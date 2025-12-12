Detox auch für Zähne?

MEGASONEX DIE Ultraschallzahnbürste

„Dry January“ lautet das Motto gleich zu Jahresbeginn: Kein Alkohol, kein Zucker, keine Säure. Weil alles in der Taille kneift. Und was ist mit den Zähnen, die vielleicht auch zu viel Zucker, säurehaltige Lebensmittel und Getränke abbekommen haben? Sie müssen unbedingt unterstützt werden, damit Plaque und andere schädliche Substanzen keine bleibenden Schäden anrichten können. Die MEGASONEX® Ultraschallzahnbürste und die spezielle Zahnpasta sorgen für optimale Mundhygiene.

Alles für eine optimale Zahnpflege

Die vielen Leckereien in den Wochen vor und nach Weihnachten wie säurehaltige Speisen, Getränke und Süßigkeiten können selbst den harten Zahnschmelz angreifen. Trotz zweimal täglichen Zähneputzens kann sich Plaque, die voller Bakterien ist, auf und rund um die Zähne, also auch in den Zahnzwischenräumen festsetzen. Dagegen lässt sich vieles tun. So zum Beispiel mit der Zahnpasta von MEGASONEX®. Sie wirkt mit ihren sicheren, winzigen Nano-Hydroxyapatit-Kristallen, die 97 % des Zahnschmelzes ausmachen, und füllt mikroskopisch kleine Kratzer und Beschädigungen auf der Schmelzoberfläche. Die spezielle Größe und Art des Nano-Hydroxyapatits (etwa 1500mal kleiner als ein durchschnittliches menschliches Haar) reduziert zudem effektiv die Zahnempfindlichkeit. Und das alles ohne Fluorid, SLS, Konservierungsstoffe oder künstliche Farb- und Aromastoffe, die den bitteren Geschmack dieser Chemikalien überdecken sollen. Trotz der extrem geringen Menge an Schleifpartikeln (RDA 47) ist das Reinigungsergebnis hervorragend. Zahnbelag und Oberflächenverfärbungen durch Lebensmittel und Getränke wie Rotwein, Kaffee, Tee, aber z.B. auch Blaubeeren werden durch die sanften 9.000 oder 18.000 Vibrationen der Zahnbürste in Kombination mit der Zahnpasta entfernt.

Das Komplettangebot MS8 von MEGASONEX®

Es enthält alles, was Sie für Ihre Mundgesundheit benötigen. Angefangen bei der MEGASONEX® Ultraschallzahnbürste, die Ihre Zähne mit 192 Millionen Ultraschallvibrationen gründlich reinigt. Dies entspricht einer Frequenz von 1,6 MHz (1,6 Millionen Schwingungen pro Sekunde). Zusätzlich sorgen sanfte Schallvibrationen von 9.000 oder 18.000 Vibrationen pro Minute für eine optimale Reinigung. Zwei verschiedene Bürstenköpfe – weich und mittel – mit abgerundeten, speziell polierten Borsten sind im Lieferumfang enthalten. Ebenfalls enthalten sind die kleine, aber kompakte Ladestation, USB-Kabel und -Adapter, ein schlankes Reiseetui, das sogar in eine Handtasche passt, sowie der clevere Ultraschall-Zungenreiniger-Aufsatz. Dank des NiMH-Akkus können Sie die Zahnbürste sogar im Flugzeug verwenden. Im Preis inbegriffen ist eine 36-monatige Garantie (Modell M8-S) inklusive kostenlosem Akkuwechsel durch den Hersteller. Für strahlend weiße Zähne.

