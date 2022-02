„Deutschland Forstet Auf“: portvier-Projekt gewinnt Planet Hero Award

Online-Plattform ermöglicht deutschlandweites Netzwerk zum Anpflanzen von Bäumen

St. Ingbert /Wiesbaden/Berlin, 10.02.2022 – Ausgezeichnet: Bei der Premiere des Planet Hero Awards konnte die Initiative „Deutschland Forstet Auf“ den Bereich Klimaschutz für sich entscheiden. Die Zurich Gruppe Deutschland ehrt damit besonders klimafördernde Engagements, die unter anderem dazu beitragen, die Klimaerwärmung auf 1,5 Grad zu beschränken. portvier, Agentur für Branding und Digital Experiences, unterstützte die Initiative mit der Entwicklung der zentralen Online-Plattform.

„Die Website ist Dreh- und Angelpunkt des Projekts. Hier kommen freiwillige Helfer, Förster, Landwirte, Waldbesitzer und Unternehmer zusammen, um die deutschen Wälder aufzuforsten und zu pflegen. Auf diese Weise wurden bereits über 184.500 Bäume angepflanzt. Dies entspricht einer Fläche von 36 Hektar“, so Christian Griesbeck, Director Design & New Business bei portvier sowie Mitbegründer von „Deutschland Forstet Auf“.

Bei der Entwicklung drehte sich alles um die Frage: Wie kriegen wir möglichst viele Menschen dazu, möglichst viele Bäume zu pflanzen? Die Plattform wurde deshalb als ein eigener, ansprechender Kosmos aufgebaut, der den Zielgruppen ermöglicht, unkompliziert Events zu starten und zu managen. Es gibt keine Hürden, keine finanziellen Barrieren, keine sonstigen unnötigen Hemmnisse.

Zentrales Element sind hierbei die Aktionstage: Auf einer Deutschlandkarte werden alle aktuellen Pflanzaktionen übersichtlich dargestellt. Freiwillige gelangen von hieraus zudem direkt zur Anmeldung.

„Im März startet die neue Anpflanzsaison. Dann geht es einmal mehr darum, so viele Bäume zu pflanzen, wie nur irgendwie möglich. Denn jeder gepflanzte Baum ist ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz. Schon jetzt können wir sehen, dass die Registrierungen und Events täglich zunehmen. Wir freuen uns sehr darüber, zu sehen, wie unser Herzensprojekt mehr und mehr Fahrt aufnimmt“, so Gesa Müller-Schulz, Co-Gründerin und Co-Geschäftsführerin der Deutschland Forstet Auf gemeinnützige UG.

Website: https://deutschland-forstet-auf.de/

Die Agentur portvier ( https://portvier.de) ist Spezialist für Branding und Digital Experiences mit Schwerpunkt in

den Branchen Finance, Healthcare und Pharma. Unter Leitung von Jan Arnold und Benjamin Knur verknüpft das

rund 30-köpfige Team Strategie, Kreation, Technologie und Daten zu starken Brands, begeisternden Customer

Experiences und zukunftsweisen Digitallösungen. portvier baut Grenzen ab, schafft übergreifendes Wissen und

nutzt Synergien. An den Standorten St. Ingbert, Wiesbaden und Berlin arbeitet die Agentur für renommierte

Kunden wie AbbVie, Ursapharm, UKV, Sparkassen Finanzgruppe und Hager. Unterstützung im

Bereich digitale Strategien und Performance erhält portvier durch ihre Schwestergesellschaft eight digital AG.

