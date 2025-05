DERIX steigt in Emissionshandel ein

1.169 Carbon Credits auf dem Konto

Die DERIX-Gruppe ist Experte für die Produktion hochwertiger Holztragwerke. Das Unternehmen hat die Notwendigkeit, das Bauwesen nachhaltiger und zirkulärer zu gestalten, früh erkannt – und nutzt die Chancen, die der natürlicher Rohstoff Holz mit seiner hervorragenden Klimabilanz hierbei bietet. Ziel der DERIX-Gruppe ist es, Kreislaufwirtschaft und Klimaschutz voranzutreiben und zu etablieren. Seit Jahren agiert das Unternehmen als Pionier in diesem Bereich, z. B. mit seiner allgemeinen Rücknahmeverpflichtung gebrauchter DERIX-Holzbauteile oder seiner Verwendung von biobasiertem Klebstoff. Die DERIX-Gruppe ist seit 2023 ein klimaneutrales Unternehmen.

Nun geht DERIX einen weiteren, großen Schritt Richtung Zukunft: Als erstes Unternehmen der Branche steigt DERIX ab sofort in den Emissionshandel ein und lässt für die beträchtlichen CO2 Mengen, die in seinen Holzbauteilen gespeichert sind, CO2 Zertifikate erstellen. Somit ist DERIX in der Lage, seinen Beitrag zum Klimaschutz auch monetär nutzbar zu machen.

Für die gesamte Holzbaubranche bedeutet das: Die ökologischen Argumente des Baustoffs können nun durch einen zusätzlichen ökonomischen Vorteil ergänzt werden.

CO2-Zertifikate (auch Carbon Credits genannt), dienen als handelbare Zertifikate zur Kompensation von Treibhausgasen. Ziel dieses Konzepts ist es, Unternehmen auch monetäre Anreize für eine Emissionsreduktion zu geben – wer wenig emittiert, muss wenig zahlen. Wer sogar zertifiziertes CO2 in Baukonstruktionen einspeichert und somit der Atmosphäre entzieht, kann die gebundenen CO2 Mengen als „Carbon Removal Credits“ weiterverkaufen.

Momentan ist dieses Konzept für das Gros der Unternehmen noch freiwillig – energieintensive Industrien müssen jedoch schon jetzt die von der EU festgelegten Emissionsobergrenzen einhalten und bei deren Überschreitung CO2 Zertifikate der EU zukaufen. Ab 2027 soll dies auf die Bereiche Gebäude und Straßenverkehr ausgeweitet werden. Aktuell können in diesem obligatorischen System aus CO2 Emissions-Obergrenze und Emissionshandel ausschließlich Zertifikate der EU gehandelt werden. Bereits in 2026 wird hier jedoch ein Konzept zur Einbeziehung von Carbon Removal Credits erwartet*. Somit ist davon auszugehen, dass Nutzung und Wert von CO2 Zertifikaten zukünftig zunehmen wird, da immer mehr Unternehmen einen Ausgleich ihrer Emissionen durch Zertifikate vornehmen müssen.

„Die DERIX-Gruppe begrüßt die Einführung des CO2 Emissionshandels, denn hierdurch wird der Appell an Unternehmen, ihre Produktion klimafreundlich und zirkulär zu gestalten, durch wirtschaftliche Anreize unterstützt,“ erklärt Markus Steppler, Geschäftsführer bei der DERIX-Gruppe. „Und das ist dringend nötig, wenn wir unsere Klimaschutzziele in Europa erreichen wollen,“ so Steppler.

Pilotprojekt Luftschiffhangar Mülheim

Der Luftschiffhangar in Mülheim bildet den Auftakt des CO2-Zertifizierungsprozesses bei DERIX. Die DERIX-Holzkonstruktion dieses Gebäudes speichert 1.169 Tonnen CO2.

Pilotprojekt Luftschiffhangar Mülheim

Der Luftschiffhangar in Mülheim bildet den Auftakt des CO2-Zertifizierungsprozesses bei DERIX. Die DERIX-Holzkonstruktion dieses Gebäudes speichert 1.169 Tonnen CO2.

Für die Erstellung ihrer CO2-Zertifikate arbeitet die DERIX-Gruppe mit der unabhängigen Zertifizierungsplattform Oncra zusammen, die als weltweit erster Anbieter biobasierte CO2 Removal Credits für die Speicherung von CO2 in Gebäudekonstruktionen generiert und mit lokalen Regierungen und der EU-Kommission zusammenarbeitet. Für den Luftschiffhangar erstellte Oncra für die DERIX-Gruppe 1.169 Carbon Credits, mit denen die DERIX-Gruppe ab sofort handeln kann:

oncra.org/DERIX-C-001/

Die Oncra-Plattform wurde von der Climate Cleanup Foundation ins Leben gerufen, einer Non-Profit-Organisation aus den Niederlanden. „Unser Ziel ist es, den Klimawandel aufzuhalten, indem wir den Kohlenstoff aus der Atmosphäre wieder einspeichern. CO2-Zertifikate, die wir auf der Oncra Plattform erstellen und dem Handel zugänglich machen, geben gespeichertem CO2 einen monetären Wert. Damit erhöhen wir das Bewusstsein für einen verantwortungsvollen Umgang mit CO2 und bieten einen Ausblick auf die nahe Zukunft, in der strenge Emissionseinsparung und -handel an alltäglich sein wird,“ erklärt Sacha Brons, Head of Construction Stored Carbon bei Climate Cleanup.

Die DERIX-Gruppe freut sich jetzt schon auf die Umsetzung der verbindlichen EU-Regelungen, denn dann bekommen ihre CO2-Zertifikate eine noch größere Relevanz. „Mehr als 50.000 Kubikmeter Holz kann die DERIX-Gruppe jährlich zertifizieren,“ sagt Antonia Görg, Nachhaltigkeitsmanagerin bei der DERIX-Gruppe. „Das entspricht ca. 38.000 Carbon Credits (CO2-Zertifikaten), die dann frei handelbar sind. Bei Interesse können DERIX-Kunden die CO2-Zertifikate beim Kauf ihrer Konstruktionen ebenfalls erwerben und dann für sich nutzen. In den Niederlanden haben das einige DERIX-Kunden bereits so gemacht und sind mit ihren Carbon Credits bei Oncra vertreten“, so Görg.

Aktuell haben zwei große und besonders innovative Bauvorhaben aus DERIX-Holz ihre CO2 Zertifikate bei Oncra erstellt und auf der Plattform hinterlegt:

Houtlab

Inhaber der Carbon Credits: Woody Builders

oncra.org/WOODY-C-001/

SAWA

Inhaber der Carbon Credits: Association of home owners (Vereniging van Eigenaren)

oncra.org/sawa-c-001/

Weitere Informationen zum Thema Carbon Credits, Emissionshandel und Generierung der CO2 Zertifikate finden Sie in unserem DERIX-Merkblatt „Carbon Credits“.

*) Siehe hierzu die Informationen auf den Seiten der Europäischen Kommission und der Carbon Gap LTD

https://climate.ec.europa.eu/eu-action/carbon-removals-and-carbon-farming_en

https://tracker.carbongap.org/policy/eu-emissions-trading-system/

Weitere Informationen zur DERIX-Gruppe erhalten Sie unter derix.de oder bei Susanne Gruchow unter s.gruchow@derix.de.

W. u. J. Derix GmbH & Co.

Dam 63

41372 Niederkrüchten

Poppensieker & Derix GmbH & Co. KG

Industriestraße 24

49492 Westerkappeln

Die DERIX-Gruppe gehört zu den führenden Herstellern im Ingenieurholzbau. Sie stellt komplexe Hallentragwerke aus Brettschichtholz, tragende Bauelemente aus X-LAM (Brettsperrholz) für Dach, Decke und Wand sowie dreidimensionale Raummodule aus X-LAM her. Das Unternehmen beschäftigt rund 300 Mitarbeitende an drei Produktionsstandorten in Deutschland (Niederkrüchten, Westerkappeln und Grevenbroich) und drei weiteren Verkaufsniederlassungen (Hamburg, Hermeskeil und Lierderholthuis in den Niederlanden).

Bei der DERIX-Gruppe stehen die Themen Nachhaltigkeit und Zirkularität im Vordergrund. Das Unternehmen profiliert sich seit Jahren bei Innovationen in diesem Bereich als Vorreiter der Branche. DERIX produziert und arbeitet klimaneutral, verwendet biobasierten Klebstoff und garantiert seinen Kunden die Rücknahme gebrauchter Holzbauteile für die zirkuläre Weiternutzung.

Weitere Informationen über Oncra finden Sie unter oncra.org oder bei Jelle de Bijl unter jelle@climatecleanup.org.

Oncra – Climate Cleanup Foundation

Tolhuisweg 2

1031 CL Amsterdam

The Netherlands

ONCRA (Open Natural Carbon Removal Accounting) ist eine gemeinnützige Initiative, die sich dafür einsetzt, den Kohlenstoffabbau in der Natur durch transparente, wissenschaftlich fundierte Methoden zu unterstützen. ONCRA wurde von der Climate Cleanup Foundation entwickelt und bietet einen offenen Rahmen für die Bilanzierung, Verifizierung und Zertifizierung der langfristigen Kohlenstoffspeicherung in biobasierten Produkten und Ökosystemen. ONCRA legt großen Wert auf ökologische Integrität und trägt dazu bei, die Lücke zwischen zirkulären Bioökonomieprojekten und Kohlenstoffmärkten zu schließen. Das ONCRA-Rahmenwerk stellt sicher, dass die Angaben zum Kohlenstoffabbau zusätzlich und nachprüfbar sind und nicht doppelt gezählt werden, so dass sich die Beteiligten vertrauensvoll an den Klimaschutzmaßnahmen beteiligen können.

ONCRA unterstützt den Bausektor bei der Umwandlung seiner langfristigen Kohlenstoffspeicherung in Kohlenstoffabbaueinheiten (Carbon Removal Units, CRUs) und trägt so zur Finanzierung der fortlaufenden Instandhaltung, des ökologischen Werts des Gebäudes und nachhaltiger Baumethoden bei. Indem ONCRA die natürliche Kohlenstoffspeicherung mit realen Klimazielen in Einklang bringt, fördert es Lösungen, die sowohl technisch solide als auch sozial verantwortlich sind.

Firmenkontakt

DERIX Gruppe | W. und J. Derix GmbH & Co.

Susanne Gruchow

Dam 63

41372 Niederkrüchten

02163898821



http://derix.de

Pressekontakt

DERIX-Gruppe

Susanne Gruchow

Dam 63

41372 Niederkrüchten

02163898821



http://derix.de

Bildquelle: @WDL