfirma zu betreiben. Und kleine Firmen haben nicht genügend Kapazität, um große Müllmengen aus der Welt zu schaffen.

containerdienst.cc

Die Online-Plattform containerdienst.cc entstand als Antwort auf dieses Problem. Ihre wichtigste Besonderheit besteht darin, dass sie deutschlandweit ihre Dienste anbietet. Daher gibt es die Möglichkeit, dass Firmen und Privatpersonen, die Bau- oder Gartenarbeiten verrichten, die Dienstleistungen der Plattform in Anspruch nehmen. Dafür geben sie die zu entsorgende Müllart, die Menge und den Zeitpunkt des Abtransports in die Suchmaske auf der Homepage der Firma ein. Danach erhalten sie sofort den Pauschalpreis der Dienstleistung mitgeteilt. Stimmen sie diesem zu, müssen sie die gewünschte Zahlweise eingeben und die Bestellung bestätigen. Für den Fall des Falles ist der 24-Stunden-Service der Firma vorgesehen. Dieser zeichnet sich dadurch aus, dass jeder Auftrag innerhalb von 24 Stunden erledigt wird. Daher lohnt sich die Zusammenarbeit mit dem Portal für diejenigen Privatpersonen und Unternehmen, die es eilig haben.

Wer betreibt das Portal?

Gegründet wurde das Portal von dem DINO Containerdienst, der seit 1994 in Berlin für die Abfallentsorgung zuständig ist. In den vergangenen 26 Jahren sammelte das Unternehmen genügend Erfahrung, um zu wissen, wie viel Technik und Personal benötigt wird, wenn man Bauschutt entsorgt. Welche Technik eingesetzt wird, wenn der Kunde eine bestimmte Menge Gartenabfall entsorgen lässt, ist den Mitarbeitern der Firma ebenfalls bestens bekannt. Mit anderen Müllarten kennen sich die Experten der Firma auch gut aus, weshalb das Unternehmen die Entsorgung von Erdaushub, Gartenabfall, Sperrmüll sowie Holz und Mischabfall anbietet. Zum breiten Sortiment der Firma gehören Fahrzeuge und Containern mit unterschiedlicher Größe, sodass sich für jede Situation die passende Lösung findet. Darüber hinaus kooperiert das Berliner Unternehmen mit anderen Entsorgungsfirmen, um bundesweit einen schnellen Service anzubieten. Daher fragen Interessenten aus dem gesamten deutschen Bundesgebiet über das Portal an.

Kontaktmöglichkeiten

Der Betreiber des Portals ist telefonisch und per E-Mail erreichbar. Der telefonische Kontakt ist werktags zwischen 7 und 17 Uhr unter der Nummer: 030 430 9403. E-Mails senden Sie bitte jederzeit an die Adresse info@containerdienst.cc. In jedem Fall werden alle Anfragen schnell und kompetent beantwortet. Besonders abgelegene Ort und manche andere Regionen werden derzeit leider noch nicht bedient, aber der Containerservice wird laufend ausgeweitet.

Vorteile des Portals containerdienst.cc auf einen Blick

-Das Portal ist rund um die Uhr erreichbar

-Es bietet Dienstleistungen im gesamten Bundesgebiet an.

-Die Erfüllung der Aufträge erfolgt schnell und zu im Voraus vereinbarten Pauschalpreisen.

-Die eingesetzten Fahrzeuge und Container werden auf die Wünsche jedes einzelnen Kunden zugeschnitten.

