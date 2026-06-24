Deutschland – Italien: Eine neue strategische Allianz für die Zukunft der Wärmespeicherung in Europa

· Die deutschen Unternehmen kraftBoxx GmbH und Axiotherm GmbH gehen eine strategische Partnerschaft mit dem italienischen Unternehmen I-TES s.r.l. ein, einem Pionier für kompakte thermische Speicher mit organischen Phasenwechselmaterialien (PCM), um die Zukunft des Wärmespeichermarktes auf internationaler Ebene neu zu gestalten.

· Die Partnerschaft bündelt die Stärken von drei Innovationsführern: etablierter Marktzugang und Systemintegration (kraftBoxx), garantierte Materialqualität und Entwicklungsexpertise (Axiotherm) sowie innovatives Produktdesign (I-TES).

Aulendorf/Turin, 23. Juni 2026 – Als Antwort auf die wachsende Nachfrage nach effizienten Lösungen für die europäische Wärmewende geben die deutschen Unternehmen kraftBoxx GmbH, ein Spezialist für die Systemintegration erneuerbarer Energien, und Axiotherm GmbH, ein führender Entwickler und Hersteller von Phasenwechselmaterialien, ihre strategische Kooperation mit der italienischen I-TES s.r.l. bekannt.

Die Allianz zielt darauf ab, die innovativen Speichersysteme von I-TES in der gesamten DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) zu vertreiben. Gekoppelt werden diese mit den hochwertigen, RAL-gütegesicherten Phasenwechselmaterialien (PCM) von Axiotherm, die einen außergewöhnlich breiten Temperaturbereich abdecken und vielfältige Anwendungsgebiete vom HVAC-Sektor bis zur Fernwärme ermöglichen.

Die Vermarktung in der DACH-Region wird über das etablierte Partnernetzwerk der kraftBoxx GmbH erfolgen. Der strategische Vorteil dieser Allianz liegt in der offenen Systemarchitektur, die eine flexible Lösung für ein breites Anwendungsspektrum bietet und somit einen größeren Markt adressiert. Für I-TES bedeutet diese Partnerschaft einen schnellen und weitreichenden Zugang zu einigen der wichtigsten europäischen Märkte für Heiz- und Kühltechnologien.

„Die Zusammenarbeit mit Axiotherm und kraftBoxx ist ein fundamentaler Meilenstein für I-TES, der es uns ermöglicht, unsere Vision von nachhaltiger und effizienter Energiespeicherung einem breiten europäischen Publikum zugänglich zu machen“, kommentiert Ivo Destefanis, CEO von I-TES. „Die Kombination aus unserer kompakten, hochleistungsfähigen Speichertechnologie, der Qualität von ‚Axiotherm inside‘ und der Marktstärke von kraftBoxx ist eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten und vor allem für die Kunden, die nach flexiblen, optimalen Lösungen für ihre Heiz- und Kühlsysteme suchen.“

Klaus Rauch, CEO der kraftBoxx GmbH, fügt hinzu: „Wir freuen uns sehr, unseren Kunden durch diese Partnerschaft eine erprobte und hochzuverlässige Speichertechnologie anbieten zu können. Das kraftBoxx-Portfolio, das typischerweise bei 40 kWh beginnt, wird nun durch die kompakten i-tes Systeme im Bereich von 6 bis 40 kWh perfekt ergänzt. Diese Allianz ermöglicht es uns, für jede Anforderung die passgenaue, qualitativ beste und effizienteste Lösung aus einer Hand zu liefern und so die Wärmewende im DACH-Raum aktiv mitzugestalten.“

Die ersten Produkte werden ab Anfang 2027 vertrieben, gestützt durch eine mittel- bis langfristig angelegte strategische Entwicklungsvision.

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Über I-TES I-TES ist ein Deep-Tech-Startup, das 2016 in Turin gegründet wurde und innovative Wärmespeicherlösungen auf Basis von Phasenwechselmaterialien (PCM) entwickelt und herstellt. Die Produkte des Unternehmens, wie die Modelle i-6 und i-40, zeichnen sich durch ihre Kompaktheit, hohe Entladeleistung, Modularität und den Einsatz nachhaltiger Materialien aus.

Über Axiotherm Die Axiotherm GmbH ist ein führender Entwickler und Produzent von Hochleistungs-Phasenwechselmaterialien (PCM) und deren Makroverkapselung. Als eines der traditionsreichsten Mitglieder der Gütegemeinschaft PCM e.V. verfügt Axiotherm über das breiteste Portfolio an RAL-gütegesicherten Produkten im Markt. Diese zertifizierte Zyklus- und Leistungsstabilität macht das Unternehmen zum bevorzugten OEM-Entwicklungspartner zahlreicher internationaler Technologieführer im Bereich des Thermischen Managements.

Über kraftBoxx Die kraftBoxx GmbH ist ein Systemintegrator für erneuerbare Energien und ein zentraler Vertriebspartner von Axiotherm. Das Unternehmen bietet komplette Speicherlösungen für Heiz- und Kühlanwendungen, die in Zusammenarbeit mit Axiotherm entwickelt wurden, und wurde für seine Innovationen mit dem „The smarter E AWARD“ ausgezeichnet. Durch sein internationales Netzwerk von spezialisierten Vertriebs- und Installationspartnern bietet kraftBoxx flexible Systemlösungen, die mit einer Vielzahl von Anwendungen kompatibel sind.

Kontakt

Axiotherm GmbH

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Fürstenwalde Ch. 27k

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