Der Zufall bringt mir meinen passenden Partner*in – Leider meist ein Irrtum

Die Fachjournalistin Mag. Theresia Teichstätter untersuchte im Mai 2025 die Möglichkeiten, welche sich alleinstehenden Menschen bieten, die passende Partner*innen schnell kennenlernen wollen. Das Ergebnis der Untersuchung ist eindeutig: Keinesfalls auf den Zufall warten, denn dieser Zufall ist so selten wie der Volltreffer im Lottospiel. Der verlässliche Weg, mit dem wirklich passenden Partner*in schnell sein Singledasein zu beenden, heißt: TTPCG DATING SERVICES ®. Mehr erfährst du, wenn du den Artikel von Frau Mag. Teichstätter liest.

Salzburg, 27.06.2025 – Die Zahl der Menschen, die von jungen Jahren an Single sind, steigt seit Jahren ebenso an wie der Kreis von Singles, die nach Scheidung oder Tod vom Partner*in wieder alleine und meist einsam sind. Soziologen haben bereits vor Jahren festgestellt, dass jedem Menschen im Leben durchschnittlich lediglich nur zwischen 5 und 7 Menschen durch Zufall begegnen werden, die für eine harmonische Partnerschaft in Betracht kommen. Bei dem einen noch weniger, bei einem anderen Menschen etwas mehr, je nach den jeweiligen Lebensumständen. Fraglich dabei bleibt, ob überhaupt erkannt wird, wenn dir ein vielleicht passender Partner irgendwo begegnet. Eine aktuelle Studie von NEXALOS ergab sogar, dass durch die Abschottung vieler Menschen in der digitalen Welt die Anzahl der Menschen, die einem Single durch Zufall begegnen werden, auf 3 bis 5 gesunken ist.

Partnervermittlung oder Online-Partnersuche?

Meist wird viel versprochen, aber wenig gehalten. Singlebörsen, die ihre Dienste ohne Beratung, also völlig anonym, im Netz anbieten, gibt es reichlich. Ob jedoch alle Anbieter überhaupt genug Nutzer haben, um dir Auswahl bieten zu können, ist fraglich. Gratis ist dieser Service nicht. Nur zu Testzwecken ist eine gratis Anmeldung möglich. Sobald du Kontakt mit weiteren Mitgliedern dieser Plattform aufnehmen willst, musst du dich kostenpflichtig anmelden. Natürlich hat das Internet auch Vorteile für Menschen, die passende Partner*innen kennenlernen wollen. Es kommt dabei wie bei allem auf das Wie an. Auch im Zeitalter des Internets haben die klassischen und individuell arbeitenden Partnervermittlungen noch Vorteile. Infolge der Tatsache, dass diese größtenteils inhabergeführten Unternehmen regional, d.h. örtlich begrenzt arbeiten und vermitteln, ist die Auswahl möglicher zu dir passender Partner geringer als bei den online Singlebörsen. Natürlich bieten dir klassische Partnervermittlungen auch Vorteile. Ein Vorteil ist, dass Nutzer eine ernsthafte Partnerschaft und keine Abenteuer suchen.

Die besten aller Möglichkeiten bekommen Nutzer der Dienste von TTPCG DATING SERVICES ®

Dass es besser geht, stellt der Dienstleister TTPCG DATING SERVICES ® seit 1981 unter Beweis. Im US-Bundesstaat Nevada gegründet bietet dieser hervorragende, international ständig ausgezeichnete Dating-Service für geringe Gebühren eine Partnervermittlung, die wirklich schnell und zuverlässig funktioniert, mit Garantie. Von diesem Dienstleister erhalten Menschen, die sich eine ehrliche Beziehung wünschen, eine verlässliche Begleitung statt standardisierter Möglichkeiten. Die Basis ist wissenschaftliches Matching. Nur Singles kennenlernen, die ideal zu dir passen dank fundiertem Persönlichkeitstest, den TTPCG DATING SERVICES ® bereits 1982 erfunden und als erste Partnervermittlung erfolgreich einsetzt. Zwar werben heute Singlebörsen auch damit, doch TTPCG DATING SERVICES ® ist und bleibt das Original. Dazu werden Module angeboten, die nur dieser Dienstleister bietet. Der Berater kommt via Video-Konferenz auf dein Handy und informiert dich gratis. Damit hast du die Sicherheit, dass es keine Fakeprofile geben kann. Natürlich kostet diese perfekte Dienstleistung dich auch Geld. Aber die Ausgabe ist bestens angelegt, weil du schnell dein Partnerglück finden wirst. TTPCG DATING SERVICES ® gibt allen Kunden eine Geld-zurück-Garantie, was dir keine andere Partnervermittlung oder Singlebörse bietet. Millionen Damen und Herren nutzen diesen Service in vielen Ländern mit bestem Erfolg. Meine Empfehlung nach Analyse lautet: Warte nicht länger auf den Zufall, weil ohne das Glück der Partnerschaft und Familie jeder Tag für immer unwiederbringlich verloren ist und nutze diesen Service, den so nur TTPCG DATING SERVICES ® dir bietet.

Frau Mag. Theresia Teichstätter Jahrgang 1988, aufgewachsen in St. Peter am Hart, einer Gemeinde in Oberösterreich, studierte Journalismus mit den Schwerpunkten Medienwissenschaft, Kommunikationswissenschaft, Medienrecht, Mediengeschichte, Recherche, Interviewführung, Medienproduktion. Unter anderem gründete Frau Mag. Theresia Teichstätter das renommierte Wirtschaftsportal Franchise-Vergleich. Als externe Fachberaterin ist Frau Mag. Theresia Teichstätter u.a. für das Forschungszentrum NEXALOS tätig. 2023 wurde Frau Mag. Theresia Teichstätter zum Sachverständigenrat des Institus Relations humaines et sexualite berufen.

