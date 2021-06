“Deutscher Traumhauspreis 2021”: Fingerhut Haus erhält mit Musterhaus “Bad Vilbel” Silber

Smart Home-Lösung von Fingerhut Haus ist gefragt: Energiesparhaus mit besonderer Technik ausgezeichnet

Neunkhausen, 30. Juni 2021 – Das Energiesparhaus “Bad Vilbel” von Fingerhut Haus ( www.fingerhuthaus.de) hat im Zuge des “Deutscher Traumhauspreis 2021” die Auszeichnung “Silber” erhalten. Fingerhut Haus überzeugte in der Kategorie “Smart Home”. Zur Wahl standen 56 Fertig- und Massivhäuser in insgesamt acht Kategorien. Weit über 25.000 Teilnehmer wählten daraus ihre Favoritenhäuser und entschieden über die Auszeichnungen in Gold und Silber.

Die schönsten Traumhäuser des Jahres stehen fest. Unter den Hausmodellen konnten die Teilnehmer vom 1. Februar bis zum 31. März 2021 ihre Favoriten wählen und Sachpreise gewinnen. Der Preis wird von Europas größtem Immobilien-Magazin BELLEVUE und dem Kundenmagazin der Bausparkasse Schwäbisch Hall “Wohnglück” unter der Schirmherrschaft des Bundesverband Deutscher Fertigbau vergeben.

Insgesamt lagen über 150 Hausentwürfe vor, die vorab von einer fachkundigen Jury gesichtet und bewertet wurden, so dass schließlich 56 Häuser zur Wahl standen. Ausgezeichnet sind nun vom Publikum die überzeugendsten Häuser in den Kategorien Einsteigerhäuser, Landhäuser, Premiumhäuser, Bungalows, Familienhäuser, Mehrgenerationenhäuser, Plus-Energiehäuser und Tiny Houses. Des Weiteren gab es die Kategorie “Smart Home” – hier entschied eine Fachjury über die Gewinner. In dieser Kategorie überzeugte Fingerhaut Haus mit dem Musterhaus “Bad Vilbel” und gewann Silber.

Zukunft Smart Home: Energiesparhaus “Bad Vilbel” überzeugt Fachjury

Das Traumhaus “Bad Vilbel” entspricht den Bedürfnissen vieler heutiger Bauherren: es zeichnet sich durch den Einsatz intelligenter Smart Home-Technologien sowie den KfW-Effizienzhaus-40PLUS-Standard aus. Bewohner leben hier demnach gesundheits- und ressourcenschonend sowie mit hoher Sicherheit und Wohnkomfort.

Das smarte und energieeffiziente moderne Satteldachhaus punktete bei der Fachjury unter anderem mit der eingesetzten Smart Home-Lösung von ambiHome, die den weltweit hochwertigen, kabelgebundenen KNX-Standard nutzt. Durch den Einsatz der Lösung entsteht ein besonderer Komfort und Sicherheit für die Hausbewohner, beispielsweise durch die Möglichkeit einer Anwesenheitssimulation und die integrierte IP-Video-Türkommunikationslösung. Des Weiteren kann der Anwender im Alltag Licht oder Verschattung ganz einfach über handelsübliche Taster steuern. Zahlreiche Zusatzfunktionen sind über die mitgelieferte Smartphone-App nutzbar.

“Die Nachfrage nach Smart Home-Lösungen steigt und Energieeffizienz ist für viele Bauherren mittlerweile eine Grundvoraussetzung. Daher entschied eine Fachjury beim Deutschen Traumhauspreis 2021 in der Kategorie Smart Home über die besten Hausmodelle dieser Art im Markt. Wir freuen uns, dass wir die hohen Bewertungskriterien mit unserem Musterhaus Bad Vilbel erfüllt haben”, erklärt Holger Linke, geschäftsführender Gesellschafter bei Fingerhut Haus.

Die Fingerhut Haus GmbH & Co. KG mit Sitz in Neunkhausen im Westerwald hat sich auf die industrielle Herstellung maßgeschneiderter Fertighäuser spezialisiert. Dies reicht vom Einfamilienhaus und Landhaus über die Stadtvilla und den Bungalow bis zum Mehrfamilienhaus und Zweckbau. Dabei zählen unter anderem das energieeffiziente sowie barrierefreie Bauen zu den Kernkompetenzen. Das familiengeführte Traditionsunternehmen ist bereits seit 1903 tätig und errichtete einst als Zimmerei und Sägewerk in Neunkhausen hochwertige Fachwerkhäuser. Im Jahr 1950 wurde das Unternehmen Fingerhut gegründet, das auf Grund der steigenden Nachfrage nach Fertighäusern den Fokus auf die Entwicklung von Kompletthäusern mit vollständiger Unterkellerung legte. Seit Herbst 2011 präsentiert Fingerhut Haus auf dem Firmengelände in Neunkhausen das neue “Kreativzentrum”, in dem auf rund 700m² vielfältige Muster und Varianten der Innenausstattung ausgestellt werden. Ein modern ausgestattetes Musterhaus steht am Standort in Neunkhausen, weitere neun Musterhäuser sind bundesweit zu besichtigen.

Weitere Informationen unter www.fingerhuthaus.de

