Deutscher Personalräte-Preis: Countdown läuft

Jetzt noch bis 31. Mai 2026 bewerben

Die Bewerbungsphase für den Deutschen Personalräte-Preis endet am 31. Mai 2026. Teilnehmen können alle Personalvertretungen, die sich im Zeitraum 2024 bis 2026 erfolgreich für die Belange der Beschäftigten ins Zeug gelegt haben – beispielsweise mit Regelungen zur Arbeitszeit, zu Fragen der Digitalisierung oder durch den Einsatz für gute Arbeitsbedingungen.

Der Deutsche Personalräte-Preis ist eine Initiative der Fachzeitschrift „Der Personalrat“ aus dem Bund-Verlag, Frankfurt. Im Fokus stehen Sichtbarkeit, Wertschätzung und Würdigung für die Gremien, die sich mit kreativen Lösungen für die Beschäftigten starkmachen. Der bundesweit bekannt Award wurde erstmals im Jahr 2010 verliehen. Seit 2012 findet die Preisvergabe jährlich statt.

Aufgerufen sind Personalratsmitglieder, PR-Gremien und auch Personalrats-Kooperationen über mehrere Dienststellen. Aber auch weitere Interessenvertretungen im öffentlichen Dienst stehen im Fokus: Speziell für Jugend- und Auszubildendenvertretungen vergibt die DGB-Jugend einen Sonderpreis. Eine weitere Auszeichnung würdigt Schwerbehindertenvertretungen. Die Debeka, als Förderer des Preises, beteiligt sich ebenfalls mit einer Sonderauszeichnung.

Die Bewerbung ist ganz einfach: Online-Teilnahmebogen ausfüllen, Projekt-Unterlagen auf www.dprp.de herunterladen und abschicken.

Die feierliche Bekanntgabe der Gewinner*innen erfolgt am 11. November 2026 im Rahmen des Schöneberger Forums in Berlin. Die jährliche Fachtagung für den öffentlichen Dienst wird veranstaltet vom DGB Bildungswerk e.V. und vom DGB.

Alle Informationen und Online-Bewerbung: www.dprp.de

Bewerbungsschluss: 31. Mai 2026.

Die Bund-Verlag GmbH, 1947 gegründet, ist ein Fachverlag für Arbeits- und Sozialrecht und führender Anbieter von Fachliteratur für Betriebs- und Personalräte. Im Verlag erscheint ein umfangreiches Buch-, Zeitschriften- und Onlineprogramm. Dazu zählen auch die führende Fachzeitschrift für Betriebsräte „Arbeitsrecht im Betrieb“ und die Fachzeitschrift „Der Personalrat“, die sich an Interessenvertretungen im öffentlichen Dienst wendet.

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