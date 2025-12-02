Der Weg zur Leichtigkeit

Ulrike Mönkemöller zeigt Strategien zu einem schöpferischen Leben

Wer möchte nicht lieber als Schmetterling statt als Raupe leben! Die Metamorphose dieses Tieres über die Verpuppung ist für Ulrike Mönkemöller Sinnbild für das, was allen Menschen möglich ist. Sie selbst hat diesen Weg beschritten, ist heute erfolgreiche Heilpraktikerin, Mentorin und Rednerin – und das, obwohl sie als Kind missbraucht worden war. In ihrem neuen Buch „Das Leben darf leicht sein“, erschienen im GOLD Verlag, inspiriert Mönkemöller dazu, es ihr gleichzutun und zur Schöpferin beziehungsweise zum Schöpfer des eigenen Lebens zu werden.

So authentisch wie selten jemand beschreibt die Autorin detailliert, wie sie ihre Opferrolle ablegen, sich ihren Kinderwunsch verwirklichen, eine erfüllende Partnerschaft eingehen und sogar dem Täter in ihrer Kindheit verzeihen konnte. Vor allem aber geht es um die Entdeckung der eigenen Ziele, die eigenen Bedürfnisse und die eigene Berufung. Nie rührselig, sondern immer positiv und motivierend wird jede Seite für aufnahmebereite Leserinnen und Leser zu einem wertvollen Wegweiser. Und das ist genau das, was Mönkemöller vor allem sein möchte und ist: Unterstützerin und Begleiterin für andere, die sich in schwierigen Situationen befinden und Orientierung brauchen.

Ihr Buch sei gedacht für alle, „die den Mut haben, hinzuschauen“, sagt die 65-Jährige, die in einem Alter, in dem viele sich zur Ruhe setzen, noch einmal durchgestartet ist. Sie möchte vermitteln, dass Heilung und Leichtigkeit keine Geschenke sind, doch auch niemand davon ausgeschlossen ist. Ja, es sei Arbeit an sich selbst, die aber sei kein Martyrium, sie belohne einen vielmehr mit mehr und mehr beglückenden Erlebnissen. Hermann Scherer, renommierter Speaker und Inhaber des Gold-Verlags, bezeichnet die Neuerscheinung denn auch als Weckruf, Mutmacher und Versprechen. Jede Zeile beweise: „Leichtigkeit ist kein Luxus, sie ist ein Geburtsrecht. Um das zu erreichen, sind Entschlossenheit, Hingabe und die Bereitschaft, die eigene Geschichte zu schreiben, nötig.“

Groß leben statt sich kleinhalten

All diese Fähigkeiten hat Ulrike Mönkemöller im Überfluss, wie ihr Buch belegt. Sie lädt darin dazu ein, damit aufzuhören, sich selbst kleinzuhalten, und stattdessen groß zu leben. Nichts weniger als eine Landkarte in die Freiheit sei das Werk, sagt Scherer. Wie sich die genau nutzen lässt, das wird individuell verschieden sein. Wer will, kann das eine oder andere aus dem enorm großen „Repertoire“ dieses Buches entnehmen. Die Bandbreite reicht von Achtsamkeitsübungen über das Erweitern des Möglichkeitsraums und das Verankern von Lösungen im Gehirn bis zu den Fünf Tibetern und der Inkaarbeit.

Das Lesen fällt so leicht, wie es das Leben tun sollte. Immer wieder finden sich Haltepunkte, die das zuvor Gesagte so zusammenfassen, dass es sich gut einprägt – in Sätzen wie diesen: „Der Schmetterling schlüpft auch nicht in einem kurzen Moment aus dem Kokon, dem Raum in dem er sich von der Raupe ausgehend entwickeln durfte. Das Schlüpfen und Entfalten der Flügel läuft ganz langsam in aufeinanderfolgenden Dehnungsschritten ab. Anschließend müssen noch die Flügel trocknen, bevor der erste Flug gestartet werden kann.“ Ein Absatz, der für das gesamte Buch steht, denn das gaukelt keine sofortige Veränderung vor. Vielmehr ist es wohltuend ehrlich, indem keineswegs Schwierigkeiten und Rückschritte verschwiegen sowie der Prozesscharakter der Transformation betont wird.

Abenteuer Leben

Wer sich in Kurzform von der ungewöhnlichen Geschichte Mönkemöllers begeistern lassen will, der liest am besten den Abschluss, betitelt mit „Das Abenteuer Leben“ doppelt. Der allein lohnt bereits den Kauf des Buches, denn er gibt komprimiert die Entwicklung der Autorin, ihre Erkenntnisse und Erfahrungen wider – und die Leserin, der Leser kann kaum anders, als sich selbst auf den eigenen Weg zur Leichtigkeit zu machen.

Über Ulrike Mönkemöller

Ulrike Mönkemöller (65) ist verheiratet und Mutter von zwei erwachsenen Kindern. Als Heilpraktikerin, Coachin, Autorin und Speakerin widmet sie ihr Leben der menschlichen Metamorphose. Sie verbindet spirituelle Weisheit mit geerdeter Praxis und zeigt Menschen Wege, wie sie ihr Leben aus alten Mustern befreien und in ihre eigene schöpferische Kraft treten können.

Der GOLD Verlag, initiiert von Topspeaker und Bestseller-Autor Hermann Scherer, versammelt in seinem Programm Sach- und Ratgebertitel mit klarer Haltung – fokussiert auf Arbeit & Karriere, Beziehung & Persönlichkeit, Familie & Gesundheit sowie Digitalisierung & Teilhabe. Leitmotiv: „Starke Stimmen. Starke Bücher.“ Weitere Informationen: www.goldverlag.com

