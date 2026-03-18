Deutscher Betriebsrätepreis: Der Countdown läuft

Teilnahmeschluss am 30. April 2026

Noch bis zum 30. April 2026 können sich Mitbestimmer*innen für den Deutschen Betriebsrätepreis bewerben. Der Appell an alle betrieblichen Interessenvertretungen: Sichert euch die Anerkennung und Wertschätzung, die ihr verdient und bewerbt euch für den wichtigsten Award für Mitbestimmung in Deutschland unter dbrp.de

Mitmachen ist ganz einfach, denn die Bewerbung wird per Online-Formular eingereicht. Gesucht werden engagierte Interessenvertretungen, die sich in den Jahren 2024 bis 2026 für gute Mitbestimmung ins Zeug gelegt und damit zur Verbesserung von Arbeitsbedingungen, zum Erhalt oder zur Schaffung von Arbeitsplätzen sowie zur Bewältigung von Krisen im Betrieb beigetragen haben.

Teilnehmen an dieser bundesweit wichtigsten Auszeichnung für erfolgreiche betriebliche Mitbestimmung können neben einzelnen Betriebsrät*innen und kompletten Gremien auch Schwerbehinderten-, Jugend- und Auszubildenden- sowie Mitarbeitervertretungen.

Die begehrten Auszeichnungen in Gold, Silber und Bronze werden jeweils in drei verschiedenen Kategorien vergeben. Die Jury unterscheidet zwischen kleinen, mittleren und großen Gremien. Damit haben beispielsweise auch nicht- oder teil-freigestellte Betriebsräte dieselbe Chance eine Auszeichnung zu erhalten, wie ihre Kolleg*innen in mittleren oder großen Gremien.

Der Deutsche Betriebsrätepreis, erstmals 2009 ausgeschrieben, ist eine Initiative der Fachzeitschrift „Arbeitsrecht im Betrieb“ aus dem Bund-Verlag, Frankfurt, unter Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales.

Die feierliche Preisverleihung erfolgt am 16. September 2026 erstmals auf dem #BR26 in Berlin in Anwesenheit zahlreicher prominenter Vertreter aus dem Kreis der DGB-Gewerkschaften sowie der Hauptstadt-Politik. Jedes teilnehmende Gremium, ob ausgezeichnet oder nicht, erhält zudem eine von Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas handsignierte Urkunde.

Teilnahmeschluss 30. April 2026. dbrp.de

Die Bund-Verlag GmbH, 1947 gegründet, ist ein Fachverlag für Arbeits- und Sozialrecht und führender Anbieter von Fachliteratur für Betriebs- und Personalräte. Im Verlag erscheint ein umfangreiches Buch-, Zeitschriften- und Onlineprogramm. Dazu zählen auch die führende Fachzeitschrift für Betriebsräte „Arbeitsrecht im Betrieb“ und die Fachzeitschrift „Der Personalrat“, die sich an Interessenvertretungen im öffentlichen Dienst wendet.

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