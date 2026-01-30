Der zertifizierte Coachinglehrgang der HELP Akademie

Fragen und Anworten

1. Für wen ist der Coachinglehrgang der HELP Akademie geeignet?

Der Lehrgang richtet sich an Menschen, die professionell mit Menschen arbeiten möchten – als Coach, Führungskraft, Berater:in oder Selbstständige:r. Willkommen sind alle, die Motivation, Offenheit und Bereitschaft zur Selbstreflexion mitbringen.

2. Welche Ziele verfolgt die Coachingausbildung?

Ziel ist es, eine fundierte, reflektierte und werteorientierte Coachingkompetenz zu entwickeln. Sie lernen, Menschen sicher, achtsam und wirksam durch Veränderungsprozesse zu begleiten.

3. Welche Inhalte werden vermittelt?

Die Ausbildung verbindet methodenübergreifendes Coachingwissen, Persönlichkeitsentwicklung, Praxisübungen und Supervision. Ergänzt wird dies durch den verantwortungsvollen Einsatz digitaler Tools und KI im Coaching und Eigenmarketing.

4. Was macht den Coachinglehrgang der HELP Akademie besonders?

Die Kombination aus fachlicher Tiefe, intensiver Selbsterfahrung, hoher Praxisnähe und einem wertschätzenden Lernrahmen. Coaching wird nicht nur gelehrt, sondern erlebt und verkörpert.

5. Welche Rolle spielt Künstliche Intelligenz in der Ausbildung?

Sie lernen, KI sinnvoll und ethisch reflektiert im Coachingprozess sowie zur Positionierung Ihres Coaching-Business einzusetzen – als unterstützendes Werkzeug, nicht als Ersatz für menschliche Präsenz.

6. Wer unterrichtet im Lehrgang?

Ein erfahrenes Dozententeam aus Business- und Life-Coaches mit langjähriger Praxiserfahrung. Alle Lehrenden arbeiten selbst aktiv als Coaches und bringen reale Fallbeispiele ein.

7. Wie ist der Lehrgang zeitlich organisiert?

Der Lehrgang umfasst ca. 200 Unterrichtseinheiten über sechs Monate. Der Unterricht findet überwiegend online, abends und an Wochenenden statt und ist ideal berufsbegleitend.

8. Erhalte ich ein Zertifikat?

Ja. Nach erfolgreichem Abschluss erhalten Sie eine anerkannte Zertifizierung der HELP Akademie als Coach & Business Coach.

9. Kann ich nach der Ausbildung ein eigenes Coaching-Business aufbauen?

Ja. Die Ausbildung bereitet Sie fachlich, persönlich und strategisch darauf vor, ein eigenes Coaching-Angebot haupt- oder nebenberuflich aufzubauen.

10. Welche Voraussetzungen muss ich mitbringen?

Es sind keine formalen Vorkenntnisse erforderlich. Wichtig sind Offenheit, Lernbereitschaft, persönliche Reife und der Wunsch, Menschen verantwortungsvoll zu begleiten.

Die HELP-Akademie München ist eine AZAV-zertifizierte, staatlich geprüfte & anerkannte Erwachsenenbildungseinrichtung im sozialen Bereich

Kontakt

HELP-Akademie- die zertifizierte Bildungseinrichtung

Ursula Mayr

Fürstenrieder Str 279 a

81377 München

089-21 54 59 20

089-21 54 59-21



https://www.help-akademie.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.