Deutsche Psychologen Akademie präsentiert Fort- und Weiterbildungsprogramm 2026

Bundesweit größtes Angebot im Bereich der angewandten Psychologie

Die Deutsche Psychologen Akademie veröffentlicht ihr Fort- und Weiterbildungsprogramm 2026 mit über 450 Veranstaltungen in acht Fachbereichen. Von Traumatherapie bis Führungspsychologie, von Online-Seminaren bis Präsenzwochen in Berlin- die Bildungseinrichtung des Berufsverbandes Deutscher Psychologinnen und Psychologen (BDP) bietet praxisnahe Einzelseminare, zertifizierte Curricula, Fortbildungswochen, Live-Vorträge und Infoveranstaltungen für angewandte Psychologie.

Breite Expertise – von Klinischer Psychologie bis Wirtschaftspsychologie

Das Jahresprogramm 2026 deckt acht spezialisierte Fachbereiche ab: Klinische Psychologie/Psychotherapie, Gesundheitspsychologie, Wirtschaftspsychologie, Coaching, Rechtspsychologie, Notfallpsychologie, Schulpsychologie sowie Verkehrspsychologie. Von der Traumatherapie über Organisationsentwicklung bis hin zur Eignungsdiagnostik nach DIN 33430 bietet die Akademie ein breites Spektrum evidenzbasierter Methoden und praxisorientierter Angebote. Die zertifizierten Curricula, Einzelseminare und Ausbildungsprogramme sind auf die praktischen Anforderungen der modernen Berufspraxis spezialisiert.

Fortbildungswochen als Highlights des Jahres

Ein besonderer Schwerpunkt sind die sieben spezialisierten Fortbildungswochen im Jahr 2026. Die 14. Berliner Fortbildungswoche Psychotherapie (31. August – 5. September 2026) steht unter dem Leitthema „Moderne Psychotherapie trifft Psychosomatik“ und vermittelt evidenzbasierte Ansätze zur Diagnostik und Behandlung psychosomatischer Erkrankungen. Das Programm umfasst 20 Präsenzworkshops im Haus der Psychologie in Berlin, fünf interaktive Online-Seminare und vier Live-Online-Vorträge. Hochkarätige Expertinnen und Experten aus Klinik, Praxis und Forschung behandeln Themen wie Psychokardiologie, Diabetes, chronische Schmerzstörungen, Tinnitus und psychosomatische Aspekte in der Zahnmedizin. Alle Seminare werden zur Zertifizierung durch die Psychotherapeutenkammer Berlin beantragt und von der Landesärztekammer Berlin anerkannt.

Weitere Fortbildungswochen im Jahresprogramm sind:

– Berliner Fortbildungswoche Body & Soul (23.-29. März) zu Stressbewältigung und gesunder Lebensführung,

– Berliner Fortbildungswoche Rechtspsychologie (4.-8. Mai)

– Berliner Sommerakademie (8.-13. Juni) zu Sexualität, Geschlecht & Gesundheit,

– Workshoptage Yoga und Psychologie (1.-5. Oktober),

– Fortbildungswoche Notfälle und Krisen (16.-21. November) sowie

– Perspektive Personal (16.-20. November) für Fach- und Führungskräfte.

Aktuelle Themen und Schwerpunkte

Das Jahresprogramm spiegelt aktuelle Entwicklungen wider. Neue Seminare wie „Online-Recruitment in volatilen Arbeitsmärkten“, „Wertebasierte Führungskultur in polarisierten Zeiten“, „KI in der Psychotherapie“ und „Psychische Belastung am Arbeitsplatz“ adressieren die Herausforderungen moderner Arbeitswelten und gesellschaftlicher Transformationsprozesse.

„Wir legen großen Wert darauf, dass unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer das gewonnene Wissen unmittelbar in ihre Arbeit integrieren und wirkungsvoll einsetzen können“, erklärt Dr. Günter Koch, Geschäftsführer der Deutschen Psychologen Akademie. „Die Themenstellungen sind eng mit gesellschaftlichen Entwicklungen verknüpft und orientieren sich an den aktuellen beruflichen Herausforderungen.“

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Wirtschaftspsychologie: Psychologisch fundierte Eignungsdiagnostik nach DIN 33430, Personalauswahl, Personalentwicklung, Führung, Organisationsentwicklung und Betriebliches Gesundheitsmanagement bilden ein umfassendes Angebot für Fach- und Führungskräfte.

Flexible Formate und attraktive Konditionen

Alle Veranstaltungen werden von renommierten Expertinnen und Experten aus Universitäten, Fachgesellschaften, Praxis und Forschung durchgeführt. Das Programm ist in verschiedenen Formaten verfügbar: als Präsenzveranstaltungen in Berlin und bundesweit sowie als Online-Seminare bzw. -Vorträge.

Das vollständige Jahresprogramm 2026 mit detaillierten Seminarbeschreibungen, Buchungscodes, Sonderkonditionen und Literaturtipps finden Sie unter www.psychologenakademie.de. Das Seminarprogramm steht als Katalog oder themenbezogen als Fachbereichsbroschüre auf der Internetseite zur Verfügung und kann kostenlos bestellt oder als Online-PDF heruntergeladen werden.

Die Deutsche Psychologen Akademie ist der führende Fort- und Weiterbildungsanbieter im Bereich der angewandten Psychologie in Deutschland. Seit über 30 Jahren bietet die Bildungseinrichtung des Berufsverbandes Deutscher Psychologinnen und Psychologen (BDP) ein breites Angebot von rund 450 Veranstaltungen jährlich bundesweit an. In kooperativer Zusammenarbeit mit renommierten Universitätsinstituten, Fachgesellschaften und spezialisierten Praktikerinnen und Praktikern werden anspruchsvolle Bildungsangebote auf höchstem Niveau entwickelt. Alle Dozentinnen und Dozenten bringen als anerkannte Expertinnen und Experten in ihrem Fachgebiet langjährige Praxiserfahrung mit.

