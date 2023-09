Deutsche Kautionskasse: Testsieger Mietkautionspolicen bei FOCUS-MONEY mit „Hervorragend“ bewertet

Die Deutsche Kautionskasse hat im FOCUS-MONEY-Test der Mietkautionspolicen (Ausgabe 39/2023) mit Bravour abgeschnitten. Unter allen geprüften Unternehmen erhielt sie die Bestbewertung „Hervorragend“ und konnte sich als Gesamtsieger durchsetzen.

Eine Mietkautionspolice bietet dem Mieter die Möglichkeit, dass eine Versicherung gegenüber dem Vermieter für ihn bürgt. Dies nimmt ihm das Risiko ab, sollte er seinen finanziellen Verpflichtungen aus dem Mietvertrag nicht nachkommen können. Dabei kann das Risiko bis zu einer Höhe von maximal drei Netto-Kaltmieten gedeckt werden. Je nach Mietdauer und Kautionsbetrag entrichtet der Mieter hierfür eine jährliche Prämie.

Entscheidet sich ein Mieter für die Moneyfix Mietkaution der Deutschen Kautionskasse, stellt ihm das Unternehmen eine Bürgschaftsurkunde für den Vermieter aus. Bei Annahme dieser Urkunde durch den Vermieter tritt die Versicherungspflicht in Kraft. Für diese Bürgschaft zeichnet die Allianz Versicherungs-AG verantwortlich.

Um die Sicherheit für den Vermieter zu gewährleisten, wird jeder Mieter nach strengen Kriterien geprüft. Nur bei positiver Bonitäts- und Identitätsprüfung wird eine Bürgschaftsurkunde ausgestellt.

Christian Sili, CEO der Deutschen Kautionskasse, äußert sich erfreut: „Es ist eine Ehre für uns, diese Auszeichnung zu erhalten. Sie bestätigt unsere stetige Arbeit und unser Engagement, Mietern und Vermietern erstklassige Lösungen anzubieten.“

Vorteile der Moneyfix Mietkaution

Für Mieter bedeutet die Mietkautionsversicherung vor allem finanzielle Entlastung. Beim Umzug fällt eine zusätzliche finanzielle Hürde weg und das Kautionsgeld bleibt verfügbar. Zudem sind keine zusätzlichen Sicherheiten wie bei Banken nötig und es gibt keine Mindestvertragslaufzeit.

Vermieter profitieren durch den reduzierten Verwaltungsaufwand. Probleme, wie sie oft mit traditionellen Barkautionen auftreten, gehören der Vergangenheit an. Gerade bei der Verwaltung mehrerer Immobilien bringt die Mietkautionsversicherung eine erhebliche Erleichterung.

Die Deutsche Kautionskasse ist Spezialist für Mietkautionen. Mit der Moneyfix Mietkaution hat das Unternehmen eine Kautionsbürgschaft speziell für private Mietverhältnisse erfolgreich am deutschen Markt und auch bei großen institutionellen Immobiliengesellschaften etabliert. Als Marktführer in der Immobilienwirtschaft deckt die Deutsche Kautionskasse über Rahmenverträge deutschlandweit über vier Mio. Wohnungen ab. Zahlreiche Banken und Sparkassen sowie Kooperationspartner auch außerhalb der Finanzwirtschaft empfehlen ihren Kunden das Produkt der Deutschen Kautionskasse. Die Deutsche Kautionskasse ist Testsieger in renommierten Preis-Leistungs-Vergleichen.

Weitere Informationen unter https://www.kautionskasse.de/

Kontakt

Deutsche Kautionskasse AG

Christian Sili

Gautinger Strasse 10

82319 Starnberg

081516575100



http://www.kautionskasse.de