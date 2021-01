Design-Holzfeuerstätte: Wertanlage mit Zukunft

Attraktivität von Immobilien steigern

Eine gute Wertanlage auf dem Finanzmarkt zu finden, ist gerade eine harte Nuss. An der Börse brauchen Aktionäre starke Nerven: Durch die Corona-Krise brachen die Aktienmärkte im Frühjahr 2020 so massiv ein, wie seit der Finanzkrise 2008/2009 nicht mehr. Es gab danach zwar eine deutliche Erholung – ob sich dieser Aufwärtstrend allerdings fortsetzt, hängt für viele Experten von den Corona-Entwicklungen ab. Das in Deutschland immer noch sehr beliebte Sparbuch bzw. Tagesgeld bietet zwar mehr Sicherheit – bei Zinsen von zumeist maximal 0,01 % aber keine Rendite. Einige Kreditinstitute sind auch schon dazu übergegangen, Negativzinsen zu erheben. Auch deutsche Staatsanleihen versprechen kaum Gewinne. Positive Ergebnisse können auf dem Immobilienmarkt erzielt werden: Im 3. Quartal 2020 erhöhten sich die Preise für Wohnimmobilien nach Auskunft des Statistischen Bundesamts im Vergleich zum 2. Quartal um 2,9 % und lagen damit um 7,8 % über dem Wert des Vorjahresquartals. Wer hier aktiv werden will, muss aber eine hohe Hürde meistern: Das Angebot ist dünn gesät, der Markt hart umkämpft.

Heizsysteme sind Schlüsselwert bei Immobilien

Da die Möglichkeiten auf dem Immobilienmarkt eingeschränkt sind, wird immer öfter die eigene Immobilie durch Modernisierungen attraktiver gestaltet. Und das gleich im doppelten Sinn: Zum einen ist sie damit wohnlicher und angenehmer. Zum anderen wird sie für potenzielle Käufer oder Mieter interessanter: Den Wert einer Immobilie bestimmt neben der Lage, dem Baujahr, der Architektur und der Bausubstanz besonders der technische und energetische Standard. Dabei spielen Heizsysteme eine Schlüsselrolle: Design-Holzfeuerstätten mit einer effizienten Energieversorgung nach neuesten Vorgaben bieten einen realen Mehrwert und sind eine nachhaltige Wertanlage, die sich durch die neue Form der Gemütlichkeit in den Räumen täglich bezahlt macht.

Krisensichere Investition in eigenen Besitz

Bei dieser krisensicheren Investition in den eigenen Besitz gibt es eine Vielzahl an Design-Varianten: von traditionell und klassisch bis modern und minimalistisch. Insbesondere Kachelöfen sind Unikate, die von qualifizierten Ofen- und Luftheizungsbauern in Handarbeit gesetzt werden. Ofenkacheln geben dem eigenen Ofen einen einzigartigen Charakter. Denn die Ofenkeramik wird zumeist in speziellen Manufakturen in einem aufwendigen Prozess hergestellt.

Moderne Technik ein wichtiges Argument

Neben der Verwirklichung eigener Gestaltungswünsche ist bei einem Kachelofen, Heizkamin oder Kaminofen als Wertobjekt die moderne Technik wichtig. Eine elektronische Steuerung für eine emissionsarme Verbrennung und einen niedrigen Brennstoffverbrauch dient als starkes Argument beim Verkauf oder der Vermietung der Immobilie. Auch eine intelligente Vernetzung mit anderen Wärmesystemen im Hybrid-Verbund, wie zum Beispiel mit der Zentralheizung oder Solartechnik, ist zukunftsweisend und steigert den Immobilienwert.

Wertvolle Informationen von Ofen- und Luftheizungsbauern

Um die beste ökologische und ökonomische Lösung für die moderne Holzfeuerstätte zu finden, sollte bei der Planung frühzeitig ein qualifizierter Ofen- und Luftheizungsbauer involviert werden. Er weiß, wie diese am effektivsten mit der jeweiligen Immobilie abgestimmt werden kann. Auch bei der Installation und Inbetriebnahme gibt sein Know-how die Sicherheit, dass der Kachelofen, Heizkamin, Kaminofen oder Gaskamin eine gute Wertanlage ist. Adressen von Ofenbauer-Fachbetrieben und weitere Informationen sind bei der Arbeitsgemeinschaft der deutschen Kachelofenwirtschaft e.V. (AdK) unter www.kachelofenwelt.de erhältlich.

