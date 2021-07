“Deubner Digital Days” für Steuerberater

Tools und Strategien für die Digitalisierung im Kanzleialltag

Tools und Strategien für die Digitalisierung im Kanzleialltag. Präsenzseminar und Livestream am 22. September 2021

An der Digitalisierung in der Steuerberatung geht kein Weg vorbei. Doch was bedeutet das für bewährte Prozesse und Abläufe? Und mit welchen Tools und Strategien bringt man Mandanten und die Mitarbeiter dazu, Digitalisierung im Kanzleialltag auch zu leben.

Am Mittwoch, 22. September 2021, liefern die “Deubner Digital Days” als Präsenzseminar in Köln und per Live-Stream dazu konkrete Antworten, viele Praxistipps und direkt umsetzbare Hilfen. Steuerberater, die in ihrer Kanzlei bereits digitale Prozesse erprobt und erfolgreich aufgebaut haben, zeigen Tools für die digitale Zusammenarbeit, verraten ihre ganz persönlichen Erfahrungen und geben direkt umsetzbare Anregungen zur Digitalisierung.

Die Themen des Tagesseminars, das als Präsenzveranstaltung und per Live-Stream durchgeführt wird:

– Besseres Terminmanagement mit einem digitalen Kalender: Vorteile, Funktionen, praktische Anwendung direkt im Livestream.

– Praktischer Einsatz von MS Teams und OneNote in der Kanzlei: Praxistipps- nicht nur in Homeoffice-Zeiten.

– Digitales Honorarmanagement: Wie lassen sich Rechnungen, Mahnungen und Forderungsmanagement digital effizient organisieren.

– Künstliche Intelligenz in der Steuerberatungsbranche: Wie Software schon heute selbstständig Buchhaltungsaufgaben erledigt und wie das gerade in kleinen Kanzleien genutzt werden kann.

– Die Kanzlei auf Facebook, Instagram und Co.: Wie lassen sich Marke und Image über Social Media aufbauen.

Alle Informationen zum Tagesseminar, den Referenten, Teilnahmemöglichkeiten und zur Anmeldung direkt bei der Deubner Akademie

