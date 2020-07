DERMANOSTIC GEWINNT BEI “NRW-WIRTSCHAFT IM WANDEL”

Expertenjury wählt Vorzeigeunternehmen in NRW aus

Düsseldorf 03. Juli 2020 – DERMANOSTIC ist Preisträger im Unternehmenswettbewerb “NRW-Wirtschaft im Wandel”. Damit gehört DERMANOSTIC zu einem von 11 herausragenden Unternehmen, die den Strukturwandel des Bundeslandes hin zu einem zukunftsstarken Wirtschaftsstandort in vorbildlicher Weise symbolisieren.

Das teledermatologisches Unternehmen DERMANOSTIC bietet Patienten mittels App eine Diagnose ihrer Hautveränderung samt Therapieempfehlung an – und dies innerhalb von 24 Stunden.

Hier entfallen lange Terminvereinbarungen und lange Wartezeiten für den Arztbesuch. Der Patient kann den Hautarzt direkt zeit- und ortsunabhängig kontaktieren. Die Therapie kann innerhalb eines Tages nach Kontaktanfrage begonnen werden, sodass sich der Hautbefund nicht weiter verschlechtert.

Dr. Alice Martin, Mitgründerin von DERMANOSTIC zeigt sich über die Auszeichnung sehr erfreut: “Unser Gründerteam ist sehr stolz, von der so hochkarätig besetzten Jury für unsere Innovation gewürdigt worden zu sein. Es bestärkt uns noch einmal mehr in unserer Vision, die Dermatologie in das Zeitalter der Digitalisierung voranzutreiben.”

Über den Wettbewerb

Wo einst rauchende Schlote und graue Zechensiedlungen das Bild der wirtschaftlichen Kernregion Deutschlands dominierten, entwickelt sich seit Jahrzehnten ein moderner und vielfältig aufgestellter Wirtschaftsstandort. Dabei fordert und fördert der andauernde Strukturwandel von Unternehmen aller Branchen kreative Unternehmensstrategien, den Einsatz neuer Technologien und die dynamische Anpassung von Produktionsbedingungen. Diese Kreativität wird durch den Wettbewerb “NRW – Wirtschaft im Wandel”, ausgetragen von der Initiative “Deutschland – Land der Ideen”, der Rheinischen Post und dem Bonner General-Anzeiger, transparent und soll zur Nachahmung anregen. Neben dem regionalen Förderer Deutsche Bank sind die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC), die Organisationsberatung Kienbaum sowie die Zurich Versicherung Partner des Wettbewerbs.

DERMANOSTIC ist ein teledermatologisches Unternehmen, bei dem Hautärzte ihren Patienten mittels eines Fotos und Fragebogens eine Diagnose und Therapieempfehlung innerhalb von 24 Stunden per App anbieten.

Firmenkontakt

DERMANOSTIC

Alice Martin

Speditionstraße 15a

40221 Düsseldorf

017657757323

info@dermanostic.com

https://www.dermanostic.com

Pressekontakt

DERMANOSTIC

Laura Siebertz

Speditionstraße 15a

40221 Düsseldorf

015904867635

presse@dermanostic.com

https://www.dermanostic.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.