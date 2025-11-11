Der World of Data kommt zurück nach München

Ticketverkauf startet am 11. November 2025

München, 11. November 2025 – Heute startet der Ticketverkauf für den World of Data (WoD) 2026. Der WoD ist eine der führenden Fachkonferenzen für Datenanalyse, AI und Consulting im DACH-Raum. Nachdem sich die Datenfamilie 2025 zum WoD in Basel getroffen hat, kehrt das Event nun am 11. Juni 2026 zurück nach München auf den traditionsreichen Nockherberg.

Mit 24 praxisnahen Vorträgen, 2 Keynotes, 16 Technologiepartnern, 4 Masterclasses und 12 Breaktalks verspricht der Tag des World of Data auch 2026 wieder geballte Dateninspiration. Die Veranstalter erwarten rund 700 Gäste zum Netzwerken, Informieren und Feiern.

Von der Praxis für die Praxis – echte Einblicke in den Datenalltag

Egal, ob Data Strategy, AI oder Cloud-Lösungen: Auf dem World of Data geht es nicht nur um Visionen von morgen, sondern auch um Lösungen, die heute schon funktionieren. In praxisnahen Vorträgen teilen Unternehmen aus verschiedensten Branchen ihre Erfahrungen, Tools und Best Practices. „Der World of Data lebt davon, dass echte Menschen von ihren echten Herausforderungen erzählen“, sagt Sebastian Amtage, Gründer und Geschäftsführer von b.telligent. „Diese Offenheit und die smarten Lösungen, die unsere Speaker präsentieren, machen unseren WoD zu etwas ganz Besonderem.“

Technologiepartner live vor Ort

In der Partner-Ausstellung präsentieren 16 renommierte Lösungsanbieter ihre neuesten Entwicklungen und Tools. In den letzten Jahren haben beispielsweise Amplitude, AWS, Microsoft, Snowflake, Datavault Builder, Databricks und Denodo ihre aktuellen Angebote vorgestellt. So können Teilnehmende direkt vor Ort Fragen stellen, eigene Use Cases besprechen und über neue Ansätze diskutieren. „Unsere Partner tragen entscheidend dazu bei, dass der WoD weit über den Tag hinaus wirkt. Sie bringen frische Ideen, zeigen technologische Perspektiven und sind das Bindeglied zwischen Theorie und Praxis“, ergänzt Klaus Blaschek, Gründer und Geschäftsführer von b.telligent.

Wissensaustausch in familiärem Rahmen

Der World of Data hat sich seit seiner Premiere 2014 zu einem festen Bestandteil europäischer Datenkonferenzen entwickelt. Die Teilnehmenden schätzen neben den vielen, fundierten Informationen den Wissensaustausch, das Networking und die familiäre Atmosphäre am Münchner Nockherberg.

Was: World of Data 2026

Wann: 11. Juni 2026

Wo: Nockherberg, München

Wer: 700 Gäste, 40 Vorträge, 16 Technologiepartner

Für alle Interessierten gibt es bis zum 16. Januar 2026 ein Early-Bird-Ticket mit vergünstigten Preisen.

Tickets & Infos gibt es unter: WoD Website

So war der letzte WoD in München: WoD Highlights 2024 München

Über b.telligent

smart data. smart decisions.

b.telligent ist eine auf Analytics und Data Management spezialisierte, technologieunabhängige Beratung. Mit über 400 Mitarbeitenden an neun Standorten in Deutschland, Österreich, Rumänien und der Schweiz unterstützt b.telligent Unternehmen entlang der Data Value Chain, angefangen bei der Strategie über die Analyse, Konzeption und Implementierung bis hin zum Betrieb und zur Weiterentwicklung der Lösung. Der Fokus liegt dabei auf der Optimierung von digitalen und datengetriebenen Geschäftsprozessen sowie von Kunden- und Lieferantenbeziehungen.

Regelmäßig zählt b.telligent im Ranking des Wirtschaftsmagazins brand eins zu den besten Beratungen Deutschlands. Besonders im Bereich Data & Analytics belegt das Unternehmen eine Spitzenposition und führt die Liste bei Artificial Intelligence an. Laut der jüngsten BARC-Analyse gehört b.telligent zudem zu den führenden Service-Providern in der DACH-Region.

Mehr unter www.btelligent.com

