Designstühle mit dynamischer Formgebung

ABC Worldwide präsentiert Neuheiten zur Internorga

Wer in seinem Restaurant oder im Hotel Akzente durch ausgefallene Formen schaffen möchte, liegt mit den Designstühlen YL1645 von ABC Worldwide weit vorne. Die Designstühle haben nicht nur ein extravagantes, auffallendes Äußeres, sondern punkten auch mit „inneren“ Werten, wie einem leichten Gestell aus pulverbeschichteten Aluminium und einer ergonomischen Formgebung.

Das prägende Designelement: Der auffällige Rücken der Designstühle

Zweifelsohne ist der Stuhlrücken das prägende Element des Designs: Seine Lehne stützt nicht nur den Rücken, sondern zieht sich bis in die Seiten, so dass er seinem „Besitzer“ viel Halt gibt. Durch die komfortable Polsterung scheint er den Gast geradezu zu umarmen. Schon beim Anblick kann man sich vorstellen, wie bequem die Designstühle Y1645 sind. Das ist die beste Voraussetzung für lange Abende. Auch der gepolsterte, runde Sitz sorgt für einen hohen Sitzkomfort.

Besonderheiten des Gestells: Aluminium mit realistischer Holzstruktur

Durch das schlanke Aluminiumgestell wirken die Designstühle besonders elegant. Highlight in der Gestaltung ist die zusätzliche Rückenlehne aus Aluminium, die den gepolsterten Rücken hält und in den richtigen Winkel bringt. So wird der Rücken optimal unterstützt. Schon beim Anblick spürt man förmlich, wie bequem der Stuhl sein muss. Der gepolsterte Sitz verstärkt das Gefühl der Behaglichkeit beim Sitzen. Auf dem Sitzkreuz aus Aluminium scheint der Sitz geradezu zu schweben. Von einem Holzstuhl ist der YL1645 nicht zu unterscheiden, denn seine Maserung ist täuschend echt. Nur sind die Designstühle so viel pflegeleichter und eleganter. In einem speziellen Verfahren wird die Holzstruktur zunächst aufgeprägt und anschließend stark erhitzt, so dass das Gestell nicht nur aussieht wie aus Holz, sondern sich auch so anfühlt. Alternativ gibt es auch unifarbene Pulverbeschichtungen. Übrigens ist die hochwertige Beschichtung des Gestells besonders abriebfest, was den Stühlen über viele Jahre eine schöne Optik verleiht. Nicht umsonst ist er ein Produkt der Marke „Worldwide Seating“, die für hochwertige Möbel für die Gastronomie, Hotellerie und den Objektbereich steht.

Ein Blickfang in verschiedenen Umgebungen: Restaurants, Cafés, Hotels, Besprechungsbereiche

Wer das Auffällige liebt und Akzente in seinem Café oder Restaurant schaffen möchte, trifft mit den Designstühlen YL1645 eine sichere Wahl. Auch im Hotel oder im Objektbereich sind die Stühle optimal einsetzbar. Durch ihre designorientierte Optik heben sie das Ambiente jedes Raumes auf ein neues Niveau. Natürlich gibt es viele verschiedene Polsterstoffe bei ABC Worldwide zur Auswahl. Dieses Beispiel in Crème ist nur eine Möglichkeit von vielen.

Auf der diesjährigen Internorga ist ABC Worldwide in Halle B2, Stand 131, präsent.

Gastro- und Hotelmöbel in großer Auswahl: 200.000 Möbel von Restaurantstühlen und -tischen über Loungemöbel und Stapelstühlen bis zu Outdoor-Möbeln sofort lieferbar. Maßgefertigte Bankanlagen Made in Germany. Sonderanfertigungen, Nachliefer- und Ersatzteilservice. Neu: Outlet-Halle mit über 4.000 Möbeln auf 1.900 qm – der Tipp für Schnäppchenjäger!

Firmenkontakt

ABC Worldwide GmbH

Christoph Hanselle

Stockholmer Str. 26

48455 Bad Bentheim Gildehaus

05924-782790

05924-7827915



http://www.abc-worldwide.de

Pressekontakt

Silvia Geuker Kommunikation

Silvia Geuker

Kümper 7

48341 Altenberge

01771443098



http://www.silvia-geuker.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.