Hersteller Gunreben bietet preiswerte Parkettböden in nostalgischen Veredelungen

Seit 1895 überzeugt die Georg Gunreben Parkettfabrik durch die Qualität der verwendeten Materialien und eine unverwechselbare Expertise im Bereich hochwertiger Parkettböden.

Als einer der letzten Massiv-Parkett-Hersteller blickt die Firma Gunreben GmbH & Co. KG auf über 120 Jahre Erfahrung in der Holzverarbeitung zurück. In der Parkett Produktion am Standort in Strullendorf ist Gunreben Spezialist in Sachen Massivholz, Parkett, Landhausdielen, Terrassendielen und das insbesondere in der Holzart Eiche. Gunreben arbeitet mit Experten und Produzenten aus der ganzen Welt zusammen, um Ihre anspruchsvolle Wünsche zu realisieren.

Mit seiner Antikdielen Kollektion als 3-Schicht Fertigparkett zeigt der Hersteller, dass Gunreben Parkett zu den besten Holzparkett-Böden gehört, die man kaufen kann. Historische Gebäudenamen wie Notre Dame, Westminster oder Bellevue zeigen den hohen Anspruch der einzigartigen Parkettböden von Gunreben. Handgehobelte, oxidativ geölte, gebürstete und geräucherte Varianten des beliebten Landhausdielen-Formates sind mit erstklassiger Preis-Leistung die Dauerbrenner von Gunreben. Mit Gunreben Parkett bekommt man ein echtes Original, welches in allen Fertigungsschritten von einem deutschen Traditionsunternehmen mit hohem Anspruch hergestellt wurde.

Gunreben weiß als Parkett Hersteller um seine Verantwortung bezüglich der gesicherten Herkunft seiner Hölzer und Holzprodukte und handelt entsprechend. Durch die strikte Einhaltung der Vorgaben der EUTR stellt Gunreben sicher, dieser Verpflichtung nachzukommen. Zudem hat sich die Fa. Gunreben sowohl von FSC also auch von PEFC zertifizieren lassen. Dies bedeutet, dass sämtliche Rohhölzer, welche als zertifiziertes Holz einkauft werden, nach der Produktion auch als zertifiziertes Produkt angeboten werden können. Wichtig ist für Gunreben, dass das verwendete Holz aus einer nachhaltigen Waldwirtschaft stammt. So verhindert man unkontrollierte Rodungen von Urwald in Südamerika und Osteuropa, Asien oder Afrika. Der Verbrauch von Tropenholz ist nicht grundsätzlich negativ zu sehen. Die kommerzielle Nutzung von Tropenholz aus nachhaltiger Waldwirtschaft ermöglicht vor Ort einen sorgsamen Umgang mit der Ressource Wald. Verliert der Wald an Wert für die ansässige Bevölkerung, weil der Absatz in Europa entfällt, wird der Wald zu großen Teilen gerodet, z.T. durch Brandrodung um dort kurzfristig lukrative Soja- oder Palmöl-Plantagen anzulegen.

Der Rundholzplatz ist als ein über viele Jahrzehnte ausgeklügeltes System Basis des ersten wertschöpfenden Schrittes in der Verarbeitungskette der Firma Gunreben. Der Rundholzeinkauf beschafft bei privaten, kommunalen und staatlichen Lieferanten über die Einkaufssaison hinweg das Rohholz. Vorwiegend Eiche aber auch Esche, Buche, Kiefern, Fichte, Roteiche, uvm. Gunreben schätzt den wertvollen Rohstoff Holz und legt Wert auf eine lückenlose Nachverfolgbarkeit des Holzes. Gunreben ist daher zertifiziert durch das PEFC- und FSC-Siegel. Nach der Wareneingangskotrolle werden die Stämme vereinzelt, optisch begutachtet und nach den internen Qualitätsrichtlinien in verschiedene Sortimente aufgeteilt. Die Rinde bleibt zunächst am Stamm um sicherzustellen, dass das Rundholz möglichst lange seinen natürlichen Schutzmantel behält. Bis zur Weiterverarbeitung im Sägewerk werden die Hölzer auf dem Rundholzplatz gelagert.

Gunreben betreibt eines der größten in Deutschland ansässigen Laubholzsägewerke für Eiche. Neben der Rohware für die Parkett- und Dielenfertigung stellt Gunreben Halbfertigteile für das Handwerk und die Industrie her. Gunreben Holz wird in Deutschland und dem europäischem Ausland wegen seiner hohen Trocknungsqualität geschätzt. Gunreben fertigt heute auf einer Gatterlinie und einer Bandsägelinie Holzprodukte für die Weiterverarbeitung und den Handel. Die hergestellten Bretter werden vom Sortierer in verschieden automatisch beschickte Sortierboxen eingeteilt. Dabei wird vermieden, dass minderwertige Bretter durch den kompletten Fertigungsprozess geführt werden. Für die spätere Trocknung werden vor dem Paketieren Stapellatten zwischen die Brettlagen eingebracht. Ergänzt und Abgerundet wird unser Produktions- und Produktspektrum durch unsere Bandsägelinie. Die äußerst robuste und zuverlässige Anlage ermöglicht es uns auf Kundenwünsche und auf die Besonderheiten von sehr dicken, krummen und langen Stämmen einzugehen.

Der Gunreben Trockenkammern-Block wurde in den letzten Jahrzehnten stetig ausgebaut und modernisiert – heute mit 7400 m³ Volumen. Heute trocknet Gunreben auf modernsten Anlagen. Das Team aus erfahrenen Spezialisten trocknet jede Holzart egal ob Laub-, Nadel oder Tropenholz zielsicher auf die gewünschte Endfeuchtigkeit ohne dabei Spannungen oder Risse zu verursachen die das wertvolle Produkt beschädigen. Gunreben übertrifft mit seiner Art der Holztrocknung die am Markt üblichen Qualitäten.

In der klimatisierten Lagerhalle werden alle von Gunreben technisch getrockneten Halbfertigteile zwischengelagert. Aus der kombinierten Regelung von Luftfeuchtigkeit und Raumtemperatur resultiert durch die mehrere Wochen andauernd Lagerzeit eine weitere Optimierung des Trocknungs-Gradienten der Holzfeuchtigkeit. Damit erhalten Gunreben Kunden ein Endprodukt von höchster Trocknungsqualität.

Im Zuschnitt verarbeitet Gunreben täglich mindesten eine LKW-Ladung Brettware zu exakt prismierten Zuschnitten. Je nach Qualität und Abmessung der Halbfertigteile wird daraus später Massivparkett, Mosaikparkett, Holzpflaster, Landhausdielen, Lamparkett, uvm. Die hervorragend ausgebildeten Facharbeiter verarbeiten in diesem Arbeitsschritt das vorher an der Luft schonend vorgetrocknete Schnittholz und bilden Chargen von identischen Halbfertigteilen.

Im Gunreben Hobelwerk können auf 4 Hobellinien nahezu alle Massivparkett- und Terrassenprodukte herstellt werden. Gunreben ist Spezialist in der Herstellung von Standard und Sonderanfertigung im Bereich Massivparkett, Massivholzdielen und Terrassendielen. Das Parkett kann und die Dielen können mit Oxidativen- sowie Hartwachs-Öl behandelt werden. Auch marktunübliche Holzfeuchtigkeiten für ungewöhnliche Einsatzorte wie zum Beispiel in Brauereigebäuden stellen für Gunrebens keine Herausforderung dar. Gunreben Terrassendielen werden in mind. 5 verschiedenen Oberflächenkombinationen ganz nach den Wünschen der Kunden auftragsbezogen hergestellt.

Nachhaltigkeit zeichnet sich nicht nur durch maximale Ausbeuten aus. Die nahezu vollständige Verwertung des Rohstoffes Holz und das im besten Fall an ein und demselben Standort sind die höchste Form der Wertschöpfung. In Biomasseheizkraftwerk wird der Rinde verbrannt.

allfloors.de und bodenbelag.de dürfen Gunreben Parkettböden und Terrassendielen als zertifizierter Fachhändler online vertreiben und bieten eine entsprechende Fachberatung zu allen Gunreben Parkettprodukten und Terrassendielen.

