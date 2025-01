GoldWert: Steuerfreie Edelmetall-Benefits – Innovative Sachbezüge für moderne Arbeitgeber

Die Deutsche Metallkasse AG fungiert als Holdinggesellschaft, die Unternehmensbeteiligungen und, direkt oder indirekt, Rohstoffvorkommen hält.

Wenn also im folgenden Text, im Zusammenhang mit der Deutsche Metallkasse AG, von „anbieten“, „bietet an“, etc., die Rede ist, dann ist damit immer gemeint, dass diese Tätigkeiten über die Tochtergesellschaft Frankfurter Metallkasse GmbH ausgeübt werden.

Die Deutsche Metallkasse etabliert sich über ihre Tochtergesellschaft Frankfurter Metallkasse GmbH als Vorreiter im Bereich betrieblicher Sachbezüge mit ihrem „GoldWert“-Programm. Diese innovative Lösung ermöglicht es Arbeitgebern, ihren Mitarbeitern monatlich Edelmetalle im Wert von bis zu 50 Euro als steuer- und sozialabgabenfreien Sachbezug anzubieten. Das Konzept findet bereits Anklang bei führenden Unternehmen, darunter renommierte Steuerberatungsgruppen.

Das „GoldWert“-Programm: Eine Revolution im Bereich der Sachbezüge

Die Deutsche Metallkasse hat über ihre Tochtergesellschaft Frankfurter Metallkasse GmbH mit dem „GoldWert“-Programm eine innovative Lösung geschaffen, die den Bereich der betrieblichen Sachbezüge neu definiert. Dieses Programm ermöglicht es Arbeitgebern, ihren Mitarbeitern monatlich Edelmetalle als wertbeständigen und steuerlich vorteilhaften Sachbezug zukommen zu lassen.

Das Prinzip des „GoldWert“-Programms ist einfach und effektiv: Arbeitgeber können ihren Mitarbeitern monatlich Edelmetalle im Wert von bis zu 50 Euro als Sachbezug gewähren. Dieser Betrag ist sowohl für den Arbeitgeber als auch für den Arbeitnehmer von Lohnsteuer und Sozialabgaben befreit. Die Metallkasse erwirbt für jeden teilnehmenden Mitarbeiter monatlich Edelmetalle zum Großhandelspreis und verwahrt diese sicher und umsatzsteuerfrei in Zollfreilagern.

Vorteile für Arbeitgeber und Arbeitnehmer

Das „GoldWert“-Programm bietet sowohl Arbeitgebern als auch Arbeitnehmern signifikante Vorteile:

Für Arbeitgeber:

– Stärkung der Mitarbeiterbindung ohne zusätzliche Kosten

– Innovative Form der Mitarbeiterwertschätzung

– Einfache Implementation und Verwaltung

– Potenzielle Einsparung von Lohnnebenkosten

Für Arbeitnehmer:

– Aufbau eines Edelmetallvermögens ohne steuerliche Belastung

– Langfristige Wertanlage als Inflationsschutz

– Symbolische Wertschätzung durch den Arbeitgeber

– Flexibilität bei der späteren Verwendung der Edelmetalle

Durch diese Vorteile können Unternehmen ihre Attraktivität als Arbeitgeber steigern und sich im Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte positiv abheben. Gleichzeitig erhalten Mitarbeiter die Möglichkeit, neben ihrem regulären Gehalt ein zusätzliches Vermögen in Form von Edelmetallen aufzubauen.

Umsetzung und Verwaltung des „GoldWert“-Programms

Die Deutsche Metallkasse hat den Prozess für Unternehmen so einfach und unkompliziert wie möglich gestaltet, um eine breite Akzeptanz und einfache Implementierung zu gewährleisten. Die Einführung des Programms erfolgt in wenigen Schritten: Zunächst schließt das Unternehmen eine Vereinbarung mit dem Edelmetallhändler ab. Anschließend werden die Mitarbeiter über das neue Benefit-Programm informiert, und die Integration in die bestehenden Gehaltsabrechnungssysteme wird vorgenommen.

Nach der Einrichtung läuft das Programm weitgehend automatisiert ab. Der Arbeitgeber überweist monatlich den vereinbarten Betrag an die Metallkasse, die daraufhin automatisch Edelmetalle zum Großhandelspreis erwirbt und sicher verwahrt. Die Mitarbeiter erhalten regelmäßige Bestätigungen per E-Mail über ihren wachsenden Edelmetallbestand.

Diese automatisierte Abwicklung minimiert den Verwaltungsaufwand für Unternehmen und gewährleistet eine transparente und nachvollziehbare Durchführung des Programms. Der Edelmetallhändler stellt alle notwendigen Informationen und Unterlagen zur Verfügung, um eine reibungslose Implementierung und laufende Verwaltung zu gewährleisten.

Transparenz und Sicherheit

Die Deutsche Metallkasse legt großen Wert auf Transparenz und Sicherheit, um das Vertrauen sowohl der teilnehmenden Unternehmen als auch der Mitarbeiter zu gewährleisten. Zu diesem Zweck führt das Unternehmen regelmäßige unabhängige Prüfungen durch:

– Jährliche Prüfung der Echtheit der Edelmetalle durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen

– Testierung der Vollständigkeit der Edelmetallbestände durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer

Diese Maßnahmen stellen sicher, dass die im Rahmen des „GoldWert“-Programms erworbenen Edelmetalle jederzeit in vollem Umfang und in der angegebenen Qualität vorhanden sind. Zusätzlich sind die Edelmetallbestände der Kunden im unwahrscheinlichen Fall einer Insolvenz des Unternehmens geschützt, da sie nicht zur Insolvenzmasse zählen würden.

Die rechtliche Sicherheit des Programms wird durch die enge Abstimmung mit Steuerexperten gewährleistet. Die Tatsache, dass führende Steuerberatungsgruppen das Programm für ihre eigenen Mitarbeiter implementieren, unterstreicht die steuerliche und rechtliche Solidität des Konzepts.

Zukunftsperspektiven und Weiterentwicklung

Das „GoldWert“-Programm des Edelmetallhändlers zeigt das Potenzial für innovative Lösungen im Bereich der betrieblichen Sachbezüge. Mit Blick auf die Zukunft ergeben sich weitere interessante Perspektiven.

Die Deutsche Metallkasse plant, das Angebot im Rahmen des „GoldWert“-Programms kontinuierlich zu erweitern. Neben Gold werden in Zukunft auch andere Edelmetalle wie Silber, Platin oder Palladium als Optionen für den Sachbezug angeboten. Dies würde Unternehmen und Mitarbeitern noch mehr Flexibilität und Diversifikationsmöglichkeiten bieten.

Wachsende Bedeutung in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit

In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit und niedriger Zinsen gewinnen Edelmetalle als Anlageklasse zunehmend an Bedeutung. Das „GoldWert“-Programm bietet Arbeitnehmern die Möglichkeit, von dieser Entwicklung zu profitieren, ohne selbst aktiv in den Edelmetallmarkt einsteigen zu müssen.

Die langfristige Wertstabilität von Edelmetallen, insbesondere von Gold, macht sie zu einem attraktiven Instrument für die Altersvorsorge und den Vermögensaufbau. Durch die monatlichen Zuwendungen im Rahmen des „GoldWert“-Programms können Mitarbeiter über die Jahre hinweg einen signifikanten Edelmetallbestand aufbauen, der als Inflationsschutz und finanzielle Absicherung dienen kann.

Fazit: Deutsche Metallkasse als Innovationstreiber

Mit dem „GoldWert“-Programm hat die Deutsche Metallkasse AG über ihre Tochtergesellschaft Frankfurter Metallkasse GmbH eine innovative Lösung geschaffen, die den Bereich der betrieblichen Sachbezüge revolutioniert. Durch die Kombination von steuerlichen Vorteilen, langfristiger Wertanlage und einfacher Handhabung bietet das Programm sowohl für Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmer attraktive Möglichkeiten.

Der Edelmetallhändler positioniert sich damit als Vorreiter im Bereich innovativer Mitarbeiterbindungsprogramme. Das Unternehmen zeigt, wie traditionelle Anlageklassen wie Edelmetalle mit modernen Ansätzen der Mitarbeitervergütung kombiniert werden können, um einen Mehrwert für alle Beteiligten zu schaffen.

In einer Zeit, in der die Gewinnung und Bindung qualifizierter Mitarbeiter für Unternehmen zunehmend herausfordernd wird, bietet das „GoldWert“-Programm eine attraktive Möglichkeit, sich als Arbeitgeber positiv zu differenzieren. Gleichzeitig profitieren Mitarbeiter von einer wertbeständigen Anlageform, die ihnen langfristige finanzielle Vorteile bietet.

Mit ihrer Innovationskraft und ihrem Engagement für Transparenz und Sicherheit ist die Deutsche Metallkasse gut positioniert, um auch in Zukunft neue Maßstäbe im Bereich der betrieblichen Sachbezüge und Edelmetallinvestments zu setzen. Das „GoldWert“-Programm ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie innovative Finanzkonzepte einen konkreten Mehrwert in der Arbeitswelt schaffen können.

Die Deutsche Metallkasse AG ist ein kompetenter Partner im Bereich Edelmetalle, der seinen Kunden sowohl attraktive Kauf- und Lagerlösungen als auch innovative Anlagemöglichkeiten bietet.

Mit einem klaren Bekenntnis zu Qualität und Kundenzufriedenheit setzt das Unternehmen neue Maßstäbe im Edelmetallhandel und -investment.

Die Deutsche Metallkasse AG verfolgt die Vision, eine vertrauenswürdige Plattform für alle Fragen rund um Edelmetalle zu sein. Die Werte Transparenz, Sicherheit und Kundennähe stehen im Mittelpunkt ihres Handelns. Durch kontinuierliche Schulung und Information unterstützt das Unternehmen seine Kunden dabei, informierte Entscheidungen in Bezug auf ihre Investitionen zu treffen.

