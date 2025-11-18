Deutschland hat kein Produkt-, sondern ein Verkaufsproblem Sales (R)Evolution zeigt, wie Mittelständler ihren Vertrieb in 30 Tagen befreien

ohne Druck, ohne neues Budget

Während ifo und das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) vor Stagnation und Investitionszurückhaltung im Mittelstand berichten, übersieht Deutschland womöglich den eigentlichen Engpass: den Vertrieb. Der deutsche Mittelstand hat hervorragende Produkte, aber veraltete oder keine funktionierenden Vertriebsstrukturen.

Sales (R)Evolution aus München zeigt, wie Mittelständler ihren Umsatz innerhalb von 30 Tagen messbar steigern können. Und das ohne zusätzliches Budget, ohne neue Mitarbeiter, dafür mit einem klaren System und echter Menschlichkeit. „Deutschland hat kein Produkt-, sondern ein Verkaufsproblem“, sagt Stefan Rappenglück, Gründer und Geschäftsführer von Sales (R)Evolution.

„Das Potenzial liegt längst in den Unternehmen, es ist nur nicht sichtbar. Wir helfen, Vertrieb zu befreien, mit Klarheit, Struktur und Haltung.“ Rappenglück hat die Personenzentrierte Vertriebsmethode (PZVM) entwickelt, die psychologische Prinzipien mit modernen Prozessen verbindet. Der Ansatz basiert auf drei Grundwerten: Empathie, Kongruenz und Wertschätzung und verwandelt klassische Vertriebsstrukturen in echte Wachstumsarchitektur.

Vom Frust zur Struktur

Rappenglück gründete Sales (R)Evolution aus der Überzeugung, dass klassische Vertriebssysteme ausgedient haben. Mit über zehn Jahren Erfahrung in Vertrieb, Coaching und Leadership entwickelte er ein praxisnahes Modell, das ohne Druck und Manipulation auskommt. „Vertrieb heißt, sich selbst zu begegnen“, so Rappenglück. „Wenn Menschen verstehen, wie sie wirken, erzielen sie in kurzer Zeit Ergebnisse, die vorher undenkbar waren.“

Unternehmen, die nach der PZVM arbeiten, berichten von deutlichen Abschlussquoten und höherer Mitarbeiterbindung. Die ersten messbaren Fortschritte entstehen meist schon nach wenigen Wochen.

Praxisstimme aus dem Mittelstand

Philipp Pircher, Geschäftsführer der Social-Media-Agentur Web and Grow, beschreibt die Veränderung so: „Vor der Zusammenarbeit mit Sales (R)Evolution hatten wir keinen klaren Plan im Vertrieb – vieles lief nach Gefühl. Mit der PZVM-Methode kamen Struktur, System und Fokus in unsere Prozesse. Heute arbeiten wir messbar, wachsen konstant und haben eine völlig neue Vertriebskultur.“

Rappenglück ist überzeugt: „Wenn der Vertrieb stockt, stockt die Wirtschaft. Umsatz entsteht nicht in der Produktion, sondern im Gespräch. Vertrieb ist Deutschlands billigstes Konjunkturprogramm. Wer ihn systematisch stärkt, stärkt den Standort.“

