Deutsches Indie-Highlight „Ghost Bastard“ kommt ins Kino

Hadlaub Pictures gibt den Kinostart des eigenproduzierten Spielfilms Ghost Bastard bekannt. Die emotionale Dramedy von Regisseur Erkan Acar, die auf Festivals bereits erste Erfolge feierte, kommt am 9. April 2026 in die Kinos in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Die Story: Ein ungewöhnlicher Deal zwischen zwei Welten

Ghost Bastard erzählt die Geschichte der Schülerin Elli (gespielt von Aliyah Acar), deren Leben auf den Kopf gestellt wird, als sie plötzlich von einem zynischen Geist namens Mike (Philippe Reinhardt) heimgesucht wird, den niemand sonst wahrnehmen kann. Widerwillig gehen die beiden einen Pakt ein: Elli hilft Mike, seinen Seelenfrieden zu finden, während er sie im Gegenzug bei ihren komplizierten Schulproblemen unterstützt.

Im Zuge ihrer ungleichen Zusammenarbeit enthüllen sie Mikes vergessene Vergangenheit. Zugleich muss Elli lernen, sich ihren eigenen Herausforderungen zu stellen. Auf dieser emotionalen Reise entdecken beide die wahre Bedeutung von Vergebung und ihrer tiefen Verbindung. Am Ende steht Elli vor einer schicksalhaften Entscheidung über Mikes ewiges Schicksal.

Erfolgreiche Weltpremiere und Auszeichnung

Der 95-minütige Spielfilm Ghost Bastard, der komplett in Berlin gedreht wurde, konnte bereits vor Kinostart auf sich aufmerksam machen:

Der Film feierte seine Weltpremiere am 13. September 2025 am 32. Internationalen Filmfest in Oldenburg und wurde dort für den Publikumspreis nominiert.

Nur eine Woche später, am 21. September 2025, gewann die Produktion den Panda Award in Berlin in der Kategorie Special Mention „Stellar Cast“ beim TV Series Festival Award 2025.

Das Team und die Produktion

Die Hauptrollen übernehmen Philippe Reinhardt (Mike) und Aliyah Acar (Elli). In weiteren Rollen sind Franziska Machens, Tara Africah Corrigan, Charleen Weiß und Thien Phuoc Nguyen zu sehen.

Regie: Erkan Acar

Produktion: Hadlaub Pictures, Mavie Films, Alpha Centauri Studios

Produktionsland: Deutschland, Schweiz

Sprache: Deutsch

Genre: Dramedy

Laufzeit: 95 Minuten

Der Film wurde vollständig von Hadlaub Pictures eigenfinanziert. Der Weltvertrieb liegt bei Amadeus Entertainment, während Hadlaub Pictures den Verleih in der DACH-Region übernimmt.

Im März liegt der große Schwerpunkt auf einer umfangreichen Kinotour, die in allen drei Ländern geplant ist. Begleitend dazu wird eine umfassende Marketingkampagne gestartet.

