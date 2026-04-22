Deutschlands erste Aqua-Poney-Meisterschaft: Pferde-Polo im Wasser startet bei Berlin

Einzigartiges Spektakel für Pferde- und Wassersport-Fans: Am 15. Juni 2026 findet bei Berlin die erste deutsche Aqua-Poney-Meisterschaft statt. Das neue Trend-Sport kombiniert Dressurgeschick mit Wasser-Action und erobert jetzt auch den deutschen Mar

Pferde im Wasser, Spieler mit Schlägern, Adrenalin pur: Aqua Poney, die aufregende Kombination aus Pferdesport und Wasserpolo, feiert sein deutsches Debüt. Am 15. Juni 2026 trifft sich die Szene zur ersten offiziellen Aqua-Poney-Meisterschaft auf dem Gelände des Aqua-Sports-Centers bei Berlin.“Aqua Poney ist der aufregendste Wassersport-Trend seit Jahrzehnten“, erklärt das Organisationsteam von aquaponey-germany.de. „Die Sportart vereint die Eleganz des Pferdesports mit der Dynamik des Wasserpolos. Perfekt für Sportler, die etwas Neues suchen – und für Pferde, die ihre Dressurgeschickte unter Beweis stellen wollen.“Die Veranstaltung richtet sich an Sportbegeisterte, Pferdefreunde und Familien. Neben spannenden Spielen gibt es auch Schnupperkurse für Interessierte, die das Sportangebot selbst testen möchten. Das Ziel: Aqua Poney als feste Sportart in Deutschland etablieren – mit Blick auf die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles, wo die Sportart erstmals im Programm sein könnte.Die Highlights im Überblick:- Erste deutsche Aqua-Poney-Meisterschaft mit Teams aus ganz Deutschland- Live-Spiele, Musik und Food-Stände für die ganze Familie- Schnupperkurse für Einsteiger Anmeldung unter https://aquaponey-germany.de/- Show-Matches mit internationalen Spielern- Infostände zu Ausrüstung, Training und VereinsmitgliedschaftVeranstaltungsdaten:Datum: Sonntag, 15. Juni 2026Uhrzeit: 10:00 – 18:00 UhrOrt: Aqua-Sports-Center Berlin-Brandenburg (exakte Adresse folgt bei Anmeldung)Eintritt: Frei (Schnupperkurse gegen Spende)Über Aqua Poney:Aqua Poney verbindet traditionelle Pferdesport-Elemente mit der Dynamik des Wasserpolos. Auf speziell ausgebildeten Pferden spielen zwei Teams gegeneinander – das Ziel: den Ball ins gegnerische Tor zu befördern. Die Sportart erfordert Geschick, Teamgeist und eine besondere Bindung zwischen Reiter und Pferd.Seit der Gründung von aquaponey-germany.de boomt die Szene in Deutschland. Die Plattform bietet Trainingstipps, Veranstaltungstermine und Informationen für Einsteiger und Profis.

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