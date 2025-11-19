Deutscher Personalräte-Preis 2025 in Berlin verliehen

Zum 15. Mal zeichnet die Zeitschrift „Der Personalrat“ beispielhafte Projekte aus

Der Deutsche Personalräte-Preis 2025 in Gold geht an den Personalrat der Förderschulen und Klinikschulen bei der Bezirksregierung Arnsberg. Das Gremium setzte sich erfolgreich dafür ein, dass alle Mitglieder des Personalrats mit notwendigen dienstlichen Endgeräten ausgestattet werden, um ihre Arbeit innerhalb der Dienststelle professionell und datenschutzkonform durchführen zu können.

Für seine wegweisende Rahmendienstvereinbarung zum Einsatz von Systemen Künstlicher Intelligenz verbunden mit Maßnahmen zur Qualifizierung und Beschäftigungssicherung wird der Gesamtpersonalrat AOK Bayern – die Gesundheitskasse, Nürnberg, mit der Auszeichnung in Silber geehrt. Die Auszeichnung in Bronze erhält der Gesamtpersonalrat des Bundesamts für Logistik und Mobilität (BALM), Köln. Das Gremium erzielte eine Dienstvereinbarung, die Flexibilisierung ermöglicht, ohne dass effektive Kontrollen im Rahmen des gesetzlichen Überwachungsauftrages der Behörde vernachlässigt werden.

Die Jury verleiht zudem den diesjährigen Sonderpreis der DGB-Jugend an die Jugend- und Auszubildendenvertretung des Polizeiverwaltungsamts Dresden. Die jungen Interessenvertreter*innen erzielten maßgebliche Verbesserungen für Dual Studierende durch eine Angleichung an den TVA-L. Das Versicherungsunternehmen Debeka, langjähriger Kooperationspartner des bundesweit bekannten Awards, verleiht erneut einen Sonderpreis, in diesem Jahr an den Personalrat des Kreises Herford. Die dortige Interessenvertretung konnte deutliche Verbesserungen im Umgang mit Mehrarbeit und Arbeitskonten erreichen und schloss dazu eine Dienstvereinbarung ab.

Der „Deutsche Personalräte-Preis“ ist eine Initiative der Fachzeitschrift „Der Personalrat“ aus dem Frankfurter Bund-Verlag. Die Auszeichnung würdigt in diesem Jahr bereits zum 15. Mal die beispielhafte Arbeit und herausragende Projekte von Interessenvertretungen im öffentlichen Dienst. Preiswürdig sind Initiativen und erzielte Vereinbarungen, die Arbeitsbedingungen, das Arbeitsumfeld oder soziale Regelungen für die Beschäftigten verbessern.

Die Preisverleihung erfolgte im Rahmen des Schöneberger Forums in Berlin am 18.11.2025 vor rund 300 Gästen. Die jährliche Fachtagung für den öffentlichen Dienst wird veranstaltet vom DGB Bildungswerk e.V. und vom DGB.

Auch 2026 wird der Deutsche Personalräte-Preis wieder verliehen. Weitere Informationen zu Preis, Jury und Bewerbungsverfahren: dprp.de.

Die Bund-Verlag GmbH, 1947 gegründet, ist ein Fachverlag für Arbeits- und Sozialrecht und führender Anbieter von Fachliteratur für Betriebs- und Personalräte. Im Verlag erscheint ein umfangreiches Buch-, Zeitschriften- und Onlineprogramm. Dazu zählen auch die führende Fachzeitschrift für Betriebsräte „Arbeitsrecht im Betrieb“ und die Fachzeitschrift „Der Personalrat“, die sich an Interessenvertretungen im öffentlichen Dienst wendet.

Kontakt

Bund-Verlag GmbH

Christof Herrmann

Emil-von-Behring-Str. 14

60439 Frankfurt

069 795010-49



http://www.bund-verlag.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.