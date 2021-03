Deutsche Bahn setzt auf Funktechnik der COMLAB

Ob in Tunnels oder an Bahnhöfen: Die Deutsche Bahn darf sich keine Funkstille leisten. Genau darum unterzeichnete sie mit der COMLAB Deutschland GmbH eine Rahmenvereinbarung über Kauf, Lieferung, Installation und Inbetriebnahme von Systemtechnik für digitale Tetra-BOS-Funksysteme.

Dieser Rahmenvertrag im Auftragswert von 47.3 Millionen Euro beinhaltet zudem die Erbringung von Support- und Schulungsleistungen sowie die Lieferung von Ersatzteilen. Von drei Losen gewann die COMLAB-Gruppe damit die ersten beiden für sich, die Zusammenarbeit beginnt umgehend.

Die COMLAB zählt in seinem 50. Jubiläumsjahr zu den führenden Anbietern in der Hochfrequenztechnik (Funktechnik), ist spezialisiert auf die Anwendung Funkverstärker, die erhöhte Anforderungen an Betriebssicherheit und Qualitätsstandards erfordern.

COMLAB betreibt Standorte in Deutschland, Schweiz, Österreich, Polen und China – 200 Mitarbeitende sind für das Unternehmen tätig, 60 davon in der Schweiz. Die COMLAB-Gruppe versorgt weltweit über 6’500 km Bahntunnel mit Funksystemen.

