München, 27. Mai 2022 – Wandern ist eine tolle Möglichkeit, die Vorzüge der Natur zu erleben. Manchmal versucht die Müdigkeit des Alltags die Menschen davon abzuhalten, sich in die Natur zu begeben, aber letztlich sind die Vorteile des Wanderns auf unbekannten Wegen zu groß. Wandern und Klettern sind eine Möglichkeit für die Natur, eine dringend benötigte Therapie zu geben.

„In der heutigen Welt des Chaos und der ständigen Stimulation ist es schwer, den Geist zur Ruhe zu bringen und nachzudenken. Der Gang in die Natur bietet eine Möglichkeit, Ruhe und Klarheit zu finden“, so der Sprecher von DerKlettersteiger, „und Wandern beruhigt und klärt den Geist, es ist eine großartige Möglichkeit, die Vorteile der Natur zu nutzen.“

DerKlettersteiger ist ein spannender Kletter-, Klettersteig- und Outdoor-Blog, der zahlreiche Tipps und Ratschläge gibt, wie man Kraft und Ausdauer steigern kann, welcher Schwierigkeitsgrad für einen selbst der richtige ist und natürlich auch die richtige Verwendung der Sicherheitsausrüstung. Die Plattform bietet Blogs und Artikel, um Tipps und Tricks für Outdoor-Abenteuer zu erhalten, neue Wander-, Trekking- und Backpacking-Destinationen kennenzulernen, Informationen über Wander- und Backpacking-Touren zu erhalten, die man individuell oder mit einer professionellen Gruppe unternehmen kann, und faszinierende historische, kulturelle und natürliche Elemente über Nationalparks und die verbleibenden wilden Orte der Welt zu erfahren.

Im Mittelpunkt der Artikel in DerKlettersteiger stehen detaillierte Informationen, Tipps, Tourenvorschläge und nützliche Hinweise. Für das Klettersteigset gibt es eine extra Rubrik – ein Lebensretter. Damit die Leser nicht nur das richtige Produkt für sich finden, sondern auch wissen, wie man es richtig anlegt und sichert: Kontrolle & Pflege, Anwendung, Nutzung, Empfehlung, Einbindung und richtig anlegen. Was für Kinder & leichte Menschen geeignet ist und worauf man beim Kauf achten muss. Falldämpfer, Klettersteigbremse, Stoßdämpfer, Energieabsorber oder Seilbremse? Klettersteigbremse mit Bremsplatte als Reibungsbremse. Und weitere interessante Themen werden in Kürze aufgegriffen und ergänzt.

Manche Wanderer und Kletterer sind mit der Auswahl der richtigen Ausrüstung für ihre Wandertouren überfordert, wie z.B. Rucksäcke; welcher ist besonders geeignet? Helme; worauf ist zu achten? Einen Ferrata-Karabiner kaufen? Welche Ferrata-Schutzbrille und Handschuhe? Welches ist das Beste? Die besten Via Ferrata Schuhe. DerKlettersteiger stellt seinen Lesern Tests und Bewertungen von Werkzeugen zur Verfügung und gibt Empfehlungen, was man für eine bestimmte Tour mitnehmen soll.

Außerdem informiert DerKlettersteiger über die neuesten Informationen zu Wander- und Kletterkursen. Wer sich für das Klettern interessiert, kann je nach Vorkenntnissen einen Kletterkurs besuchen, wobei es verschiedene Kurstypen gibt, die der eigenen Erfahrung entsprechen. Ein Schnupperkurs ist ideal für Menschen, die noch nie geklettert sind. Ein solcher Kurs ist ideal, um das Klettern auszuprobieren und herauszufinden, ob es einem liegt. Ein solcher Kurs dauert in der Regel nur ein paar Stunden. Der Kurs ist relativ günstig, und er muss nicht sofort fixiert werden. Das Expertenteam von DerKlettersteiger steht den Lesern bei allen Fragen zur Seite und berät sie persönlich.

